Một loại trái cây quen thuộc giúp tăng tuổi thọ, kéo dài tuổi thanh xuân không ngờ

Dinh dưỡng 30/05/2023 11:13

Một nhà nghiên cứu đã lấy một hợp chất hóa học tự nhiên được tìm thấy trong dâu tây có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ được gọi là fisetin.

Những hợp chất giúp cho quả dâu tây đỏ tươi có hương vị và màu sắc đậm đà cũng có thể là một thành phần bí mật giúp cho quá trình lão hóa khỏe mạnh hơn.

Có một hợp chất đặc biệt được tìm thấy trong quả dâu tây, gọi là fisetin, có khả năng tiêu diệt các tế bào zombie.

Paul Robbins, cộng tác viên chính của Viện Sinh học Lão hóa và Chuyển hoá tại Đại học Minnesota, đã nghiên cứu fisetin trong nhiều năm và ấn tượng với cách nó giúp chuột thí nghiệm duy trì sức khỏe.

Ông đã chứng minh trong nghiên cứu đã công bố rằng fisetin, cũng có trong những loại trái cây màu đỏ và nâu như táo và hồng, có thể kéo dài và cải thiện sinh mạng của chuột thí nghiệm.

Nhưng trong thời kỳ đại dịch, ông bắt đầu tự hỏi: Liệu fisetin có thể giúp ông lão hóa khỏe mạnh hơn, cải thiện miễn dịch bằng cách giảm viêm và giảm mức độ tế bào “zombie” mạnh mẽ tích tụ trong cơ thể ông theo thời gian?

Ông bắt đầu uống một liều fisetin mỗi hai tuần, hy vọng nó có thể giúp tăng cường miễn dịch của mình và ông không ngừng sử dụng từ đó.

“Tôi có một đầu gối hơi khó chịu - luôn cảm thấy tốt hơn ngay sau khi dùng nó. Điều đó có thực sự không? Ai biết được”, chuyên gia Robbins nói với tờ Insider.

Ông nói rằng hoàn toàn có thể những gì ông đang cảm thấy chỉ là một tác dụng giả dược mạnh.

“Một lần nữa, không có bằng chứng nào cho thấy loại điều trị này có bất kỳ lợi ích gì đối với con người”, chuyên gia Robbins nói.

Chất dinh dưỡng trong dâu tây có thể tiêu diệt “tế bào zombie” tích tụ khi chúng ta già đi

Một loại trái cây quen thuộc giúp tăng tuổi thọ, kéo dài tuổi thanh xuân không ngờ - Ảnh 1
Mọi người mua trái cây tại Chợ Nông sản Union Square vào ngày 13/7/2022 tại Thành phố New York. Ảnh: Getty

Các nhà khoa học gọi fisetin là một "senolytic" vì nó nhắm đến và loại bỏ các tế bào lão hóa trong cơ thể, chúng tích tụ khi con người lão hóa và góp phần vào các vấn đề sức khỏe liên quan đến tuổi tác.

Những tế bào này còn được gọi là “tế bào zombie” vì chúng đã ngừng nhân đôi, nhưng không chết đi. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể phóng ra các phân tử gây viêm.

“Nếu bạn là một người khỏe mạnh khi bạn 20, 30 hoặc 40, bạn thực sự không có nhiều tế bào lão hóa”, chuyên gia Robbins nói.

Trên thực tế, các tế bào lão hóa rất quan trọng đối với sự phát triển của phôi thai, cho các ngón tay của chúng ta biết khi nào ngừng phát triển và chúng cũng có thể chống lại các khối u ung thư .

Ông Robbins nói: “Khi bạn già đi, bạn sẽ thấy nó thực sự liên quan đến các tình trạng như ốm yếu hoặc bệnh tật”.

Chờ thêm nghiên cứu trước khi dùng fisetin, các chuyên gia nói

Các chuyên gia về tuổi thọ khác như giáo sư trợ lý Markus Riessland, người nghiên cứu về senolytic tại Đại học Stony Brook, cho biết người dân chỉ cần kiên nhẫn vài năm khi các nhà khoa học như Robbins cố gắng tìm hiểu khi nào, cách nào, và liều lượng fisetin có thể hoạt động để cải thiện quá trình lão hóa.

Một loại trái cây quen thuộc giúp tăng tuổi thọ, kéo dài tuổi thanh xuân không ngờ - Ảnh 2
Fisetin có nhiều trong nhiều loại trái cây và rau quả, bao gồm hành tây, nho và dưa chuột. Ảnh: Getty

Hiện đã có rất nhiều người bán các sản phẩm bổ sung trên mạng, nhưng chúng chưa được kiểm soát về an toàn hoặc chất lượng.

Ngoài việc được bán trong một không gian không được kiểm soát, liều lượng cao fisetin có thể gây độc hại.

Liều lượng phù hợp và các vấn đề nguy hiểm tiềm ẩn đối với bệnh nhân có các vấn đề sức khỏe khác cũng chưa được phát hiện.

Vì vậy, trong khi chuyên gia Riessland hào hứng với tiềm năng của các loại thuốc senolytic như fisetin, ông vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu dùng thuốc.

Trong khi đó, bạn có thể tìm thấy rất nhiều fisetin tự nhiên - cũng như các hợp chất chống viêm khác có thể giúp chống lại quá trình lão hóa - có trong dâu tây cũng như hành tây, táo và một loạt các loại trái cây và rau củ màu sắc khác.

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Từ khóa:   sức khỏe dâu tây nghiên cứu

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