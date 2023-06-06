5 loại thực phẩm nên hạn chế nếu không muốn đi trị liệu tâm lý

Dinh dưỡng 06/06/2023 16:55

Các chuyên gia cho biết một số loại thực phẩm có các thành phần làm thay đổi mức độ cortisol, serotonin và dopamine của bạn, có khả năng góp phần làm tăng mức độ căng thẳng hoặc lo lắng.

Thực tế, có những loại thực phẩm và đồ uống mà các nhà tâm lý trị liệu và tâm thần học thường tránh hoặc tiêu thụ trong mức độ vừa phải để bảo vệ sức khỏe tâm lý của mình.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng những loại thực phẩm và đồ uống này vẫn có thể được tiêu thụ đôi khi mà không gây ra hậu quả tiêu cực cho sức khỏe tâm lý. Chỉ cần nhớ rằng, như với mọi thứ khác, sự điều độ là chìa khóa.

Cà phê

5 loại thực phẩm nên hạn chế nếu không muốn đi trị liệu tâm lý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với một số người, quá nhiều caffeine có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự lo lắng. “Nếu một người dễ cảm thấy lo lắng hoặc có nhiều yếu tố gây căng thẳng, hãy biết rằng uống quá nhiều caffein sẽ làm tăng phản ứng cortisol và có thể dẫn đến mệt mỏi tuyến thượng thận, một công thức dẫn đến căng thẳng và kiệt sức, chưa kể đến các vấn đề về giấc ngủ”, bác sĩ tâm lý học phân tích Brittney Jones cho biết.

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ hơn 250 miligam caffeine mỗi ngày (tương đương khoảng 2,5 tách cà phê) có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến lo lắng, vì vậy ông Jones cố gắng giữ lượng cà phê tiêu thụ của mình dưới mức đó.

Và đối với những người hay bồn chồn hoặc lo lắng khi uống cà phê, tiêu thụ caffein ở dạng matcha có thể là một sự thay thế tuyệt vời vì nó mang lại cho nhiều người cảm giác tỉnh táo bình tĩnh nhờ một hợp chất gọi là L-theanine.

Nước ngọt không đường (soda)

5 loại thực phẩm nên hạn chế nếu không muốn đi trị liệu tâm lý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn quan tâm đến sức khỏe tâm thần của mình vào mùa hè này, bạn có thể giảm thiểu mức tiêu thụ soda.

“Mọi người thích uống nước ngọt không đường khi trời nắng nóng, nhưng các rủi ro về sức khỏe vượt quá các lợi ích. Trong khi chúng ta biết nước ngọt có đường cao không tốt cho sức khỏe của chúng ta, nước ngọt không đường có thể thực sự còn tệ hơn. Nhiều loại nước ngọt này chứa phenylalanine, một hợp chất được thêm vào rất nhiều, có tác dụng phá hủy não bộ bằng cách ngăn chặn sản xuất serotonin và dopamine, hai phân tử mà chúng ta cần để tăng cường giữ tâm trạng tốt”, Jacques Jospitre, một bác sĩ tâm thần cho hay.

Ngoài ra, những đồ uống này có chất làm ngọt nhân tạo như aspartame, “là một chất độc thần kinh được biết đến và có thể làm tăng các hormone gây căng thẳng như cortisol , cũng như làm tăng lượng gốc tự do trong não”, ông Jospitre nói.

Rượu bia

5 loại thực phẩm nên hạn chế nếu không muốn đi trị liệu tâm lý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù thỉnh thoảng uống một hoặc hai ly không phải là điều tồi tệ nhất, nhưng Danielle Tucci, một nhà tư vấn chuyên nghiệp, cho biết cô ấy cố gắng hết sức để tránh uống rượu khi xem xét sức khỏe tâm thần của mình.

Chuyên gia Tucci giải thích : “Mặc dù việc uống rượu thường gắn liền với các sự kiện xã hội, nhưng rượu lại là chất gây trầm cảm và có thể dẫn đến trạng thái tâm trạng tiêu cực hoặc 'sự nôn nao' đáng sợ. Điều này đề cập đến giai đoạn cơ thể bạn đang hồi phục sau cơn say và hormone gây căng thẳng, cortisol, tăng cao”.

Thực phẩm chế biến sẵn

Aura De Los Santos , một nhà tâm lý học giáo dục và lâm sàng, nói rằng khi cô ấy ăn một số loại thực phẩm chế biến sẵn, nó gây ra sự lo lắng tăng vọt.

Cô nói: “Một loại thực phẩm khiến tôi lo lắng tột độ là hộp bột làm bánh kếp mua ở siêu thị. Vào bữa sáng, tôi thích ăn bánh kếp, nhưng tôi đã thấy cơ thể mình bị viêm và điều này tạo ra lo lắng như thế nào khi tôi ăn những chiếc bánh kếp này trong hai ngày liên tiếp. Tôi khó tập trung, tâm trạng thay đổi và tôi không cảm thấy bình tĩnh. Đầy hơi rất khó chịu và điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của tôi”.

Thực phẩm siêu chế biến có thể làm thay đổi vi khuẩn trong ruột . Vi khuẩn này tương tác với hệ thống miễn dịch của chúng ta, cuối cùng dẫn đến viêm mãn tính. Như De Los Santos đã lưu ý, chứng viêm có thể gây ra chứng đầy hơi, nhưng cũng có thể góp phần gây ra trầm cảm.

Kẹo và thực phẩm có đường nói chung

5 loại thực phẩm nên hạn chế nếu không muốn đi trị liệu tâm lý - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Jason Phillips , một nhân viên xã hội, cho biết anh cố gắng hết sức để tránh xa kẹo. “Tôi sẽ không ăn kẹo như Tootsie Rolls hay kẹo ngô. Loại kẹo Halloween này rất nhiều đường và đường làm tăng chứng viêm trong cơ thể, có liên quan đến chứng trầm cảm”, anh nói.

Một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy thực phẩm có đường và tinh bột có thể góp phần gây ra trầm cảm .

Nói như vậy, việc tiêu thụ đường tự nhiên - giống như loại có trong trái cây - khác rất nhiều so với loại trong kẹo.

Trên thực tế, một nghiên cứu cho thấy những người ăn trái cây ít có khả năng mắc triệu chứng trầm cảm.

Vì vậy, trong khi kẹo và các nguồn carbohydrate tinh chế khác có thể gây bất lợi cho sức khỏe tâm thần, thì không phải tất cả các nguồn thực phẩm có đường đều như vậy.

 

 

 

 

 

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Từ khóa:   tâm lý sức khỏe thực phẩm

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