Vợ chồng ngủ riêng có lợi ích và bất lợi gì?

Một số khía cạnh của sự thân mật chẳng hạn như trò chuyện sau một ngày dài, ôm ấp hoặc quan hệ thường xảy ra trong phòng ngủ.

Sự thân mật về cảm xúc và thể chất là một phần quan trọng của hầu hết các mối quan hệ tình cảm.

Ví dụ, Jenny Davis sống trong căn hộ một phòng ngủ tại New York với gia đình gồm năm người. Từ khi các con có phòng ngủ, vợ chồng chị kê giường ngoài phòng khách. Davis ngủ trên một chiếc giường gập, còn chồng cô ngủ trên đệm hơi.

Tuy nhiên, đối với một số cặp vợ chồng , việc ngủ chung giường không phải là điều tốt hơn hoặc thậm chí là không thể. Nhiều người chọn ngủ trên giường riêng với bạn đời của họ, trong khi những người khác có phòng riêng hoàn toàn.

Các chuyên gia tình yêu cho rằng ngủ riêng biệt với đối tác của bạn có thể có lợi ích nhưng cũng có thể giảm sự thân mật.

Ngủ riêng giường có thể có lợi cho một số cặp vợ chồng

Suzannah Weiss, một chuyên gia tâm lý có bằng cấp, cho biết: “Mọi mối quan hệ đều khác nhau và không có cách nàolà đúng hay sai trong việc sắp xếp giấc ngủ của một cặp vợ chồng.

Nếu mối quan hệ của bạn đang cảm thấy nhạt nhẽo, việc có một chút khoảng cách với đối tác của bạn có thể giúp bạn vượt qua cảm giác quá quen thuộc đó và, hy vọng, tạo ra một số sự hứng thú.

Hai vợ chồng ngủ riêng sẽ mang lại một số lợi ích về sức khỏe tâm thần. Ảnh: Getty

Nếu bạn và nửa kia có những nhu cầu khác nhau, việc cùng nhau quyết định không ngủ chung giường có thể giúp cả hai bên cảm thấy được tôn trọng hơn.

Ưu tiên sức khỏe của bạn là một lý do khác tại sao ngủ riêng có thể tốt, Katie Bingner, một nhà tâm lý học cho biết.

Ví dụ, có thể bạn và đối tác của bạn có lịch trình khác nhau đáng kể và bạn sẽ tỉnh dậy và khó ngủ lại nếu đối tác của bạn trở về sau ca làm việc khuya. Có thể bạn là người dễ tỉnh và đối tác của bạn ngáy to, hoặc có thể đối tác của bạn thích giường cứng và bạn thích nệm mềm.

Điều này về lâu dài sẽ dẫn đến mẫu thuẫn

“Trong trường hợp này, việc có các phòng riêng với các giường riêng có thể là một lựa chọn tuyệt vời để giảm sự căng thẳng trong mối quan hệ”, Cheryl Groskopf, một nhà tâm lý hôn nhân và gia đình tại Los Angeles, cho biết.

Ngủ riêng trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Thường xuyên chọn ngủ riêng có thể cho thấy mối quan hệ của bạn đang gặp khó khăn. Một số cặp vợ chồng có thể ngủ riêng để tránh dành thời gian cho nhau hoặc kết nối thể chất.

Tương tự như vậy, sự sắp xếp này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ lành mạnh, đặc biệt nếu bạn không ưu tiên kết nối bên ngoài phòng ngủ.

Bingner cho biết trong nhiều trường hợp, ngủ riêng biệt có thể dẫn đến giảm sự thân mật vì bạn không thường xuyên ôm nhau trên giường thường xuyên, do đó dẫn đến nhiều lần quan hệ tự nhiên.

Ngủ riêng cũng có thể gây ra xung đột và trong dài hạn sẽ tạo khoảng cách tình cảm.

Làm thế nào để bảo vệ mối quan hệ của bạn nếu bạn ngủ riêng

Nếu bạn quyết định ngủ riêng biệt với đối tác của mình - giống như Davis và chồng cô ấy trong căn hộ của họ ở New York City - bạn vẫn có thể có một mối quan hệ mạnh mẽ.

Nếu ngủ riêng quá lâu sẽ dễ dẫn đến rạn nứt tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Bà Groskopf cho biết bạn chỉ cần lưu ý rằng khi không có không gian chung đó, bạn sẽ cần dành thời gian dành riêng cho mối quan hệ của mình để ngăn ngừa xung đột và duy trì kết nối.

“Các cặp đôi không ngủ cùng nhau nên ưu tiên sự thân mật về cảm xúc và thể chất thông qua các cuộc trò chuyện chân thành, các buổi hẹn hò và lên kế hoạch khi nào thân mật”, bà Groskopf nói thêm.

Hãy nhạy cảm với nhu cầu của nửa kia của bạn. Nếu một người thích ý tưởng âu yếm ngay trước khi đi ngủ hoặc điều đầu tiên vào buổi sáng, hãy dành thời gian cho những hoạt động đó, ngay cả khi bạn không ngủ cạnh nhau.

Nếu bạn và nửa kia không đồng ý về sắp xếp giường ngủ, chuyên gia Weiss khuyên bạn nên tìm kiếm sự thỏa hiệp, chẳng hạn như ngủ ở các giường riêng biệt chỉ trong một số đêm trong tuần hoặc ngủ chung trong cùng một giường nhưng có một giường phụ để trường hợp một người gặp khó khăn khi ngủ hoặc muốn ngủ theo lịch trình khác nhau.

“Bất kể sắp xếp nào bạn chọn, quan trọng là cả hai người đều đồng ý”, chuyên gia Weiss nói.