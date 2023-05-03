Chia sẻ của người phụ nữ kết hôn ở tuổi 45, làm mẹ lần đầu ở tuổi 48 và 50

Trong những năm 20 tuổi, tôi đã ra ngoài và tận hưởng niềm vui. Khi bước sang tuổi 30, tôi biết mình muốn có một gia đình nhưng chưa có bạn đời.

Việc có con muộn không phải là điều hiếm ở các gia đình nhưng bước sang độ tuổi 50 thì đó là một quyết định trưởng thành và đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận. Mới đây, Jennifer Michalke đã chia sẻ quá trình cô làm mẹ ở tuổi 50.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn có một gia đình. Vì nền tảng chuyên môn, tôi biết đó là một khả năng. Bước đầu tiên là thuyết phục chồng tôi. Anh có hai người con đã lớn, một con ruột và một con nuôi. Anh đã thắt ống dẫn tinh từ lâu và không chắc mình muốn bắt đầu lại từ đầu.

Vì vậy tôi tập trung vào công việc y tá, đầu tiên là khoa sản và sau đó là tại phòng khám hiếm muộn của Đại học New York. Khi tôi gặp chồng và kết hôn ở tuổi 45, hầu hết mọi người đều cho rằng tôi sẽ không có con.

Jennifer Michalke bên chồng và hai con gái. Ảnh: BI

Ngày anh nói rằng anh sẵn sàng nói chuyện với bác sĩ về việc phục hồi, tôi đã đặt lịch hẹn ngay lập tức.

Chúng tôi đã nói chuyện với một chuyên gia sinh sản tại NYU, nơi tôi từng làm việc. Nó cách xa nhà của chúng tôi ở Vermont, nhưng tôi biết rằng phòng khám sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc hàng đầu. Tôi hình dung mình sẽ có một đứa con và tôi muốn có cơ hội tốt nhất.

Tôi đã sử dụng trứng của người hiến tặng để có con gái của tôi

Ở độ tuổi cuối 40, tôi biết mình không thể mang thai bằng trứng của chính bản thân nhưng tôi thoải mái với việc sử dụng trứng từ người cho. Tôi lớn lên tự hào về di sản đất nước Ireland của mình, vì vậy tôi đã chọn một người cho trứng để có thể chia sẻ điều đó.

Quá trình này có một số điểm sáng. Gia đình tôi có nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm bệnh tâm thần, tiểu đường và bệnh thận. Sử dụng trứng từ người cho, tôi có thể tránh những vấn đề đó và mang lại cho con cái tôi cơ hội tốt hơn về những đặc điểm mà tôi muốn có, như chiều cao cao hơn và mắt xanh.

Sử dụng trứng của người hiến tặng để có con. Ảnh minh họa: Internet

Để có thai, tôi đã cần sử dụng ba người hiến tặng và ba lần thụ tinh trong ống nghiệm. Trong quá trình đó, chúng tôi đã nghe được nhiều ý kiến.

Mọi người hỏi tại sao chúng tôi không nhận nuôi - điều đó không dễ dàng và tôi muốn mang thai, nuôi dạy một em bé. Những người khác nói rằng tôi ích kỷ khi sinh con ở tuổi cao hơn vì chúng tôi có thể không sống đủ lâu để lo cho con của mình, nhưng ngày mai bao giờ được đảm bảo?

Qua đó, tôi biết rằng vợ chồng tôi đang có sự lựa chọn đúng đắn cho gia đình mình.

Lần mang thai đầu tiên ở tuổi 48 rất phức tạp

Quá trình mang thai của tôi với Sadie, hiện đã 3 tuổi, rất khó khăn. Một số điều liên quan đến tuổi tác và một số thì không phải. Tôi bị tụ máu dưới màng đệm hoặc chảy máu sau nhau thai.

Điều này phổ biến hơn ở những người đã trải qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, bất kể tuổi tác. Tôi chảy máu nặng ở tuần thứ sáu và mỗi ngày từ tuần thứ 14 đến 19. Bác sĩ nói rằng chúng ta không thể làm gì ngoài việc xem xét xem thai có thể tiếp tục hay không. Tôi rất sợ hãi.

Các biến chứng tiếp tục. Tôi mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, bệnh này trở nên phổ biến hơn theo tuổi tác. Tôi đã có ba ngày gây cảm ứng và sau đó cần sinh mổ. Điều này phổ biến ở những bà mẹ trên 40 tuổi.

Mỗi lần tôi đến bác sĩ, tôi thấy những từ “mẹ già” được đóng trên đầu hồ sơ của mình. Tôi ước họ có thể sử dụng thứ gì đó tử tế hơn một chút, ngay cả khi đó là “người mẹ lớn tuổi”.

Ở nơi công cộng, tôi nhận được một số cái nhìn kỳ lạ. Tuy nhiên, rất nhiều trong thời gian thai kỳ của tôi là bình thường.

Mang thai ở tuổi 50 của tôi dễ dàng hơn nhiều

Khi Sadie được 1 tuổi, chúng tôi nhận được thư từ phòng khám hỗ trợ sinh sản hỏi liệu chúng tôi có muốn trả phí hàng năm để lưu trữ 5 phôi còn lại hay không. Tôi không muốn trả tiền, nhưng tôi không thể bắt mình để chúng bị vứt bỏ.

Tác giả muốn cùng chồng sinh thêm đứa con thứ hai. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi tác đóng một vai trò quan trọng trong quyết định sinh con thứ hai của chúng tôi. Sadie sẽ có cha mẹ già khi còn khá trẻ. Tôi không muốn cô ấy phải đối phó với điều đó một mình.

Chồng tôi đồng ý thực hiện một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm cuối cùng. Điều đó rất tốt vì phòng khám NYU cũng có chính sách không cấy phôi vào những người từ 50 tuổi trở lên. Tôi chỉ có đủ thời gian cho một chu kỳ trước sinh nhật của mình. May mắn thay, nó đã thành công.

Quá trình mang thai của tôi với Alice khác biệt rất nhiều so với trước đó. Nó khỏe mạnh và thư giãn hơn. Các nhà cung cấp dịch vụ của tôi đã mời tôi đến khám thường xuyên hơn vì tuổi tác và quá trình mang thai phức tạp của tôi với Sadie.

Tôi muốn những người khác biết rằng có con muộn cũng không sao

Hôm nay, chồng tôi và tôi lần lượt 53 và 51, trong khi các cô gái 3 và 1 tuổi. Hầu hết bạn bè của chúng tôi đang chờ cháu. Đôi khi họ mời chúng tôi ra ngoài và chúng tôi phải nhắc họ rằng chúng tôi vẫn còn con nhỏ.

Tác giả cho rằng có con muộn cũng không sao. Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng đã có một nhóm bạn mới có con bằng tuổi. Tôi nhuộm tóc thường xuyên hơn một chút để che đi những sợi tóc bạc, nhưng khi chúng tôi tham gia các buổi bán hàng hoặc nhóm vui chơi, tuổi tác của tôi không phải là một yếu tố.

Nó chỉ xuất hiện nếu tôi đề cập đến một ban nhạc hoặc tài liệu tham khảo về văn hóa mà bạn bè của tôi không biết. Tôi có thể là mẹ của một số người trong số họ, nhưng chúng tôi gắn bó với nhau vì chúng tôi chia sẻ phần này của cuộc sống.

Về mặt tài chính và tâm lý, ở tuổi 50, tôi là một bậc phụ huynh tốt hơn so với khi tôi ở độ tuổi 20. Đúng là cơ thể tôi không phục hồi sau thai kỳ, và tôi sẽ phải làm việc lâu hơn trước khi nghỉ hưu. Nhưng tất cả đều đáng để có được gia đình tôi mơ ước.