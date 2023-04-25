Nếu không muốn cạn kiệt năng lượng vào đầu buổi sáng hãy tránh xa thói quen này

Chúng tôi không nói về latte sữa yến mạch lúc 2 giờ chiều, thứ có thể đang làm cạn kiệt tài khoản ngân hàng và có thể khiến bạn khó ngủ hơn vào ban đêm.

Nếu thấy mình ngáp tại bàn làm việc vào giữa trưa hoặc đi ngủ nhiều hơn mức bình thường, bạn có thể tự hỏi liệu có cách nào để cải thiện năng lượng của mình hay không.

Dưới đây là những cách lớn nhất mà bạn có thể đang làm hao mòn năng lượng của mình và những việc cần làm để thay thế.

Theo các bác sĩ, trở thành một người tràn đầy năng lượng hơn có thể ít liên quan đến những gì bạn uống hoặc ăn, mà liên quan nhiều hơn đến một số thói quen nhất định cần phải từ bỏ.

Thói quen “xấu” nhất đối với năng lượng của bạn

Thói quen tồi tệ nhất đối với mức năng lượng có thể làm bạn ngạc nhiên. Theo Tiến sĩ Mary Valvano, một bác sĩ của BetterNowMD, bạn đang ăn bữa ăn lớn nhất vào cuối ngày.

Cô nói: “Câu ngạn ngữ 'ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một người ăn xin' thực sự dựa trên sinh học. Các tế bào trong cơ thể chúng ta chuyển hóa thức ăn khác nhau dựa trên thời gian trong ngày. Ăn cùng một bữa vào lúc 8 giờ sáng so với 6 giờ chiều có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng năng lượng của cơ thể chúng ta.”

Theo các bác sĩ, ăn khuya có thể khiến bạn mệt mỏi vào ngày hôm sau. Ảnh: Getty

Để khắc phục bạn nên ăn nhiều hơn vào đầu ngày so với cuối ngày. Từ đó bạn có thể thấy rằng mình có nhiều năng lượng hơn trong suốt cả ngày.

Một phần lớn lý do khiến việc ăn một bữa lớn vào ban đêm gây ra vấn đề đối với mức năng lượng là nó làm gián đoạn giấc ngủ của chúng ta.

Tiến sĩ Ruvini Wijetilaka, một bác sĩ nội khoa được chứng nhận bởi Parsley Health, nói rằng ngủ không đủ giấc, đặc biệt là ngủ sâu, chắc chắn sẽ làm bạn cạn kiệt năng lượng.

Những thói quen khác không tốt

Vì vậy, bây giờ bạn biết rằng mình cần tránh những bữa ăn lớn vào cuối ngày và đảm bảo rằng mình ngủ đủ giấc. Nhưng những thói quen nào khác có thể làm cạn kiệt mức năng lượng của bạn?

Nếu bạn là người uống nước tăng lực, chúng tôi có một số tin tức: Theo các chuyên gia, chúng có thể đang làm bạn cạn kiệt năng lượng.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nước tăng lực có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của tim và não, gây viêm nhiễm, tăng huyết áp, …

Uống nước tăng lực về lâu dài sẽ làm cạn kiệt năng lượng của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các loại đồ uống có chứa caffein khác có thể giúp giảm mức năng lượng. Chuyên gia Valvano cho biết: “Tiêu thụ caffein từ các nguồn như trà, đặc biệt là trà xanh hoặc trà lên men, có thể giúp cải thiện mức năng lượng bằng cách hỗ trợ các vùng thực hiện quá trình sản xuất năng lượng trong tế bào của chúng ta”.

Và nếu bạn sống một lối sống ít vận động và ăn một chế độ ăn nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn, điều đó chắc chắn có thể góp phần làm giảm mức năng lượng.

Tiến sĩ Danielle Kelvas, một bác sĩ hiện đang làm việc tại Chattanooga, Tennessee cho biết: “Tập thể dục thường xuyên có thể giúp cải thiện mức năng lượng bằng cách tăng lưu lượng máu và oxy đến não và cơ bắp. Hãy đặt mục tiêu tập thể dục với cường độ vừa phải ít nhất 30 phút mỗi ngày, chẳng hạn như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội”.

Đối với chế độ ăn kiêng, “một chế độ ăn giàu thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến có thể giúp cung cấp năng lượng bền vững suốt cả ngày. Tập trung vào việc ăn nhiều loại trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc. Tránh tiêu thụ quá nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn, vì những thứ này có thể gây ra sự cố về năng lượng”, Danielle Kelvas cho biết.

Cuối cùng, căng thẳng mãn tính là một lý do lớn khiến mức năng lượng giảm sút, vì mệt mỏi là tác dụng phụ của căng thẳng và kiệt quệ về cảm xúc.

Bà Kelvas gợi ý: “Thực hành các kỹ thuật kiểm soát căng thẳng như thiền, hít thở sâu hoặc yoga để giúp giảm mức độ căng thẳng và cải thiện năng lượng”.

Khi nào cần nói chuyện với bác sĩ?

Một chút mệt mỏi thỉnh thoảng có lẽ không có gì đáng lo ngại và có thể khắc phục bằng một vài điều chỉnh đơn giản nhưng nếu tình trạng mệt mỏi kéo dài hơn một hoặc hai tuần có lẽ bạn nên đi khám bác sĩ, theo Harvard Health. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn có các triệu chứng khác như sốt, chán ăn hoặc khó thở.

Bạn nên đi gặp bác sĩ nếu sức khỏe bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa: Internet

Bà Kelvas cho biết: “Mức năng lượng thấp có thể liên quan đến nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau, chẳng hạn như nhiễm trùng, suy giáp, cường giáp và rối loạn giấc ngủ. Các yếu tố lối sống như thiếu hoạt động thể chất, dinh dưỡng kém và căng thẳng cũng có thể góp phần làm giảm mức năng lượng. Nếu bạn đang trải qua mức năng lượng thấp kéo dài, có thể nên nói chuyện với bác sĩ”.