“Tôi có một chiếc gương trong phòng tắm của mình và nhận thấy điểm mà tôi lo lắng lớn hơn rất nhiều và có 'chân' trên đó. Sau đó tôi đã đến bệnh viện để thăm khám”, cô nói trong một thông cáo báo chí từ Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon (OHSU).

Trong thời gian mắc Covid-19, Christy Staats ngày càng lo lắng hơn về một chấm đỏ mờ dưới mắt cô ấy, một chấm đã ở đó trong vài năm.

Vết 0,65 mm mà ông phát hiện hóa ra là một phiên bản “vi mô” của khối u ác tính, được coi là loại ung thư da nguy hiểm nhất vì nó có thể lan sang các cơ quan khác.

Mặc dù đốm đó lành tính, nhưng trong quá trình kiểm tra, bác sĩ da liễu của Staats đã nhận thấy một đốm nhỏ khác gần đó: Một đốm nhỏ hơn đầu bút bi mịn và gần như vô hình với mắt người.

Phát hiện và chẩn đoán đã mang lại cho nhóm bác sĩ da liễu của cô một Kỷ lục Guinness Thế giới vào đầu tháng 1 vì đã phát hiện ra bệnh ung thư da nhỏ nhất thế giới.

Ung thư da nhỏ nhất được phát hiện

Sau khi xét nghiệm, bác sĩ đưa ra kết luận đây là khối u ác tính ở trên da. Ảnh: Getty Images

Staats đã gặp một số bác sĩ da liễu trong nhiều năm, tất cả đều nói rằng cô không có gì phải lo lắng.

Nhưng khi Staats gặp Tiến sĩ Alexander Witkowski, trợ lý giáo sư da liễu tại Trường OHSU, ông nghĩ rằng cái chấm khó nhìn thấy mà mình phát hiện ra đáng được thử nghiệm thêm.

Sử dụng một phụ kiện điện thoại thông minh, Witkowski đã chụp ảnh tại chỗ và tiến hành sinh thiết ảo. Ông đã sử dụng công nghệ hình ảnh cho phép phóng to khu vực đó mà không cần phải phẫu thuật cắt bỏ tổn thương, theo thông cáo báo chí .

Ông đã tìm thấy các tế bào không điển hình liên quan đến ung thư da và đã nói với Staats ngay lập tức rằng “đây có thể là ung thư da nhỏ nhất từng được phát hiện”, theo thông cáo báo chí.

Để xác nhận những phát hiện của mình, ông đã làm sinh thiết vật lý và nhóm của ông đã sử dụng xét nghiệm phân tử để chẩn đoán Staats với giai đoạn sớm nhất của khối u ác tính, còn được gọi là khối u ác tính tại chỗ .

Phát hiện khối u ác tính sớm có thể cứu sống

Nếu phát hiện kịp thời khi khối u vẫn còn nhỏ thì vẫn có thể chữa khỏi. Ảnh minh họa: Internet

Staats cho biết cô “may mắn” được chẩn đoán ung thư bằng công nghệ mới giúp việc phát hiện dễ dàng hơn.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ ước tính khoảng 97.000 khối u ác tính mới sẽ được chẩn đoán vào năm 2023. Đồng thời, một cuộc khảo sát gần đây của Học viện Da liễu Hoa Kỳ cho thấy phần lớn người Mỹ không lo lắng về việc phát triển ung thư da.

Chẩn đoán sớm là rất quan trọng đối với khối u ác tính , nó có thể đơn giản hóa việc điều trị và ngăn ngừa ung thư lan rộng.

Các giai đoạn đầu thường được điều trị bằng cách loại bỏ tổn thương, trong khi điều trị các khối u ác tính ở giai đoạn sau đã lan rộng có thể liên quan đến việc loại bỏ hạch bạch huyết và liệu pháp miễn dịc , đồng thời có nguy cơ tử vong cao hơn.

Đối với Staats, trải nghiệm này là một lời nhắc nhở tốt về tầm quan trọng của việc kiểm tra da.

“Bạn phải luôn cập nhật và kiểm tra những thứ mới!” cô nói trong thông cáo báo chí, đặc biệt nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào dù chúng có vẻ nhỏ.'