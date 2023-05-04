Người phụ nữ mỗi tháng nhuộm tóc 1 lần, 10 năm sau bị xơ gan? Chuyên gia chỉ ra tác hại khôn lường của nhuộm tóc thường xuyên

“Năm tôi khoảng 32 tuổi, không biết do làm việc nhiều hay sao mà tóc bắt đầu bạc, nên tôi bắt đầu đến tiệm cắt tóc gần nhà để nhuộm tóc thường xuyên, cố gắng che đi những sợi tóc bạc này...”

Tuy nhiên, những bất thường dần xuất hiện trong cơ thể bà cách đây vài tháng khiến bà hết sức băn khoăn.

Càng lớn tuổi, tóc bạc trên đầu ngày càng nhiều, bà Hoàng là người yêu cái đẹp, từ việc đi cắt tóc ba tháng một lần đến mỗi tháng một lần và bà đã kiên trì với việc này cách đây mười năm.

Bắt đầu từ tháng 1, đồng nghiệp của Hoàng nhận thấy da của bà đã trở nên vàng nhạt đáng kể và khuyên bà nên đến bệnh viện kiểm tra. Lúc đó, Hoàng nói đùa rằng bà là một “người phụ nữ mặt vàng” và không thấy nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, khi nhìn vào gương sau khi nhuộm tóc, bà nhận ra rằng đôi mắt của mình dường như đã chuyển sang màu vàng rất nhiều ... Nghĩ đến một số bài báo khoa học phổ biến mà mình đã đọc trước đây, bà có linh cảm xấu trong lòng.

Sau khi đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói rằng bà đã đến quá muộn và kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy bà Hoàng bị xơ gan .

Bác sĩ được biết rằng bà Hoàng có thói quen nhuộm tóc mỗi tháng một lần và sau khi nhuộm tóc ở một tiệm cắt tóc nhỏ gần nhà, bà tin rằng bệnh xơ gan của mình không thể tách rời khỏi việc nhuộm tóc thường xuyên.

Nhuộm tóc không chỉ hại gan mà còn gây ung thư?

Có 3 loại nhuộm tóc chính là nhuộm tóc tạm thời, nhuộm bán vĩnh viễn và nhuộm tóc vĩnh viễn, trong đó nhuộm tóc vĩnh viễn là phổ biến nhất.

Nhuộm tóc cần trải qua các quá trình hóa học phức tạp như phản ứng oxy hóa và phản ứng ghép đôi, các hợp chất do phản ứng hóa học tạo ra sẽ gây hại cho cơ thể con người, bao gồm cả tổn thương gan. Hiện nay, một số thành phần trong thuốc nhuộm tóc đã được xác nhận là gây tổn thương gan do thuốc .

Nhưng điều này không có nghĩa là “nhuộm tóc là gây tổn thương gan”, nó còn liên quan đến tần suất nhuộm tóc .

Nguyên nhân khiến bà Hoàng bị xơ gan chủ yếu là do bà nhuộm tóc quá thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, liên quan đến tuyên bố thuốc nhuộm tóc gây ung thư, mặc dù có nhiều nghiên cứu tìm ra mối liên hệ giữa các loại ung thư và thuốc nhuộm tóc, nhưng hầu hết đều là nghiên cứu quan sát và chưa được khẳng định.

Năm 2020, tạp chí hàng đầu "Tạp chí Y học Anh" đã công bố một nghiên cứu với sự tham gia của 120.000 nhà nghiên cứu, theo dõi trong 36 năm và cuối cùng phát hiện ra rằng việc sử dụng thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn của cá nhân có liên quan đến nguy cơ mắc hầu hết các bệnh ung thư và nguy cơ tử vong do ung thư.

Ngay cả những đối tượng theo dõi đã nhuộm tóc hơn 200 lần trong 36 năm cũng không tìm thấy bằng chứng thuốc nhuộm tóc trực tiếp gây ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng người thường xuyên nhuộm tóc sẽ gây ra các bệnh như: dị ứng da, viêm da đầu, gây độc cho các cơ quan nội tạng của cơ thể, chẳng hạn như gan và thận.

Vì vậy, nên tiến hành kiểm tra da trước khi nhuộm tóc và lựa chọn sản phẩm nhuộm tóc phù hợp. Tránh nhuộm tóc thường xuyên, tránh bôi thuốc nhuộm lên vùng dị ứng hoặc vết thương. Nếu có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào, bạn nên đi khám để được tư vấn kịp thời để bảo vệ sức khỏe.