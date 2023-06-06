Chuyên gia chỉ ra 16 sai lầm ít người biết khi cắt gọt các loại thực phẩm

Dưới đây là một số loại thực phẩm bạn có thể cắt, gọt hoặc cắt sai và các mẹo giúp bạn thực hiện đúng.

Tờ Business Insider đã hỏi ý kiến ​​của một số đầu bếp , người bán pho mát và các chuyên gia thực phẩm khác về cách chế biến rau, trái cây, pho mát, thịt và bánh mì đúng cách.

Sử dụng dụng cụ gọt vỏ trên những quả kiwi chín có thể làm chúng không còn nguyên vẹn, vì thế thay vào đó hãy dùng thìa.

Theo đầu bếp Scott Swartz, phó giáo sư tại Viện ẩm thực Hoa Kỳ, việc sử dụng dụng cụ gọt vỏ cho một quả kiwi thật chín rất có thể sẽ làm nó không còn nguyên vẹn.

“Một mẹo tuyệt vời là cắt bỏ phần đầu và đuôi. Sau đó, đưa một cái thìa vào gần lớp vỏ và chạy nó xung quanh bên trong để giải phóng toàn bộ phần giữa”, Swartz nói.

Khi gọt xoài, trước tiên hãy cắt bỏ các cạnh để tạo bề mặt phẳng.

Swartz cho biết, không cắt các cạnh của xoài trước khi bổ có thể gây nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, trước tiên bạn nên cắt bỏ phần trên và phần dưới.

Swartz nói với Insider rằng tiếp theo, bạn nên đặt quả xoài đứng thẳng trên mặt bàn hoặc một bề mặt cứng khác, sau đó cắt theo hai bên dọc của hạt, sao cho bạn có thể tách hai nửa xoài ra khỏi hạt.

Điều cần thiết là cắt bỏ "mắt" dứa vì chúng rất khó ăn.

Swartz cho biết trên Insider rằng sai lầm lớn nhất của hầu hết mọi người khi cắt dứa là không cắt bỏ phần "mắt", những vết nâu nhỏ còn lại sau khi bạn lột bỏ vỏ trái cây.

Theo Swartz, để cắt dứa, bạn nên bắt đầu bằng cách cắt phần đầu và đuôi của nó. Tiếp theo, dùng dao bổ xung quanh bên ngoài, đảm bảo cắt bỏ các mắt để tránh "trải nghiệm ăn không thoải mái".

Để lấy hạt lựu một cách sạch sẽ hơn, bạn có thể cắt trái lựu làm hai phần trước.

Swartz nói với Insider rằng, để lấy hạt lựu sạch sẽ, hãy cắt trái lựu làm hai phần trước.

Giữ phần đã cắt xuống trên một cái bát và dùng một thìa đập mạnh phần vỏ. Các hạt sẽ rơi vào trong bát.

Swartz cho biết: “Nếu sau đó bạn cho hạt vào nước, bạn có thể loại bỏ hạt ra khỏi hạt dễ dàng hơn”.

Sử dụng một con dao cùn để cắt cà tím có thể gây ra quá trình oxy hóa, khiến lát cà tím chuyển sang màu nâu.

Cà tím có thể bị oxy hóa nhanh chóng khi tiếp xúc với không khí, dẫn đến đổi màu nâu. Đầu bếp Alexander Plotkin, giám đốc ẩm thực tại Tovala cho biết , để giảm quá trình oxy hóa này, hãy tăng tốc quá trình cắt lát bằng cách sử dụng một con dao sắc.

Khi nói đến việc cắt cà tím, ông Plotkin khuyên bạn nên cắt quả theo chiều rộng thành những lát có kích thước gấp đôi thành phẩm cuối cùng mà bạn mong muốn.

Ngừng gọt vỏ cà rốt, vì hầu hết các chất dinh dưỡng được tìm thấy trong vỏ.

“Nếu bạn rửa cà rốt đủ kỹ, bạn không cần gọt vỏ vì nó có thể chứa chất dinh dưỡng. Tăng lượng dinh dưỡng của bạn và tiết kiệm thời gian cho bản thân bằng cách giữ nguyên vỏ”, ông Plotkin nói với Insider.

Sẽ dễ dàng hơn để cắt măng tây bằng tay thay vì cắt bằng dao.

Theo ông Plotkin, cách tốt nhất để cắt măng tây thực sự là bằng tay không.

Để loại bỏ phần gỗ, cứng của ngọn giáo, hãy cầm mỗi tay một đầu và từ từ uốn cong ngọn măng tây vào trong cho đến khi măng tây gãy tự nhiên.

Ông Plotkin nói: “Nếu được thực hiện đúng cách, điểm mà nó gãy là nơi phân chia phần cứng và phần mềm của ngọn cây”.

Để tránh bị thương và giảm thiểu trượt, hãy đặt một chiếc khăn dưới quả bí mùa đông trước khi cắt.

“Hãy hết sức cẩn thận khi cắt bí. Bề mặt không bằng phẳng của nó khiến việc cắt khó khăn và có thể dẫn đến thương tích”, ông Plotkin nói với Insider.

Kỹ thuật tốt nhất là đặt một chiếc khăn bên dưới quả bí để giảm thiểu bị trượt.

Nếu thái hạt lựu, hãy loại bỏ các đầu trên và dưới và tiến hành gọt vỏ từ từ và cẩn thận bằng dụng cụ gọt vỏ rau củ.

Sau khi gọt vỏ, cắt bí làm đôi từ trên xuống dưới. Điều này sẽ làm tăng độ ổn định của quả bí, giúp những lần cắt tiếp theo dễ dàng và an toàn hơn.

Việc cắt bỏ phần đầu của củ hành tây có thể khiến bạn khó thái hơn.

Masaharu Morimoto, chủ sở hữu và đầu bếp của nhà hàng tại Las Vegas, cho biết khi nói đến hành tây, chỉ cắt một đoạn nhỏ ở đầu rễ.

Morimoto nói với Insider rằng việc giữ nguyên phần gốc sẽ cho phép kiểm soát tốt hơn và mang lại kết quả tốt hơn.

Sau đó, cắt đôi củ hành tây từ trên xuống dưới và bóc lớp đầu tiên của cả hai nửa trước khi đặt phẳng để cắt lát.

Ớt chuông nên được bỏ hạt trước khi cắt lát.

Để có kết quả tốt nhất, hãy cắt ớt chuông làm đôi và loại bỏ cả lõi và cuống. Ông Morimoto nói với Insider rằng hãy cẩn thận loại bỏ tất cả các hạt trước khi cắt.

Cắt phô mai cứng thành mảnh, không phải khối.

Theo Liz Nerud, chuyên gia về phô mai tại Chợ Kowalski, các loại phô mai cứng, chẳng hạn như phô mai cheddar lâu năm, có kết cấu dạng tinh thể được xử lý tốt nhất bằng cách cắt thành từng mảnh nhỏ .

Nerud nói với Insider: “Với một chút thủ công và kiểu cắt phù hợp, những khối phô mai này có thể được biến thành một thứ gì đó có kết cấu hơn nhiều so với một đống khối vuông”.

Để có được hương vị tốt nhất có thể, không bao giờ nên cắt bỏ phần "mũi" trên một miếng phô mai mềm.

Theo Nerud, đối với các loại phô mai mềm, như brie và Camembert, vỏ là một phần quan trọng trong cấu trúc của phô mai.

Loại phô mai này nên được phục vụ nguyên miếng trên thớt hoặc đĩa và không nên cắt bỏ phần "mũi".

Nghi thức ăn phô mai Pháp đúng chuẩn quy định rằng phần “mũi” hoặc điểm cắt từ miếng phô mai, không bao giờ được cắt bỏ, và phô mai không bao giờ được múc từ lớp vỏ.

Để đảm bảo mỗi lát phô mai có đầy đủ hương vị nhất, phô mai mềm nên được cắt dọc theo miếng. Để đảm bảo từng lát phô mai có hương vị trọn vẹn nhất, nên cắt phô mai mềm theo hình nêm.

Sandwiches và ổ bánh mì sẽ bị nghiền nát dưới một con dao cùn.

Theo John Doherty, đầu bếp kiêm chủ sở hữu nhà hàng BLACKBARN, việc dùng một con dao cùn ấn quá mạnh sẽ làm nát bánh mì .

Điều quan trọng là sử dụng một con dao cắt bánh mì luôn có răng cưa. Theo Doherty, chỉ sử dụng một con dao sắc bén sẽ không hiệu quả vì nó vẫn sẽ làm nát bánh mì.

Ngoài ra, phương pháp tốt nhất để cắt ổ bánh mì thực ra là đặt chúng nằm nghiêng.

Dùng dao để cắt bánh pizza có thể gây ra một mớ lộn xộn lớn.

Theo Doherty, cắt bánh bằng dao là một ý tưởng tồi, thay vào đó, bạn nên sử dụng bánh xe pizza

Ông nói với Insider: “Một con dao có xu hướng kéo phô mai và lớp phủ bên trên ra ngoài, khiến chúng trở nên lộn xộn, đồng thời ảnh hưởng đến hình thức của món ăn”.

Luôn cắt theo thớ thịt sống.

Theo James Peisker, đồng sáng lập của Porter Road, một cửa hàng bán thịt cao cấp , nói chung, hãy luôn cắt theo thớ đối với miếng thịt sống .

“Để xác định đường chạy của thớ thịt, hãy nhìn vào miếng thịt sống của bạn. Bạn có thấy những đường giống như sợi chỉ đó không? Đó là những sợi cơ. Khi cắt lát, mục tiêu luôn là làm ngắn các sợi cơ, giúp thịt dễ nhai hơn”, ông Peisker nói với Insider.

Hãy để thịt đã nấu chín được nguội trước khi bạn cắt nó.

Theo Peisker, thịt đã nấu chín phải luôn được để yên trong khoảng 5 đến 10 phút trước khi thái.

Thịt có thể bị mất độ ẩm nếu bạn không để thịt nghỉ trước khi cắt thành miếng, vì vậy điều đặc biệt quan trọng là phải làm theo lời khuyên này đối với thịt gà, vốn không có nhiều độ ẩm.