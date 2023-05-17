Sử dụng tân dược kết hợp tập luyện và ăn uống hợp lý là công thức giảm cân hữu hiệu

Sức khỏe 17/05/2023 14:49

Giám đốc dinh dưỡng và an toàn thực phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các loại thuốc giảm cân mới chỉ nên là một phần của kế hoạch bao gồm chế độ ăn kiêng và tập thể dục

Giám đốc dinh dưỡng của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các loại thuốc giảm cân mới, hiệu quả cao như Wegovy của Novo Nordisk không phải là “viên đạn bạc” để giải quyết tình trạng gia tăng nhanh chóng về tỷ lệ béo phì toàn cầu, khi cơ quan này tiến hành đánh giá đầu tiên về hướng dẫn quản lý bệnh béo phì trong hơn 20 năm.

Francesco Branca, giám đốc dinh dưỡng và an toàn thực phẩm của WHO cho biết, cơ quan y tế toàn cầu trước tiên đang sửa đổi các hướng dẫn điều trị trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh béo phì, sau đó sẽ cập nhật các khuyến nghị cho người lớn.

Lần gần đây nhất WHO ban hành hướng dẫn toàn cầu về chủ đề này là vào năm 2000 và những hướng dẫn này được sử dụng làm kế hoạch chi tiết cho các quốc gia không có nguồn lực để soạn thảo kế hoạch của riêng họ.

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Francesco Branca, giám đốc dinh dưỡng và an toàn thực phẩm của WHO. Ảnh: WHO

Là một phần của công việc, WHO đã ủy quyền cho Viện Nghiên cứu Dược lý Mario Negri, ở Milan, Ý, để đánh giá bằng chứng về việc sử dụng tất cả các loại thuốc cho trẻ em và thanh thiếu niên từ các lựa chọn cũ như Xenical của GSK đến các phương pháp điều trị mới hơn, hiệu quả hơn như Mounjaro của Wegovy và Eli Lilly, ông Branca nói.

Ngoài ra, Branca nói rằng các biện pháp can thiệp khác, bao gồm chế độ ăn kiêng và tập thể dục vẫn rất quan trọng để giúp kiểm soát bệnh béo phì.

Dữ liệu mới nhất của WHO cho thấy tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 19 tuổi bị béo phì hoặc thừa cân đã tăng lên hơn 18% vào năm 2016, từ mức 4% vào năm 1975. Con số này đại diện cho hơn 340 triệu người.

Cả Novo Nordisk và Eli Lilly đều chưa đưa ra phản hồi về vấn đề trên

Wegovy và Mounjaro ban đầu được phát triển cho bệnh tiểu đường loại 2 để giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Gần đây, chúng đã được chứng minh là giúp mọi người giảm khoảng 15% trọng lượng cơ thể, thu hút sự chú ý của bệnh nhân, nhà đầu tư và người nổi tiếng.

Là một phần của Nhóm thuốc đồng vận GLP 1, chúng được tiêm hàng tuần và hoạt động bằng cách tác động đến tín hiệu đói đến não và làm chậm tốc độ làm trống dạ dày của một người, khiến họ cảm thấy no lâu hơn.

Các nghiên cứu cho thấy mọi người có khả năng phải dùng thuốc trong suốt quãng đời còn lại để giảm cân.

Wegovy được phê duyệt để giảm cân ở Hoa Kỳ và Châu Âu, trong khi Mounjaro dự kiến ​​sẽ nhận được sự chấp thuận của Hoa Kỳ vào cuối năm nay.

Nhu cầu rất lớn đối với các loại thuốc này dự kiến ​​​​sẽ trị giá 100 tỷ đô la Mỹ doanh thu hàng năm trong vòng một thập kỷ, với khoảng 10 loại thuốc khác nhau trên thị trường.

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Mounjaro một loại thuốc theo toa tiêm cho người lớn mắc bệnh tiểu đường loại 2 để cải thiện lượng đường trong máu. Ảnh: SCMP

Các nhóm y tế Hoa Kỳ cũng đang xem xét các hướng dẫn điều trị bệnh béo phì của họ để xem xét cách sử dụng tốt nhất Wegovy và các loại thuốc tương tự.

Một số chuyên gia khuyến nghị sử dụng rộng rãi trong khi những người khác khuyên nên ưu tiên sử dụng cho những bệnh nhân đang điều trị tiểu đường hoặc bệnh tim mạch vì những bệnh này thường là kết quả của tình trạng thừa cân hoặc béo phì.

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ đã khuyến nghị sử dụng các loại thuốc này cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên bị béo phì, mặc dù tác động lâu dài vẫn chưa được nghiên cứu.

Ông Branca mô tả bệnh béo phì là một “dịch bệnh đang gia tăng”.

“Có nhiều lý do tại sao chúng ta thực sự phải hành động nghiêm túc và táo bạo hơn”, ông nói.

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Từ khóa:   béo phì WHO thuốc giảm cân

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