Khi bạn thấy cả thế giới quay lưng lại với mình, đây là cách bạn nạp lại năng lượng và trở lại đầy kiêu hãnh

Hãy cho mình không gian để cảm nhận tâm trạng của bạn.

Schuyler Bailar, cựu vận động viên NCAA và là người ủng hộ sự hòa nhập của người chuyển giới. Ảnh: Getty

“Thật vô cùng dễ dàng cảm thấy chán nản, choáng ngợp và đôi khi thậm chí là vô vọng với tư cách là một nhà hoạt động vì người chuyển giới ngày nay. Không phải lúc nào tôi cũng tích cực; để bản thân trải nghiệm những cảm giác khó khăn hơn là điều cần thiết đối với sức khỏe của tôi. Tôi nhắc nhở bản thân rằng tôi xứng đáng có không gian để đau buồn, đau đớn và tức giận. Đồng thời, tôi chắc chắn rằng những luận điệu chống người chuyển giới sẽ không thống trị mãi mãi. Tôi có nhiều hy vọng cho tương lai”, Schuyler Bailar, cựu vận động viên NCAA và là người ủng hộ sự hòa nhập của người chuyển giới.

Tập trung vào sự thay đổi tích cực mà bạn đã thấy hoặc được truyền cảm hứng.

“Khi cảm thấy như sự thay đổi không xảy ra hoặc đang đi sai hướng, tôi chọn nhìn sự thay đổi xung quanh mình. Sự thay đổi mà tôi đã tạo ra trên thế giới. Tôi dành thời gian cho những bệnh nhân mà tôi đã tiếp xúc và thay đổi cuộc sống của họ, tôi nói chuyện với những người được cố vấn và những người mà tôi đã đào tạo và truyền cảm hứng để thực hiện công việc này. Tôi nhận lại một số những gì tôi đưa ra. Điều này tiếp thêm năng lượng cho tôi để tiếp tục thúc đẩy và tạo ra dòng năng lượng vô tận giữa tôi và công việc mà tôi quan tâm”, Blair Peters, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Đại học Khoa học Y tế Oregon và nhà hoạt động LGBTQ+.

Tìm sức mạnh trong cộng đồng.

Sophia Kianni, người sáng lập Climate Cardinals và nhà hoạt động khí hậu. Ảnh: Getty

“Kết nối với những cá nhân có cùng chí hướng, có cùng đam mê và mục tiêu là điều cần thiết đối với tôi. Bằng cách tham gia với các nhà hoạt động thanh niên đồng nghiệp, tôi được nhắc nhở rằng chúng ta đang cùng nhau thực hiện điều này và những nỗ lực tập thể của chúng ta có thể tạo ra tác động đáng kể. Chia sẻ kinh nghiệm, sự thất vọng và thành công cho phép chúng ta học hỏi lẫn nhau, xây dựng khả năng phục hồi và nuôi dưỡng hy vọng. Ý thức về cộng đồng và sự hỗ trợ lẫn nhau này tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi con đường có vẻ khó khăn”, Sophia Kianni, người sáng lập Climate Cardinals và nhà hoạt động khí hậu

Lấy cảm hứng từ khả năng phục hồi của tổ tiên bạn.

Anya Dillard, người sáng lập The Next Gen Come Up và người ủng hộ công bằng xã hội.

“Mỗi khi tôi cảm thấy nản lòng, tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng tôi là hiện thân sống động về những khát vọng của thế hệ trước và tôi có trách nhiệm kiên trì, đẩy mạnh tiến trình và tiếp tục bảo tồn di sản văn hóa và lịch sử của tổ tiên. Tôi hiểu rằng, như một nhà hoạt động, không có sứ mệnh nào quan trọng hơn việc này”, Anya Dillard, người sáng lập The Next Gen Come Up và người ủng hộ công bằng xã hội.

Hãy nghỉ ngơi và tham gia vào các hoạt động mang lại cho bạn niềm vui.

Nadya Okamoto , người sáng lập PERIOD và là người ủng hộ bình đẳng kinh nguyệt của phụ nữ. Ảnh: Getty

“Khi tôi cảm thấy kiệt sức hoặc chán nản, hoạt động thể chất và thời gian dành cho chó con là những điều tốt nhất giúp tôi thoát khỏi lối mòn đó. Tôi chỉ xoay vòng qua các mục trên và nếu cần thêm thời gian, tôi có xu hướng say sưa xem một số chương trình truyền hình yêu thích”, Nadya Okamoto, người sáng lập PERIOD và là người ủng hộ bình đẳng kinh nguyệt của phụ nữ.

Hòa mình vào thiên nhiên.

“Là một nhà hoạt động vì khí hậu, một trong những nguồn động lực và cảm hứng chính của tôi chính là môi trường. Dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên giúp tôi kết nối lại với lý do đằng sau hoạt động tích cực của mình và như một lời nhắc nhở về những gì chúng ta đang đấu tranh để bảo vệ”, Sophia Kianni cho biết.

Hãy đối xử với bản thân một cách nhẹ nhàng

Gigi Robinson, một người ủng hộ bệnh mãn tính, tác giả và diễn giả. Ảnh: Getty

“Với tình hình hiện tại, tôi thường thấy mình bất lực. Khi trải qua những cảm xúc này, tôi thấy thực sự thấy rất hữu ích khi lùi lại một bước và tự bản thân nói chuyện tích cực để lấy lại động lực. Tôi tự khẳng định mình hàng ngày để chống lại cảm giác nghi ngờ bản thân do cảm giác như giọng nói của mình không được lắng nghe. Lòng tự trắc ẩn là công cụ mạnh mẽ nhất mà tôi sử dụng để xúc tác cho sự thay đổi mà tôi muốn thấy trên thế giới này”, Gigi Robinson, một người ủng hộ bệnh mãn tính, tác giả và diễn giả.