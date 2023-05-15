Tại sao không nên để bàn chải đánh răng trong phòng tắm?

Sức khỏe 15/05/2023 13:36

Nếu bàn chải đánh răng của bạn bị tiếp xúc với các vi khuẩn và chất ô nhiễm trong phòng tắm, nó có thể trở thành một nguồn lây nhiễm cho cơ thể của bạn.

Để tránh các sợi lông bàn chải bị phủ đầy bởi các chất khác nhau mà bạn không muốn có trong miệng, có thể không nên để bàn chải đánh răng trong phòng tắm. Đây là những gì mà các chuyên gia đề xuất bạn nên làm thay vào đó.

Làm sạch răng kỹ lưỡng hai lần một ngày sẽ giúp răng không bị sâu và chi phí của việc chăm sóc răng sẽ ít hơn so với chi phí chữa răng, điều này đôi khi có thể xảy ra sai sót.

Theo các chuyên gia, vì bạn thường sử dụng bàn chải đánh răng trong phòng tắm, đó cũng là nơi thuận tiện nhất để cất giữ nó, nên đây là một vấn đề. Chúng ta có xu hướng lưu trữ thực phẩm và đồ dùng bằng bạc trong nhà bếp vì đó là nơi chúng ta sử dụng chúng nhiều nhất. Nhưng điều tương tự không áp dụng cho bàn chải đánh răng của bạn.

Nhưng dù sao đi nữa, hóa ra việc để bàn chải đánh răng trong phòng tắm là một ý tưởng không tốt và có một lý do chắc chắn cho điều đó: có thể có một nhà vệ sinh trong đó.

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Để bàn chải đánh răng trong phòng tắm là điều không nên. Ảnh: India Times

Mặc dù bạn có thể chăm sóc và giữ cho phòng tắm sạch sẽ, nhưng mỗi khi bạn xả nước vào bồn cầu, nó sẽ tạo ra một “đài phun chất thải”, làm vương vãi mọi thứ trong bồn cầu, bao gồm cả chất thải của bạn, khắp xung quanh ngay lập tức.

"Suối phun phân" bắn các giọt nước cực nhỏ ra khắp không gian xung quanh. Điều này có nghĩa là các giọt nước nhỏ sẽ rơi vào bàn chải đánh răng của bạn, rồi sau đó bạn sẽ đưa chúng vào để làm sạch răng và đảm bảo nó trải đều khắp mọi bề mặt.

Rõ ràng, phòng ngủ là một nơi tuyệt vời cho nó bởi vì ở đó không bao giờ có bất kỳ chất thải nhỏ xíu nào của con người có thể rơi vào bàn chải.

Các gợi ý khác để giữ bàn chải đánh răng của bạn sạch sẽ bao gồm để nó cách xa bàn chải đánh răng của người khác và đậy nắp đầu bàn chải để tránh những thứ khó chịu rơi vào.

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Từ khóa:   sức khỏe bàn chải đánh răng phòng tắm

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