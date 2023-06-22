Mỗi ngày ăn một ít 3 loại thực phẩm "thiên địch" này, bệnh gout rất có thể sẽ không còn

Dinh dưỡng 22/06/2023 14:40

Để giảm thiểu lượng axit uric trong người, chúng ta có thể dùng 3 loại thực phẩm này đặc biệt là số 1 vì ở Việt Nam giá rất rẻ.

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người đều có tình trạng axit uric cao, đó cũng là một căn bệnh phổ biến.

Khi mức độ axit uric cao, chúng ta rất dễ bị gout. Nguyên nhân của axit uric cao là do cơ thể chúng ta có hàm lượng purin cao, purin là sản phẩm của quá trình trao đổi chất.

Nếu một người trong thời gian dài luôn trong tình trạng đau khớp, điều đó có nghĩa là quá trình trao đổi chất purin của họ đã bị rối loạn, dẫn đến mức độ axit uric trong cơ thể tăng cao.

Vấn đề purin quá cao trong cơ thể cũng liên quan rất nhiều đến chế độ ăn uống trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Nếu chúng ta kiểm soát chế độ ăn uống tốt, cũng có thể giảm thiểu hiện tượng axit uric cao. Vì thế để giảm thiểu lượng axit uric trong cơ thể, chúng ta nên ăn 3 loại thực phẩm này.

Dưa chuột

Nếu trong cơ thể chứa các chất có tính axit quá cao, thì bình thường ăn một ít thực phẩm có tính kiềm có thể đạt được mục tiêu cân bằng một cách hiệu quả mà dưa chuột là một lựa chọn rất tốt.

Mỗi ngày ăn một ít 3 loại thực phẩm 'thiên địch' này, bệnh gout rất có thể sẽ không còn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột cũng là một loại rau có tính kiềm, chứa nhiều vitamin cũng rất cao, có thể điều chỉnh tốt hơn cân bằng nước-muối trong cơ thể chúng ta.

Ngoài ra còn có thể đạt được mục đích lợi tiểu tiêu sưng, nếu ăn dưa chuột thường xuyên còn có thể giúp chúng ta chữa táo bón hiệu quả, có tác dụng giảm cân nhất định.

Rau diếp cá

Nếu mức độ axit uric trong cơ thể cao, bạn cũng có thể ăn một ít rau diếp cá, rau này cũng có thể giúp loại bỏ tình trạng gút một cách hiệu quả.

Mỗi ngày ăn một ít 3 loại thực phẩm 'thiên địch' này, bệnh gout rất có thể sẽ không còn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên uống rau diếp cá vào thời điểm bình thường hoặc ngâm trong nước cũng có thể loại bỏ axit uric dư thừa trong cơ thể của chúng ta, hoàn toàn có tác dụng tốt đối với sức khỏe của chúng ta.

Táo

Táo là một loại trái cây thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và cũng là loại trái cây phổ biến nhất.

Nếu ăn một quả táo mỗi ngày, nó cũng sẽ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của cơ thể chúng ta.

Mỗi ngày ăn một ít 3 loại thực phẩm 'thiên địch' này, bệnh gout rất có thể sẽ không còn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Táo là một loại thực phẩm kiềm, nếu ăn thường xuyên vào thời điểm bình thường, nó cũng có thể tốt hơn để điều hòa các chất axit trong cơ thể của chúng ta.

Vì vậy, khi ăn táo, bạn cũng có thể làm cho nước tiểu của chúng ta có tính kiềm hơn, để đạt được mục đích tránh xa bệnh gout và loại bỏ chất dư thừa trong cơ thể.

 

6 loại thực phẩm 'lành mạnh' mà các chuyên gia khuyên nên tránh ăn

6 loại thực phẩm 'lành mạnh' mà các chuyên gia khuyên nên tránh ăn

Ngoài những thực phẩm được giới thiệu là tốt cho sức khỏe, như các loại rau củ, hoa quả, protein và ngũ cốc, cũng có những món ăn được cho là lành mạnh nhưng thực tế lại không phù hợp với mọi người đặc biệt là 4 loại này.

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Từ khóa:   dinh dưỡng bệnh gout thực phẩm

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