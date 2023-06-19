6 loại thực phẩm 'lành mạnh' mà các chuyên gia khuyên nên tránh ăn

Mặc dù các chuyên gia thể dục khuyên bạn nên tăng cường ăn trái cây và rau củ, đồng thời tập trung vào các loại protein tăng cường năng lượng và ngũ cốc nguyên hạt, nhưng theo các chuyên gia, có một số loại thực phẩm “lành mạnh” nhất định không phù hợp với tất cả mọi người.

Áp lực phải ăn những thực phẩm bổ dưỡng và sống một lối sống lành mạnh chắc chắn không có gì mới, nhưng những xu hướng gần đây thúc đẩy “ sức khỏe ” đã biến việc ăn uống có ý thức về sức khỏe thành một ngành thậm chí còn lớn hơn.

Hãy nhớ rằng không phải chế độ ăn uống nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, vì vậy hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi thay đổi chế độ ăn uống.

Họ đưa ra sáu món ăn này truyền thống được coi là lành mạnh, nhưng có thể gây ra những rắc rối cho một số người ăn.

Sữa chua và sữa ít béo

Sữa tách béo đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa ăn kiêng trong nhiều thập kỷ nay, nhưng các chuyên gia của chúng tôi thường đồng ý rằng các sản phẩm sữa được tuyên bố là ít chất béo gần như không có lợi như vẻ ngoài của chúng.

“Bạn cần ăn chất béo để hấp thụ các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K. Tôi nói với khách hàng của mình rằng tôi sẽ ăn các sản phẩm từ sữa ít chất béo nếu họ có thể chỉ cho tôi một con bò ít chất béo”, Stephen Holt, một chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên cá nhân cho biết.

Sữa chua ít chất béo thường xuất hiện trong các khuyến nghị về các lựa chọn thay thế bữa ăn lành mạnh hơn.

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Jamie Boudreaux, huấn luyện viên chơi golf và là người sáng lập Golfer Geeks, cảnh báo: “Sữa chua có thể chứa ít calo hơn, nhưng sữa chua ít béo thường được bổ sung thêm đường để bù cho lượng chất béo thấp hơn”.

Vì thế, nhiều chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình cho biết việc thay thế các sản phẩm từ sữa ít chất béo bằng các phần nhỏ hơn của các sản phẩm có đầy đủ chất béo ý nghĩa hơn đối với các mục tiêu sức khỏe lâu dài.

Nước uống thể thao, nước tăng lực

Đồ uống thể thao như Gatorade và Powerade đã có sự hiện diện nổi bật tại các phòng tập thể dục và trên các sân thể thao trong nhiều thập kỷ nay.

Đồng thời những người anh em “nước tăng lực” có chứa caffein của chúng như RedBull và Monster rất phổ biến đối với sinh viên đại học và những người làm việc ca đêm đang tìm kiếm thêm sức mạnh.

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Nhưng các chuyên gia của chúng tôi cảnh báo rằng những lợi ích mà nước uống thể thao và nước tăng lực mang lại không vượt trội hơn những mặt tiêu cực.

Sami Ahmed, một nhà vật lý trị liệu của Trung tâm Orthopaedics Advanced, giải thích: “Đồ uống tăng lực trước và sau khi tập luyện thường chứa nhiều đường và thành phần không cần thiết”.

Kacie Shively, một nhà vật lý trị liệu tại Game Changer Physical Therapy, cho rằng các loại nước thể thao có thể khác nhau rất nhiều về chất lượng, vì vậy người tiêu dùng nên cảnh giác với các dấu hiệu cho thấy loại nước màu neon trong tay của họ chứa chất gây nghiện, đường hoặc các thành phần không có ích khác.

Thanh protein

Thanh protein được bán trên thị trường như những lựa chọn lành mạnh và tràn đầy năng lượng cho những người năng động và vận động viên. Nhưng chuyên gia thể dục đã hoài nghi.

Bianca Beldini, bác sĩ vật lý trị liệu cho biết: “Các thanh protein sẽ không cung cấp cho bạn các chất dinh dưỡng khả dụng giống như ăn đầy đủ protein”.

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Beldini lưu ý rằng một số thanh protein không minh bạch về thành phần của chúng. “Gần đây, một bệnh nhân gửi cho tôi bức ảnh chụp một thanh protein được sản xuất hàng loạt tại công ty Costco và cô ấy hỏi liệu đó có phải là một dạng protein đầy đủ hay không. Tôi đã xem xét các thành phần tạo nên thanh protein này; nó chứa đầy 'các thành phần tự nhiên' mà không có thành phần nào có thể phát âm được”.

Granola

Granola từ lâu đã nổi tiếng là một lựa chọn thông minh hoàn toàn tự nhiên, được giới hippie chấp thuận để ăn uống lành mạnh.

Tuy nhiên, granolas đóng gói sẵn có xu hướng gặp phải các vấn đề giống như hầu hết các loại ngũ cốc ăn sáng đóng hộp: nhiều đường và các thành phần nhân tạo không có giá trị dinh dưỡng.

Leah Isaacs, một chuyên gia dinh dưỡng cho biết, ngay cả khi granola mua tại cửa hàng tuyên bố là ngũ cốc nguyên hạt, ít chất béo hoặc hữu cơ, thì chúng thường “được bổ sung thêm đường và cung cấp ít hoặc không cung cấp protein hoặc chất béo lành mạnh”.

Dominion Ezechibueze, một huấn luyện viên cá nhân cho hay: “Tôi sẽ tiêu thụ một thanh granola giàu chất xơ và protein để cung cấp năng lượng thích hợp cho quá trình tập luyện của mình, nhưng những thanh granola thông thường sẽ hoàn toàn ngược lại bằng cách làm tôi mất nước và tăng cảm giác thèm ăn vì hàm lượng đường cao”.

Sản phẩm thịt từ thực vật

Sự gia tăng của “thịt” làm từ thực vật diễn ra nhanh chóng và ấn tượng, với các cửa hàng thức ăn nhanh phổ biến hiện nay có món bánh mì kẹp thịt không thịt trong thực đơn của họ.

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Nhưng Karina Blackwood , một huấn luyện viên cá nhân và người hướng dẫn yoga cho biết: “Mặc dù một số loại ngon và tiện lợi, nhưng nhiều loại được chế biến ở mức độ cao và chứa nhiều natri, chất bảo quản và các thành phần nhân tạo bổ sung. Theo ý kiến ​​của tôi, tốt hơn hết là nên ăn các loại thực phẩm nguyên chất, ít chế biến như rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc để hỗ trợ các mục tiêu về sức khỏe và thể lực của chúng ta”.

Bánh mì không chứa gluten

Rõ ràng, các sản phẩm bánh mì không chứa gluten là một sự phát triển tích cực đối với những người mắc bệnh celiac hoặc các dạng không dung nạp gluten khác.

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Đối với Jay Patruno, chuyên gia dinh dưỡng cho biết bánh mì không chứa gluten có thể nằm trong danh sách đề xuất của anh ấy dành cho những người mắc các bệnh đó, nhưng anh ấy không khuyến khích những khách hàng dung nạp gluten thêm những sản phẩm này vào danh sách mua sắm của họ.

“Thay vào đó hãy ăn bánh mì thật!” Patruno khuyên những người không có nhu cầu y tế nên hạn chế ăn gluten.