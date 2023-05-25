16 công thức làm cocktail Gin Tonic giải nhiệt mùa hè

16 công thức làm Cocktail Gin Tonic này sẽ giúp bạn có thể giải tỏa sức nóng của mùa hè.
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Gin Tonic – loại cocktail không đối thủ trong những ngày hè nóng bức. Gin Tonic được xem là giải pháp hàng đầu mỗi khi bạn không biết phải uống gì.
Dù là thức uống có lịch sử lâu đời nhưng cocktail Gin Tonic có nguyên liệu và cách làm cocktail rất đơn giản.
GTC&A (Gin, Tonic, Celery và Aloe)
Thành phần:
42,5 ml rượu gin
14,2 ml rượu Vermouth nguyên chất
7,1 ml rượu lô hộ Chareau
14,2 ml nước chanh
14,2 ml mật ong
3 lát cần tây đắng
85 ml nước tonic
Cách làm: Pha trộn tất cả các thành phần với đá trong ly rượu lớn. Trang trí bằng 3 quả bách xù, một nhánh cỏ xạ hương và một miếng chanh.
THE BOTANIST BLACK CHERRY & TONIC
Thành phần:
42,5 ml rượu gin The Botanist Islay Dry
14,2 ml siro anh đào đen
1 chén đường
1 ly nước
1 chén quả anh đào đen, đã vỏ cuống, lấy hạt và cắt đôi
14,2 ml nước chanh tươi
113,4 ml nước tonic cao cấp
Phương pháp: Kết hợp Botanist, siro anh đào đen và nước cốt chanh trong ly thủy tinh. Đổ đầy đá và thêm tonic cao cấp lên trên. Nhẹ nhàng khuấy để kết hợp. Trang trí với vỏ chanh và quả anh đào đen.
GUNPOWDER CHILLI SERVE
Thành phần:
40 ml rượu gin Drumshanbo Gunpowder Ireland
140 ml nước tonic cao cấp ướp lạnh
1 quả ớt đỏ tươi nguyên trái
Xoài chín tươi, lát dày
Cách làm: Khuấy và pha trộn các thành phần trên đá. Đổ thêm nước tonic cao cấp. Trang trí bằng ớt đỏ tươi và một lát xoài chín tươi. Dùng với đá viên.
EMPRESS & TONIC
Thành phần:
56,8 ml rượu gin Empress 1908
85 ml nước tonic cao cấp
1 lát bưởi
Cách làm: Đổ Empress 1908 Gin và nước tonic cao cấp lên đá trong ly.Trang trí bằng lát bưởi.
BRAMBLE
Thành phần:
42,5 ml rượu gin Brockmans
7,1 ml rượu Giffard Crème de Cacao
7,1 ml nước chanh
Q Spectacular Tonic (một loại nước tonic cao cấp)
Lát chanh và quả mâm xôi tươi để trang trí
Cách làm: Thêm gin, cacao và nước chanh vào ly goblet. Đổ đầy đá. Trang trí bằng 2 lát chanh và 3 quả mâm xôi tươi. Đổ gia vị, khuấy đều và thêm khoảng 177,4 ml nước tonic Q Spectacular.
GIN & TONIC PHONG CÁCH TÂY BAN NHA
Thành phần:
56,8 ml rượu gin Minke Ireland
7,1 ml rượu vermouth khô Tây Ban Nha
2 lát bưởi đắng
Nước tonic East Imperial Grapefruit.
Cách làm: Khuấy và pha trộn các thành phần trên đá. Đổ thêm nước tonic chanh East Imperial. Trang trí bằng 5 hạt tiêu hồng, một lát bưởi và một cành hương thảo.
COLOR-CHANGING GIN & TONIC
Thành phần:
56,8 ml rượu gin Scapegrace Black
141,7 ml nước tonic
Táo xanh dùng để trang trí
Cách làm: Đổ đá vào ly. Thêm rượu gin Scapegrace Black, đổ nước tonic lên trên và trang trí bằng táo xanh. Lưu ý: thức uống sẽ chuyển từ màu đen sang màu đỏ tía.
PEACOCK GIN & TONIC
Thành phần:
56,8 ml rượu gin Empress 1908
Nước tonic Fever-Tree Indian
Một cành hương thảo
Quả bách xù
Lát bưởi khô
Cách làm: Thêm gin vào ly với một viên đá lớn và đổ nước tonic Fever-Tree Indian lên trên. Để trang trí, thêm một cành hương thảo, quả bách xù và một lát bưởi khô.
PROVENCE BREEZE
Thành phần:
5 ml rượu gin London Dry
20 ml rượu Noilly Prat Dry
1 chút oải hương đắng
60 ml nước tonic Fever-Tree Mediterranean
Cà chua bi, lá thông, ớt Espelette dùng để trang trí
Muối
Cách làm: Rót rượu gin Noilly Prat và rượu đắng vào một chiếc ly highball chứa đầy đá viên. Đổ nước tonic lên trên. Khuấy nhẹ để trộn đều. Trang trí bằng cà chua bi, lá thông và muối ớt Espelette.
BOOTH’S FINEST OLD G&T
Thành phần:
50 ml rượu gin Booth's Finest Old
10 ml verjus (khuyên dùng loại Fusion Napa Valley Blanc)
1 chút nước hoa cam
Nước tonic
Cách làm: Thêm gin, verjus và nước hoa cam vào ly highball đầy đá viên. Đổ nước tonic lên trên và trang trí bằng hai trái nho.
TICKLED PINK
Thành phần:
56,8 ml rượu gin Empress 1908 Indigo
28,4 ml nước ép ổi
28,4 ml nước ép lycée
21,2 ml nước chanh
Nước tonic, thêm lên trên
Cách làm: Cho vào máy trộn với đá và lắc mạnh. Rót cocktail đã ướp lạnh vào ly Gatsby hoặc bất kỳ đồ thủy tinh nào theo phong cách Art Deco. Rưới nước tonic lên trên và trang trí bằng lát hoa chanh.
KINGS & ELDERS
Thành phần:
42,5 ml rượu Hapusa
28,4 ml siro mật ong gừng lá chanh
1 ly nước
2 cốc mật ong
Một nắm lá chanh makrut
1 chén gừng tươi
7,1 ml nước chanh
85 ml nước tonic
Cách làm: Thêm gin, siro, nước chanh và nước tonic vào ly Collins đầy đá. Khuấy đều.
CASTLE & KEY GIN & TONIC
Thành phần:
42,5 ml rượu gin Roots of Ruin
14,2 ml siro tonic Jack Rudy Classic
85 ml club soda
Cách làm: Cho rượu gin, siro tonic và club soda vào ly đá. Trang trí bằng một lát vỏ chanh và quả bách xù khô
GLENDALOUGH ROSE GIN AND TONIC
Thành phần:
56,8 ml rượu gin Glendalough Rose
Nước tonic
Lát chanh, nhánh bạc hà dùng để trang trí
Cách làm: Thêm rượu gin hoa hồng vào ly rượu đã đầy đá viên. Đổ nước tonic lên trên và trang trí bằng một lát chanh và một nhánh rau bạc hà tươi.
HIMBRIMI G&G&T
Thành phần:
56,8 ml rượu gin Himbrimi Winterbird London Dry
56,8 ml rượu gin Himbrimi Old Tom
56,8 ml nước tonic theo sở thích của bạn
Một ít nhánh xạ hương, nhánh hương thảo, hoa oải hương dùng để trang trí
Cách làm: Đổ đầy ly với đá viên lớn. Rót gin Himbrimi Winterbird London Dry, sau đó là gin Himbrimi Old Tom. Cho nước tonic lên trên và khuấy đều với muỗng dài. Trang trí bằng hoa bạch chỉ hoặc hoa oải hương để tăng độ tươi sáng.
ELIXIR OF LIFE: SPANISH GIN & TONIC
Thành phần:
42,5 ml rượu gin Nordes Galician
14,2 ml rượu trắng Lillet Blanc
14,2 ml siro hạt tiêu hồng Monin
42,5 ml nước tonic Q elderflower
2 lát chanh
Các cánh hoa, húng tây, hạt tiêu hồng dùng để trang trí
Cách làm: Trong ly rượu vang, vắt 2 lát chanh, sau đó thêm siro hạt tiêu hồng, rượu Lillet, rượu gin và đá. Đổ nước tonic lên trên. Dùng muỗng khuấy nhẹ và trang trí.