Tiếng cười có nhiều lợi ích về sức khỏe tinh thần và thể chất. Ảnh: Edmond So

Chau đã tìm kiếm trên mạng những cách để cảm thấy tốt hơn. Khi yoga cười xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, cô đã rất tò mò và đăng ký tập thử. Vô tình, thay vì tham gia một lớp học thông thường, cô đã đăng ký một khóa học hướng dẫn hai ngày.

Cô chỉ phát hiện ra lỗi sau năm phút bắt đầu khóa học, nhưng vì đã trả tiền nên cô quyết định tiếp tục tham gia. Một vài giờ đầu tiên của khóa học là “lạ lẫm".

“Chúng tôi giống như trẻ con, chơi đùa và hành động ngớ ngẩn. Chúng tôi cũng phải giả vờ cười, điều đó cảm giác rất kỳ lạ”, Chau chia sẻ.

Dần dần, cô đã có thể thả lỏng bản thân và đó là lúc cô nhận ra rằng mình có thể đang làm gì đó.

Cô nói: “Nụ cười của tôi từ giả tạo thành chân thật, tiếng cười của tôi chuyển từ cố ý sang vô tình, và sự căng thẳng trong cơ thể tôi tan biến”.

Ngày hôm sau, cô ấy rời khóa học với tư cách là một huấn luyện viên yoga cười có trình độ, cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn so với trước đây.

Tác dụng của tiếng cười

Yoga cười là một bài tập aerobic được giới thiệu vào năm 1995 bởi bác sĩ người Ấn Độ Madan Kataria. Khái niệm của nó dựa trên các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng cơ thể không thể phân biệt giữa tiếng cười tự nguyện và tiếng cười thực sự, và chúng ta nhận được những lợi ích về tâm sinh lý như nhau từ cả hai.

Alex Lo, Giám đốc điều hành và người sáng lập Học viện Yoga cười Hồng Kông cho biết: “Các bài tập thở giúp cải thiện lưu thông máu và tăng cường cung cấp oxy cho các tế bào của cơ thể, đồng thời cho biết thêm rằng yoga cười có thể cải thiện tâm trạng của một người trong vài phút, giảm căng thẳng và tăng cường hệ thống miễn dịch”.

Theo Michael Titze, một nhà tâm lý học người Đức, cười nhiều sẽ kích thích mạnh mẽ quá trình hô hấp, làm máu dồn lên da đầu và mặt, làm giãn mạch máu và kích hoạt tuyến lệ.

Gặp gỡ những người mà chúng ta thích là một cách hay để bắt đầu cười nhiều hơn và chân thành hơn. Ảnh: Shutterstock

Khi chúng ta cười, các hormone gọi là endorphin được sản xuất trong não ngăn chặn nhận thức về cơn đau và tăng cảm giác hạnh phúc. Trạng thái thư giãn bắt đầu, khiến huyết áp dần dần giảm xuống dưới giá trị tiêu chuẩn, nhịp tim chậm lại và cơ bắp thả lỏng.

Nhà tâm lý học Titze nói rằng tiếng cười sảng khoái, rộng rãi cũng đã được chứng minh là giúp ích cho hệ thống miễn dịch.

Tiếng cười cũng có sức mạnh bảo vệ chúng ta khỏi tác động tiêu cực của những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, giận dữ hay trầm cảm. Ông Titze cho biết điều này là do tiếng cười mang lại sự thay đổi trong quan điểm cho phép chúng ta nhìn nhận mọi thứ bớt nghiêm túc hơn..

Ông nói thêm: “Một đứa trẻ khỏe mạnh về tinh thần sẽ sống một cuộc sống vui vẻ hơn nhiều so với cuộc sống của một người trưởng thành. Một cuộc khảo sát thống kê đã xác định rằng trẻ mầm non cười tới 400 lần một ngày gấp 10 lần so với người lớn”.

Bác sĩ tâm lý Titze cũng tin rằng chúng ta có thể cười để xua tan căng thẳng . Khi chúng ta bị căng thẳng mãn tính, nó sẽ tác động đến hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng tiêu cực đến hô hấp, hệ tim mạch và hoạt động của cơ xương.

Nhà tâm lý học người Đức, Michael Titze. Ảnh: Facebook

Tiếng cười, đặc biệt nếu cười nhiều, có thể giúp giảm bớt phản ứng căng thẳng này.

Các nghiên cứu ủng hộ ý kiến ​​cho rằng tiếng cười có thể làm giảm nguy cơ hoặc cải thiện một số bệnh tật của chúng ta. Ví dụ, nghiên cứu của Trung tâm Y tế Đại học Maryland ở Mỹ cho thấy cười khoảng 15 phút mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ bị đau tim.

Bác sĩ Titze nói rằng tiếng cười đích thực có tác động lớn nhất khi nó xảy ra một cách tự nhiên và sau đó diễn ra theo cách riêng của nó không tuân theo bất kỳ quy tắc nào.

“Tiếng cười đích thực được kích hoạt bởi một phản xạ không tự nguyện và nảy sinh trong bụng. Kiểu cười này thường kéo dài”, ông nói.

Làm thế nào để cười tự nhiên?

Làm thế nào để chúng ta cười nhiều hơn, và chân thành hơn? Xem một bộ phim hài và gặp gỡ những người khiến chúng ta cười là những cách tốt để bắt đầu. Ông nói rằng một khi tình cảm hạnh phúc bắt đầu, một tiếng cười đích thực có thể sẽ không lâu nữa sẽ đến.

Ông nói thêm rằng yoga cười cũng có hiệu quả vì nó cho phép bạn nói to, huyên náo và cười mà không cần kiềm chế.

Bác sĩ Titze giải thích rằng tiếng cười đích thực có thể được kích hoạt bởi một trong ba “tiềm năng” khác nhau hoặc các thành phần mạng lưới thần kinh của một người.

Xem một bộ phim hài và gặp gỡ những người khiến chúng ta cười là những cách tốt để bắt đầu. Ảnh: Shutterstock

Đầu tiên là tiềm năng vận động, bao gồm khả năng thở và hoạt động của dây thanh âm. Thứ hai là tiềm năng cảm xúc, liên quan đến cảm giác phấn khởi và thích thú. Thứ ba là tiềm năng nhận thức, liên quan đến việc nhận ra các hiện tượng hài hước hoặc vui nhộn.

Ngay khi một trong những thành phần này được kích hoạt trong một thời gian nhất định, nó cũng ảnh hưởng đến các thành phần khác của mạng lưới.

Chau, người hiện đang thuyên giảm, rất biết ơn vì đã tình cờ biết đến yoga cười cách đây một năm. Cô tham gia các buổi học hai lần một tháng, với tư cách là học sinh hoặc giáo viên.

Bên cạnh việc cải thiện cảm xúc hạnh phúc của bản thân và thay đổi quan điểm về sức khỏe cũng như tương lai của mình, cô nói rằng điều đó đã giúp bản thân mở rộng tầm mắt về khả năng giúp đỡ người khác cảm thấy tốt hơn.