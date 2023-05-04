Vì sao chiếc đồng hồ thông minh có thể cứu cuộc đời bạn?

Gaston D'Aquino không chờ lời chúc phúc cuối cùng của linh mục trước khi ông rời khỏi thánh lễ Chúa nhật Phục sinh ở Hong Kong vào ngày 1/4.

“Tôi đã đọc về những trường hợp này trước đây, vì vậy tôi biết đó là một điều gì đó nghiêm trọng,” nhà kinh doanh kim cương đã nghỉ hưu nói.

Ông đến trực tiếp Bệnh viện Adventist để tìm hiểu tại sao chuông báo trên chiếc đồng hồ Apple Watch của ông đã reo trong suốt thời gian thánh lễ, cảnh báo ông về một tình trạng tăng đột ngột nhịp tim của mình.

Đồng thời cho biết thêm rằng ông đã bỏ bữa trưa Phục sinh với gia đình vì “tôi nghĩ rằng việc đến bệnh viện là rất quan trọng. Đó là một tín hiệu mạnh, không mơ hồ. Nó cho biết tôi có nhịp tim cao hơn bình thường”.

Quyết định đó có lẽ đã cứu mạng ông.

“Tôi đã nói với bác sĩ rằng tôi không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng đồng hồ đeo tay cho tôi biết nhịp tim của tôi tăng cao.'Bạn có cảm thấy gì không?' Tôi nói không, tôi cảm thấy ổn”, ông D'Aquino cho hay.

Ông Gaston D'Aquino, 76 tuổi. Ảnh: SCMP

Kết nối với một máy điện tâm đồ, ghi lại hoạt động điện của tim, anh biết có điều gì đó không ổn. Ông ngay lập tức được giới thiệu đến bác sĩ tim mạch.

D'Aquino nói: “Tôi đã nói với họ về việc Apple Watch cho tôi kết quả này và họ nói với tôi rằng chiếc đồng hồ này cho kết quả khá chính xác.

Sau hàng loạt các cuộc kiểm tra trong ba ngày tiếp theo, bác sĩ nói với ông rằng trong số ba động mạch vành chính, hai động mạch đã bị tắc hoàn toàn và một động mạch đã bị tắc 90%

Cho đến khi tiếng chuông báo động trong nhà thờ vang lên, D'Aquino không hề biết rằng trái tim mình là một quả bom hẹn giờ. Ông 76 tuổi nhưng có vẻ trẻ hơn 20 tuổi. Ông thừa nhận: “Cơ thể bên trong có những bộ phận không hoạt động bình thường”.

“Tôi có tất cả các căn bệnh” - bao gồm tiểu đường, mỡ máu cao và huyết áp cao, mà ông đang uống thuốc hàng ngày để điều trị - “nhưng tôi đã chăm sóc bản thân mình”, D'Aquino cho biết.

Cuối đời, D'Aquino bắt đầu ăn uống lành mạnh hơn. Ông có vóc dáng thon gọn, mặc dù gần đây không tập thể dục nhiều.

Khi đi bộ, ông thường bị đau cổ, ông nghĩ đó là do dây thần kinh bị chèn. Điều này khiến ông chậm hơn. “Nếu tôi phải đến một nơi nào đó, tôi sẽ mất thêm 15, 20 phút để đến đúng giờ”, ông nói.

Tác dụng còn nhiều hơn thế

Chiếc đồng hồ này là món quà Giáng sinh ông tặng cho chính mình khoảng 18 tháng trước, mua để giúp ông tránh bỏ lỡ các cuộc gọi.

Sau 56 năm làm việc trong ngành kim cương và trang sức, ông vẫn liên lạc với các công ty nước ngoài. Ông mang iPhone của mình trong túi hoặc balo và không nghe được khi nó reo.

D'Aquino được phẫu thuật sau ba ngày kiểm tra. Ảnh: SCMP

“Chiếc đồng hồ rung và tôi có thể thấy các tin nhắn. Tôi chưa bao giờ cởi nó ra. Đó là một trong những điều tốt về chiếc đồng hồ. Nó giám sát bạn suốt thời gian", ông nói. Ông chỉ sau này mới biết đến các ứng dụng y tế và sức khỏe.

Sau khi kiểm tra toàn diện về sức khỏe của ông, các bác sĩ bắt đầu tiến hành phẫu thuật. “Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp và tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều”, ông D'Aquino chia sẻ.

Ông D'Aquino tự xưng là fan của Apple đã gửi email tới CEO Apple Tim Cook vào ngày 6/4 với tiêu đề “Cảm ơn, Apple Watch đã cứu mạng tôi”.

Ông đã kể lại câu chuyện của mình và nhấn mạnh rằng “đây là lần đầu tiên đồng hồ báo thức của tôi kêu, nhưng tôi không cảm thấy gì, không chóng mặt hay đau đớn” và “tóm lại, tôi là một quả bom hẹn giờ biết đi”.

D'Aquino đã gửi một email kể lại câu chuyện của mình cho Tim Cook, giám đốc điều hành của Apple. Ảnh: Bloomberg

Vào ngày 7/4, ông Tim Cook trả lời: “Gaston, tôi rất vui vì bạn đã tìm kiếm sự chăm sóc y tế và hiện tại bạn vẫn ổn. Tôi đánh giá cao bạn dành thời gian để chia sẻ câu chuyện của bạn. Nó truyền cảm hứng cho chúng tôi để tiếp tục đẩy mạnh”.

Bây giờ D'Aquino muốn chia sẻ câu chuyện của mình, để giúp mọi người nhận thức rõ hơn về những gì đồng hồ có thể làm, rằng nó có thể cảnh báo bạn rằng có điều gì đó không ổn.

Có rất nhiều câu chuyện về cách Apple Watch và các thiết bị đeo tay khác có máy đo nhịp tim đã cứu mạng sống bằng cách cảnh báo người đeo về nhịp tim không đều.

Một nghiên cứu của Đại học Stanford được công bố trên Tạp chí Y học Cá nhân vào tháng 5 năm ngoái đã đánh giá độ chính xác của bảy thiết bị đeo tay có bán trên thị trường – Apple Watch, Basis Peak, Fitbit Surge, Microsoft Band, Mio Alpha 2, PulseOn và Samsung Gear S2 – trong việc ước tính tốc độ nhịp tim và tiêu hao năng lượng.

60 tình nguyện viên đeo thiết bị khi ngồi, đi bộ, chạy và đạp xe. Nghiên cứu kết luận rằng Apple Watch là thiết bị đeo chính xác nhất trong số các thiết bị đeo này.