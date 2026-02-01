Ngỡ ngàng lợi ích từ loại củ đỏ rẻ tiền: 'Thần dược' bổ máu, bảo vệ tim mạch cực tốt

Củ dền được mệnh danh là 'siêu thực phẩm' nhờ bảng thành phần dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng. Sắc đỏ thẫm đặc trưng của loại củ này không chỉ bắt mắt mà còn là nguồn cung cấp betalain dồi dào — hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể từ sâu bên trong

Củ dền đỏ là một loại rau củ tươi ngon, giàu dinh dưỡng, được biết đến với hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, bao gồm Vitamin C, Vitamin A và axit folic. Ngoài thành phần dinh dưỡng phong phú, củ dền đỏ còn được ưa chuộng vì khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi và cung cấp năng lượng tự nhiên. 

Ngỡ ngàng lợi ích từ loại củ đỏ rẻ tiền: 'Thần dược' bổ máu, bảo vệ tim mạch cực tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của củ dền 

Hạ huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Củ dền là một trong những nguồn cung cấp nitrate tự nhiên dồi dào nhất. Khi đi vào cơ thể, nitrate được chuyển hóa thành nitric oxide, một hợp chất có tác dụng làm giãn nở các mạch máu, giúp lưu thông máu dễ dàng hơn và làm giảm áp lực lên thành mạch. Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng việc uống một ly nước ép củ dền mỗi ngày có thể giúp hạ huyết áp đáng kể chỉ sau vài giờ, từ đó giảm thiểu nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về tim mạch.

Tốt cho người thiếu máu

Củ dền được coi là "siêu thực phẩm" cho người thiếu máu nhờ chứa hàm lượng sắt và acid folic (vitamin B9) dồi dào, hai thành phần thiết yếu để tái tạo hồng cầu và vận chuyển oxy. Đặc biệt, sự hiện diện của vitamin C trong loại củ này giúp cơ thể hấp thụ sắt thực vật hiệu quả hơn. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa và nitrat tự nhiên trong củ dền còn hỗ trợ lưu thông máu, giúp giảm các triệu chứng mệt mỏi, hoa mắt do thiếu máu gây ra.

Ngỡ ngàng lợi ích từ loại củ đỏ rẻ tiền: 'Thần dược' bổ máu, bảo vệ tim mạch cực tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giải độc gan và hỗ trợ chức năng gan

Củ dền chứa hoạt chất betaine, một loại axit amin giúp ngăn ngừa và giảm thiểu sự tích tụ mỡ trong gan. Hợp chất này kết hợp với các chất chống oxy hóa giúp gan đào thải độc tố hiệu quả hơn, bảo vệ tế bào gan khỏi các tổn thương do rượu bia và thực phẩm bẩn gây ra. Việc bổ sung củ dền vào chế độ ăn giúp kích thích sản sinh các enzyme giải độc, từ đó giữ cho bộ máy lọc máu của cơ thể luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư nhờ chất chống oxy hóa mạnh

Màu đỏ đặc trưng của củ dền đến từ betalain – một hợp chất chống oxy hóa và kháng viêm cực mạnh. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã cho thấy betalain có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại tràng. Các chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ DNA của tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, từ đó ngăn chặn sự hình thành và di căn của các khối u ác tính.

Ngỡ ngàng lợi ích từ loại củ đỏ rẻ tiền: 'Thần dược' bổ máu, bảo vệ tim mạch cực tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi sử dụng củ dền đỏ

Tuy nhiên khi sử dụng củ dền đỏ bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Hạn chế ăn củ dền hoặc uống nước ép củ dền với những người có tiền sử sỏi thận.

Nước ép củ dền đỏ pha sữa có thể gây hại; do vậy không được dùng nước củ dền để pha sữa.

Không nên sử dụng nước ép củ dền cho trẻ nhỏ, đặc biệt là với trẻ dưới 4,5 tháng tuổi. Nhiều người cho rằng nước ép củ dền bổ cho máu nên pha chung với sữa cho trẻ uống. Tuy nhiên, do hàm lượng chất nitrat trong củ dền khá cao nên khi pha chung củ dền với sữa có thể gây ngộ độc Các bà mẹ cũng cần lưu ý dấu hiệu ngộ độc nitrat ở trẻ như biểu hiện xanh tím để cấp cứu kịp thời.

Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe và phòng tránh ngộ độc cho trẻ nhỏ, các bậc cha mẹ cần lưu ý, tuyệt đối không nấu hay pha nước ép củ dền đỏ cho trẻ nhỏ.

