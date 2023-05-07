Khi bạn thấy cả thế giới quay lưng lại với mình, đây là cách bạn nạp lại năng lượng và trở lại đầy kiêu hãnh

Sức khỏe 07/05/2023 08:10

Các nhà hoạt động và nhà tổ chức giữ vững tinh thần của họ bằng nhiều cách khác nhau như cho bản thân một không gian để cảm nhận cảm xúc,...

Có thể cảm thấy áp lực và kiệt sức khi cố gắng hoặc hy vọng thay đổi khi bạn cảm thấy như không có sự thay đổi nào diễn ra.

Nhiều nhà hoạt động và nhà tổ chức trên tuyến đầu đã trải qua những thời điểm tuyệt vọng khi chứng kiến các cuộc tấn công vào quyền LGBTQ+, việc thông qua lệnh cấm phá thai, không hành động vì bảo vệ khí hậu, từ chối thông qua các biện pháp bảo vệ chống bạo lực súng và nhiều sự kiện khác. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý.

Nếu bạn cũng thỉnh thoảng cảm thấy nản lòng về tình trạng hiện tại hoặc vì thiếu tiến triển, hãy hiểu rằng cảm xúc của bạn là có cơ sở và bạn không phải là người duy nhất.

Dưới đây, các nhà hoạt động và nhà tổ chức chia sẻ những lời khuyên khi họ cảm thấy nản lòng:

Hãy cho mình không gian để cảm nhận tâm trạng của bạn.

Khi bạn thấy cả thế giới quay lưng lại với mình, đây là cách bạn nạp lại năng lượng và trở lại đầy kiêu hãnh - Ảnh 1
Schuyler Bailar, cựu vận động viên NCAA và là người ủng hộ sự hòa nhập của người chuyển giới. Ảnh: Getty

 “Thật vô cùng dễ dàng cảm thấy chán nản, choáng ngợp và đôi khi thậm chí là vô vọng với tư cách là một nhà hoạt động vì người chuyển giới ngày nay. Không phải lúc nào tôi cũng tích cực; để bản thân trải nghiệm những cảm giác khó khăn hơn là điều cần thiết đối với sức khỏe của tôi. Tôi nhắc nhở bản thân rằng tôi xứng đáng có không gian để đau buồn, đau đớn và tức giận. Đồng thời, tôi chắc chắn rằng những luận điệu chống người chuyển giới sẽ không thống trị mãi mãi. Tôi có nhiều hy vọng cho tương lai”, Schuyler Bailar, cựu vận động viên NCAA và là người ủng hộ sự hòa nhập của người chuyển giới.

Tập trung vào sự thay đổi tích cực mà bạn đã thấy hoặc được truyền cảm hứng.

“Khi cảm thấy như sự thay đổi không xảy ra hoặc đang đi sai hướng, tôi chọn nhìn sự thay đổi xung quanh mình. Sự thay đổi mà tôi đã tạo ra trên thế giới. Tôi dành thời gian cho những bệnh nhân mà tôi đã tiếp xúc và thay đổi cuộc sống của họ, tôi nói chuyện với những người được cố vấn và những người mà tôi đã đào tạo và truyền cảm hứng để thực hiện công việc này. Tôi nhận lại một số những gì tôi đưa ra. Điều này tiếp thêm năng lượng cho tôi để tiếp tục thúc đẩy và tạo ra dòng năng lượng vô tận giữa tôi và công việc mà tôi quan tâm”, Blair Peters, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Đại học Khoa học Y tế Oregon và nhà hoạt động LGBTQ+.

Tìm sức mạnh trong cộng đồng.

Khi bạn thấy cả thế giới quay lưng lại với mình, đây là cách bạn nạp lại năng lượng và trở lại đầy kiêu hãnh - Ảnh 2
 Sophia Kianni, người sáng lập Climate Cardinals và nhà hoạt động khí hậu. Ảnh: Getty

“Kết nối với những cá nhân có cùng chí hướng, có cùng đam mê và mục tiêu là điều cần thiết đối với tôi. Bằng cách tham gia với các nhà hoạt động thanh niên đồng nghiệp, tôi được nhắc nhở rằng chúng ta đang cùng nhau thực hiện điều này và những nỗ lực tập thể của chúng ta có thể tạo ra tác động đáng kể. Chia sẻ kinh nghiệm, sự thất vọng và thành công cho phép chúng ta học hỏi lẫn nhau, xây dựng khả năng phục hồi và nuôi dưỡng hy vọng. Ý thức về cộng đồng và sự hỗ trợ lẫn nhau này tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi con đường có vẻ khó khăn”, Sophia Kianni, người sáng lập Climate Cardinals và nhà hoạt động khí hậu

Lấy cảm hứng từ khả năng phục hồi của tổ tiên bạn.

Khi bạn thấy cả thế giới quay lưng lại với mình, đây là cách bạn nạp lại năng lượng và trở lại đầy kiêu hãnh - Ảnh 3
Anya Dillard, người sáng lập The Next Gen Come Up và người ủng hộ công bằng xã hội.

“Mỗi khi tôi cảm thấy nản lòng, tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng tôi là hiện thân sống động về những khát vọng của thế hệ trước và tôi có trách nhiệm kiên trì, đẩy mạnh tiến trình và tiếp tục bảo tồn di sản văn hóa và lịch sử của tổ tiên. Tôi hiểu rằng, như một nhà hoạt động, không có sứ mệnh nào quan trọng hơn việc này”, Anya Dillard, người sáng lập The Next Gen Come Up và người ủng hộ công bằng xã hội.

Hãy nghỉ ngơi và tham gia vào các hoạt động mang lại cho bạn niềm vui.

Khi bạn thấy cả thế giới quay lưng lại với mình, đây là cách bạn nạp lại năng lượng và trở lại đầy kiêu hãnh - Ảnh 4
Nadya Okamoto , người sáng lập PERIOD và là người ủng hộ bình đẳng kinh nguyệt của phụ nữ. Ảnh: Getty

“Khi tôi cảm thấy kiệt sức hoặc chán nản, hoạt động thể chất và thời gian dành cho chó con là những điều tốt nhất giúp tôi thoát khỏi lối mòn đó. Tôi chỉ xoay vòng qua các mục trên và nếu cần thêm thời gian, tôi có xu hướng say sưa xem một số chương trình truyền hình yêu thích”, Nadya Okamoto, người sáng lập PERIOD và là người ủng hộ bình đẳng kinh nguyệt của phụ nữ.

Hòa mình vào thiên nhiên.

“Là một nhà hoạt động vì khí hậu, một trong những nguồn động lực và cảm hứng chính của tôi chính là môi trường. Dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên giúp tôi kết nối lại với lý do đằng sau hoạt động tích cực của mình và như một lời nhắc nhở về những gì chúng ta đang đấu tranh để bảo vệ”, Sophia Kianni cho biết.

Hãy đối xử với bản thân một cách nhẹ nhàng

Khi bạn thấy cả thế giới quay lưng lại với mình, đây là cách bạn nạp lại năng lượng và trở lại đầy kiêu hãnh - Ảnh 5

Gigi Robinson, một người ủng hộ bệnh mãn tính, tác giả và diễn giả. Ảnh: Getty

“Với tình hình hiện tại, tôi thường thấy mình bất lực. Khi trải qua những cảm xúc này, tôi thấy thực sự thấy rất hữu ích khi lùi lại một bước và tự bản thân nói chuyện tích cực để lấy lại động lực. Tôi tự khẳng định mình hàng ngày để chống lại cảm giác nghi ngờ bản thân do cảm giác như giọng nói của mình không được lắng nghe. Lòng tự trắc ẩn là công cụ mạnh mẽ nhất mà tôi sử dụng để xúc tác cho sự thay đổi mà tôi muốn thấy trên thế giới này”, Gigi Robinson, một người ủng hộ bệnh mãn tính, tác giả và diễn giả.

 

Những bí quyết đơn giản để sống thọ

Những bí quyết đơn giản để sống thọ

Có một số lý do đang được khoa học chứng minh tại sao một số người sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn những người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe năng lượng cảm xúc

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 50 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm