8 tuyệt chiêu lựa chọn và chế biến khoai tây

Tôi đã làm đầu bếp chuyên nghiệp hơn 15 năm và mỗi nhà hàng mà tôi từng làm việc đều có khoai tây trong thực đơn từ khoai tây phủ muối đến khoai tây ướp chậm, chiên trong mỡ vịt hoặc bơ dầu và nhiều hơn nữa.

Mới đây, trên tờ Business Insider đã chia sẻ bí quyết của Alissa Fitzgerald, một đầu bếp có kinh nghiệm hơn 15 năm về việc lựa chọn và chế biến khoai tây sao cho ngon và chất lượng nhất

Hãy chú ý khi chọn loại khoai tây bạn đang nấu ăn

Nói chung, làm khoai tây ngon khá dễ dàng - nhưng đây là những lời khuyên tốt nhất của tôi để làm cho khoai tây thực sự tuyệt vời.

Có nhiều loại khoai tây khác nhau và xét về mặt cấu trúc, chúng có thể là loại tinh bột, loại sáp hoặc một loại gì đó giữa hai loại đó.

Khoai tây sáp, giống như khoai tây đỏ, tốt nhất nên luộc hoặc cắt lát và nướng vì chúng giữ được hình dạng và kết cấu.

Hãy nghĩ đến món salad khoai tây màu đỏ được trang trí hoàn hảo hoặc những vòng tròn nhợt nhạt đó trong một chiếc bánh nicoise được cắt tỉa cẩn thận.

Mặt khác, khoai tây giàu tinh bột, chẳng hạn như khoai tây russet và khoai từ, nên nướng kỹ và nghiền đẹp mắt, cho dù để nguyên vỏ hay để trong bát có nhiều bơ.

Mua khoai tây bẩn không phải là vấn đề lớn, nhưng tránh đốm xanh

Khi mua khoai tây, một chút bụi bẩn là hoàn toàn tốt. Để lại vết bẩn cho đến khi bạn sẵn sàng nấu chúng, sau đó rửa sạch bằng nước mát và chà kỹ. Thay vào đó, bạn cần để ý những mầm nhỏ, đốm mềm hoặc bất kỳ sắc xanh nào.

Thường thì bạn có thể cắt bỏ một vài mầm ở đó, nhưng nếu khoai tây của bạn có nhiều hơn một vết xanh lá cây nhỏ, thì đừng nấu với nó.

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Màu xanh là kết quả của việc tiếp xúc với ánh sáng quá mức và đó cũng có thể là dấu hiệu cho thấy khoai tây của bạn có hàm lượng solanine cao, một chất độc glycoalkaloid. Solanine tạo ra vị đắng và có thể dẫn đến co thắt dạ dày và khó chịu nói chung.

Lưu trữ khoai tây trong phòng đựng thức ăn

Một củ khoai tây tốt rất dễ tìm, nhưng bảo quản chúng trong điều kiện thích hợp sẽ giúp chúng sẵn sàng sử dụng ngay lập tức.

Quên đi việc lưu trữ khoai tây trong một hộp kín tủ lạnh - hãy lưu khoai tây trong một bát hoặc túi giấy ở một góc mát mẻ và tối của tủ gia vị hoặc mặt bếp.

Tuy nhiên, luôn kiểm tra kỹ trước khi sử dụng để đảm bảo không có mầm hoặc các vết mềm bất ngờ nào.

Đun sơ để giảm thời gian nấu và tăng hương vị.

Bí quyết để có những món khoai tây ngon trong nhiều nhà bếp chuyên nghiệp là đun sôi, khi bạn nấu một phần thức ăn bằng cách đun sôi. Bước này có thể giảm một nửa thời gian nấu và tăng hương vị.

Luộc khoai tây làm cho vỏ ngậm nước hơn để có lớp vỏ giòn hơn sau khi nướng. Ảnh: Getty

Cho một ít nước lạnh vào muối và cho khoai tây vào. Luộc khoai tây nhỏ trong 15 đến 20 phút và khoai tây lớn trong 25 đến 35 phút. Có thể thực hiện việc này trước một ngày và bạn có thể bảo quản khoai tây trong tủ lạnh cho đến khi sẵn sàng nướng.

Quá trình đun sôi có thêm lợi ích là làm cho khoai tây được ngậm nước nhiều hơn, từ đó cho phép nó giòn hơn nữa trong khi nướng mà không bị khô.

Điều chỉnh nhiệt độ lò tùy theo loại khoai

Khoai tây khá chắc chắn, và do đó, thường được nấu trong thời gian ngắn ở nhiệt độ cao trong lò nướng hoặc trong thời gian lâu ở nhiệt độ thấp hơn.

Khoai tây nướng, loại russet hay khoai từ, có thể có cảm giác mịn nhất khi được nấu trong hơn một giờ ở nhiệt độ từ 149 đến 177 độ C.

Một lò nướng ở nhiệt độ từ 204 đến 232 độ C sẽ làm cho thịt mềm hơn và da nướng giòn. Bạn cũng có thể rưới một ít dầu lên khoai tây ở giữa quá trình nấu để có được lớp da giòn nhất

Kiểm tra xem khoai tây đã chín chưa bằng cách dùng mũi dao nhọn hoặc tăm đâm vào phần thịt khoai tây.

Thêm muối vào khoai tây để cải thiện cấu trúc của chúng

Cho dù bạn thích hay không thích, muối là chìa khóa để làm cho nhiều thứ trở nên ngon miệng hơn. Dù nhiều người nghĩ rằng nấu khoai tây trên một lớp muối sẽ làm cho chúng quá mặn, nhưng thực tế là điều đó tạo ra một môi trường giúp rút nước từ khoai tây, phần nấu chín như hấp.

Khoai tây sau đó hấp thu lại nước, thấm đượm hương vị muối và tạo ra một cấu trúc mềm mịn, thơm ngon và nướng giòn khó có thể vượt qua.

Nêm khoai tây của bạn gần cuối thời gian nấu ăn

Khoai tây tẩm gia vị là món ăn huyền thoại, nhưng một số mẹo nhỏ sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Gần cuối thời gian nấu, thêm bất kỳ loại thảo mộc nào.

Hãy nhớ rằng nếu bạn thêm rau thơm quá sớm hoặc lò quá nóng, chúng có thể bị cháy và có vị chua.

Đảm bảo không thêm rau thơm quá sớm trong quá trình nướng. Ảnh: Getty

Đôi khi, muối và hạt tiêu là tất cả những gì cần thiết để tận dụng tối đa khoai tây của bạn. Ngoài ra, bạn có thể đơn giản hóa và để lại những hương vị đậm đà đó cho nước chấm hoặc topping tuyệt vời.

Sáng tạo khoai tây với nhiều thứ như một cách dọn tủ lạnh của bạn

Toppings có thể biến món phụ thành món chính. Đôi khi, một miếng bơ tươi sẽ làm nên điều kỳ diệu, nhưng đôi khi thêm nhiều nguyên liệu khác như phô mai bào, đậu đen và thịt băm cũng là một cách tuyệt vời để sử dụng những nguyên liệu thừa trong tủ lạnh.

Thử thay thế bằng một ít chili rau củ hoặc tahini và harissa để có một sự đổi mới thú vị. Hoặc hãy thử sự kết hợp yêu thích của tôi - bông cải xanh và nước sốt đậu phộng. Thực sự, mọi thứ đều có thể được sử dụng."