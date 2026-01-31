Quả khế, từ món ăn dân dã đến bài thuốc quý cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ lỡ

Khế có tên khoa học là Averrhoa carambola, thuộc họ Chua me đất và trong dân gian khế còn được gọi là ngũ liễm tử hay ngũ lăng tử. Quả khế có 5 múi, khi cắt lát ngang có hình ngôi sao. Quả khế giòn, các hạt màu nâu, nhỏ, khi còn sống quả non có màu xanh và khi chín thì ngả sang màu vàng, có 2 loại là khế chua và khế ngọt, khế chua thì có múi nhỏ hơn và màu xanh đậm hơn, khế ngọt thì múi dày hơn, to hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa: Quả khế rất giàu chất xơ tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong công việc hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Chất xơ làm tăng khối lượng phân tích, giúp phân tích mềm hơn và dễ dàng chuyển qua đường ruột, từ đó giảm tình trạng táo bón . Nó cũng giúp giảm hơi, chướng bụng, chuột rút và tiêu ứng, mang lại cảm giác thoải mái cho hệ tiêu hóa. Chất xơ còn giúp cơ đồng hóa và hấp thụ các vitamin và khoáng chất thiết yếu một cách hiệu quả hơn. Vì vậy, quả khế là một loại thuốc tốt để duy trì một hệ tiêu hóa lành mạnh.

Tăng cường miễn dịch: Quả khế có thể hỗ trợ sức khỏe miễn dịch một cách gián tiếp thông qua những đặc tính đáng giá của nó. Khế giàu vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong công việc hỗ trợ chức năng của hệ miễn dịch, giúp cơ chế chống lại các tác nhân gây bệnh.

Giảm cholesterol: Quả khế chứa nhiều chất xơ hòa tan giúp đào thải chất béo và cholesterol. Bằng chứng cho thấy tác dụng hạ lipid huyết của kết quả khế hiệu quả trong việc làm sảng khoái gan nhiễm mỡ không làm rượu. Hàng loạt các hợp chất thực vật như flavonoid, phytosterol, saponin và phytochemical trong kết quả khế sử dụng chất béo làm nguồn năng lượng, từ đó loại bỏ cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể và giảm nguy cơ bệnh tật.

Có thể hỗ trợ quản lý cân nặng: Khế là loại trái cây có hàm lượng calo thấp. Một kết quả có kích thước trung bình (khoảng 91 g) chỉ chứa khoảng 28 calo. Điều này giúp có thể ăn một lượng lớn mà không phải nạp quá nhiều lượng, phù hợp cho những người đang muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng. Chất xơ trong khế giúp cảm thấy không lâu hơn sau khi ăn, giảm cảm giác giác chủ đề ăn và hạn chế công việc ăn vặt không cần thiết. Điều khiển này kiểm soát tổng lượng calo được nạp vào cơ sở, hỗ trợ quá trình giảm cân.

Những đối tượng nào không nên ăn khế?

Quả khế có những công dụng tuyệt vời cho cơ thể nếu bạn ăn nó đúng cách. Tuy nhiên có một số trường hợp nên tránh ăn khế như:

Người bị tiểu đường thì nên tránh ăn khế ngọt.

Người bị đau dạ dày thì không nên ăn khế chua hoặc quá nhiều khế ngọt (do trong khế ngọt cũng chứa một lượng axit nhất định).

Không nên ăn khế khi đói

Không nên ăn khế khi đang uống thuốc tây y hoặc đông y. Tốt nhất là bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ về việc sử dụng các loại hoa quả trong quá trình sử dụng thuốc.

Cách chế biến quả khế

Trong sinh hoạt hàng ngày, khế có thể được dùng theo nhiều cách đơn giản và an toàn. Khế chua thường được ăn tươi kèm muối hoặc đường, trong khi khế ngọt có thể ăn trực tiếp. Nước ép khế là thức uống giải khát phổ biến vào mùa hè, có thể thêm mật ong hoặc đường để dễ uống hơn.

Khế cũng là nguyên liệu quen thuộc trong các món canh chua, gỏi, xào, giúp món ăn có vị thanh nhẹ và kích thích vị giác. Ngoài ra, khế còn được chế biến thành mứt - một món ăn vặt chua ngọt, dễ bảo quản và phù hợp dùng trong các món tráng miệng.