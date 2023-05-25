16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè

Dinh dưỡng 25/05/2023 16:19

16 công thức làm Cocktail Gin Tonic này sẽ giúp bạn có thể giải tỏa sức nóng của mùa hè.

 

Gin Tonic – loại cocktail không đối thủ trong những ngày hè nóng bức. Gin Tonic được xem là giải pháp hàng đầu mỗi khi bạn không biết phải uống gì.

Dù là thức uống có lịch sử lâu đời nhưng cocktail Gin Tonic có nguyên liệu và cách làm cocktail rất đơn giản.

GTC&A (Gin, Tonic, Celery và Aloe)

16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè - Ảnh 1

Thành phần:

42,5 ml rượu gin

14,2 ml rượu Vermouth nguyên chất

7,1 ml rượu lô hộ Chareau

14,2 ml nước chanh

14,2 ml mật ong

3 lát cần tây đắng

85 ml nước tonic

Cách làm: Pha trộn tất cả các thành phần với đá trong ly rượu lớn. Trang trí bằng 3 quả bách xù, một nhánh cỏ xạ hương và một miếng chanh.

THE BOTANIST BLACK CHERRY & TONIC

16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè - Ảnh 2

Thành phần:

42,5 ml rượu gin The Botanist Islay Dry

14,2 ml siro anh đào đen

1 chén đường

1 ly nước

1 chén quả anh đào đen, đã vỏ cuống, lấy hạt và cắt đôi

14,2 ml nước chanh tươi

113,4 ml nước tonic cao cấp

Phương pháp: Kết hợp Botanist, siro anh đào đen và nước cốt chanh trong ly thủy tinh. Đổ đầy đá và thêm tonic cao cấp lên trên. Nhẹ nhàng khuấy để kết hợp. Trang trí với vỏ chanh và quả anh đào đen.

GUNPOWDER CHILLI SERVE

16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè - Ảnh 3

Thành phần:

40 ml rượu gin Drumshanbo Gunpowder Ireland

140 ml nước tonic cao cấp ướp lạnh

1 quả ớt đỏ tươi nguyên trái

Xoài chín tươi, lát dày

Cách làm: Khuấy và pha trộn các thành phần trên đá. Đổ thêm nước tonic cao cấp. Trang trí bằng ớt đỏ tươi và một lát xoài chín tươi. Dùng với đá viên.

EMPRESS & TONIC

16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè - Ảnh 4

Thành phần:

56,8 ml rượu gin Empress 1908

85 ml nước tonic cao cấp

1 lát bưởi

Cách làm: Đổ Empress 1908 Gin và nước tonic cao cấp lên đá trong ly.Trang trí bằng lát bưởi.

BRAMBLE

16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè - Ảnh 5

Thành phần:

42,5 ml rượu gin Brockmans

7,1 ml rượu Giffard Crème de Cacao

7,1 ml nước chanh

Q Spectacular Tonic (một loại nước tonic cao cấp)

Lát chanh và quả mâm xôi tươi để trang trí

Cách làm: Thêm gin, cacao và nước chanh vào ly goblet. Đổ đầy đá. Trang trí bằng 2 lát chanh và 3 quả mâm xôi tươi. Đổ gia vị, khuấy đều và thêm khoảng 177,4 ml nước tonic Q Spectacular.

GIN & TONIC PHONG CÁCH TÂY BAN NHA

16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè - Ảnh 6

Thành phần:

56,8 ml rượu gin Minke Ireland

7,1 ml rượu vermouth khô Tây Ban Nha

2 lát bưởi đắng

Nước tonic East Imperial Grapefruit.

Cách làm: Khuấy và pha trộn các thành phần trên đá. Đổ thêm nước tonic chanh East Imperial. Trang trí bằng 5 hạt tiêu hồng, một lát bưởi và một cành hương thảo.

COLOR-CHANGING GIN & TONIC

16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè - Ảnh 7

Thành phần:

56,8 ml rượu gin Scapegrace Black

141,7 ml nước tonic

Táo xanh dùng để trang trí

Cách làm: Đổ đá vào ly. Thêm rượu gin Scapegrace Black, đổ nước tonic lên trên và trang trí bằng táo xanh. Lưu ý: thức uống sẽ chuyển từ màu đen sang màu đỏ tía.

PEACOCK GIN & TONIC

16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè - Ảnh 8

Thành phần:

56,8 ml rượu gin Empress 1908

Nước tonic Fever-Tree Indian

Một cành hương thảo

Quả bách xù

Lát bưởi khô

Cách làm: Thêm gin vào ly với một viên đá lớn và đổ nước tonic Fever-Tree Indian lên trên. Để trang trí, thêm một cành hương thảo, quả bách xù và một lát bưởi khô.

PROVENCE BREEZE

16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè - Ảnh 9

Thành phần:

5 ml rượu gin London Dry

20 ml rượu Noilly Prat Dry

1 chút oải hương đắng

60 ml nước tonic Fever-Tree Mediterranean

Cà chua bi, lá thông, ớt Espelette dùng để trang trí

Muối

Cách làm: Rót rượu gin Noilly Prat và rượu đắng vào một chiếc ly highball chứa đầy đá viên. Đổ nước tonic lên trên. Khuấy nhẹ để trộn đều. Trang trí bằng cà chua bi, lá thông và muối ớt Espelette.

BOOTH’S FINEST OLD G&T

16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè - Ảnh 10

Thành phần:

50 ml rượu gin Booth's Finest Old

10 ml verjus (khuyên dùng loại Fusion Napa Valley Blanc)

1 chút nước hoa cam

Nước tonic

Cách làm: Thêm gin, verjus và nước hoa cam vào ly highball đầy đá viên. Đổ nước tonic lên trên và trang trí bằng hai trái nho.

TICKLED PINK

16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè - Ảnh 11

Thành phần:

56,8 ml rượu gin Empress 1908 Indigo

28,4 ml nước ép ổi

28,4 ml nước ép lycée

21,2 ml nước chanh

Nước tonic, thêm lên trên

Cách làm: Cho vào máy trộn với đá và lắc mạnh. Rót cocktail đã ướp lạnh vào ly Gatsby hoặc bất kỳ đồ thủy tinh nào theo phong cách Art Deco. Rưới nước tonic lên trên và trang trí bằng lát hoa chanh.

KINGS & ELDERS

16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè - Ảnh 12

Thành phần:

42,5 ml rượu Hapusa

28,4 ml siro mật ong gừng lá chanh

1 ly nước

2 cốc mật ong

Một nắm lá chanh makrut

1 chén gừng tươi

7,1 ml nước chanh

85 ml nước tonic

Cách làm: Thêm gin, siro, nước chanh và nước tonic vào ly Collins đầy đá. Khuấy đều.

CASTLE & KEY GIN & TONIC

16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè - Ảnh 13

Thành phần:

42,5 ml rượu gin Roots of Ruin

14,2 ml siro tonic Jack Rudy Classic

85 ml club soda

Cách làm: Cho rượu gin, siro tonic và club soda vào ly đá. Trang trí bằng một lát vỏ chanh và quả bách xù khô

GLENDALOUGH ROSE GIN AND TONIC

16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè - Ảnh 14

Thành phần:

56,8 ml rượu gin Glendalough Rose

Nước tonic

Lát chanh, nhánh bạc hà dùng để trang trí

Cách làm: Thêm rượu gin hoa hồng vào ly rượu đã đầy đá viên. Đổ nước tonic lên trên và trang trí bằng một lát chanh và một nhánh rau bạc hà tươi.

HIMBRIMI G&G&T

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Thành phần:

56,8 ml rượu gin Himbrimi Winterbird London Dry

56,8 ml rượu gin Himbrimi Old Tom

56,8 ml nước tonic theo sở thích của bạn

Một ít nhánh xạ hương, nhánh hương thảo, hoa oải hương dùng để trang trí

Cách làm: Đổ đầy ly với đá viên lớn. Rót gin Himbrimi Winterbird London Dry, sau đó là gin Himbrimi Old Tom. Cho nước tonic lên trên và khuấy đều với muỗng dài. Trang trí bằng hoa bạch chỉ hoặc hoa oải hương để tăng độ tươi sáng.

ELIXIR OF LIFE: SPANISH GIN & TONIC

16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè - Ảnh 16

Thành phần:

42,5 ml rượu gin Nordes Galician

14,2 ml rượu trắng Lillet Blanc

14,2 ml siro hạt tiêu hồng Monin

 42,5 ml nước tonic Q elderflower

2 lát chanh

Các cánh hoa, húng tây, hạt tiêu hồng dùng để trang trí

Cách làm: Trong ly rượu vang, vắt 2 lát chanh, sau đó thêm siro hạt tiêu hồng, rượu Lillet, rượu  gin và đá. Đổ nước tonic lên trên. Dùng muỗng khuấy nhẹ và trang trí.

Bạn có biết cách nào để giữ cho sức khỏe tốt vào mùa hè? Hãy làm bài kiểm tra để xem nên làm thế nào cho phù hợp

Bạn có biết cách nào để giữ cho sức khỏe tốt vào mùa hè? Hãy làm bài kiểm tra để xem nên làm thế nào cho phù hợp

Để tránh mất nhiệt vào mùa hè, chúng ta nên uống nước và ăn nhiều các loại trái cây đặc biệt là dưa hấu vì trong đó chứa 91% là nước.

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