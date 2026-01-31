Quả khế, từ món ăn dân dã đến bài thuốc quý cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ lỡ

Dinh dưỡng 31/01/2026 05:30

Không chỉ tạo vị chua ngọt cho món Việt, khế còn là 'vị thuốc' quý được y học cổ truyền và hiện đại đánh giá cao nhờ những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Khế có tên khoa học là Averrhoa carambola, thuộc họ Chua me đất và trong dân gian khế còn được gọi là ngũ liễm tử hay ngũ lăng tử. Quả khế có 5 múi, khi cắt lát ngang có hình ngôi sao. Quả khế giòn, các hạt màu nâu, nhỏ, khi còn sống quả non có màu xanh và khi chín thì ngả sang màu vàng, có 2 loại là khế chua và khế ngọt, khế chua thì có múi nhỏ hơn và màu xanh đậm hơn, khế ngọt thì múi dày hơn, to hơn.

Quả khế, từ món ăn dân dã đến bài thuốc quý cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe của khế

Tăng cường miễn dịch: Quả khế có thể hỗ trợ sức khỏe miễn dịch một cách gián tiếp thông qua những đặc tính đáng giá của nó. Khế giàu vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong công việc hỗ trợ chức năng của hệ miễn dịch, giúp cơ chế chống lại các tác nhân gây bệnh.

Hỗ trợ tiêu hóa: Quả khế rất giàu chất xơ tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong công việc hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Chất xơ làm tăng khối lượng phân tích, giúp phân tích mềm hơn và dễ dàng chuyển qua đường ruột, từ đó giảm tình trạng táo bón . Nó cũng giúp giảm hơi, chướng bụng, chuột rút và tiêu ứng, mang lại cảm giác thoải mái cho hệ tiêu hóa. Chất xơ còn giúp cơ đồng hóa và hấp thụ các vitamin và khoáng chất thiết yếu một cách hiệu quả hơn. Vì vậy, quả khế là một loại thuốc tốt để duy trì một hệ tiêu hóa lành mạnh.

Quả khế, từ món ăn dân dã đến bài thuốc quý cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm cholesterol: Quả khế chứa nhiều chất xơ hòa tan giúp đào thải chất béo và cholesterol. Bằng chứng cho thấy tác dụng hạ lipid huyết của kết quả khế hiệu quả trong việc làm sảng khoái gan nhiễm mỡ không làm rượu. Hàng loạt các hợp chất thực vật như flavonoid, phytosterol, saponin và phytochemical trong kết quả khế sử dụng chất béo làm nguồn năng lượng, từ đó loại bỏ cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể và giảm nguy cơ bệnh tật.

Có thể hỗ trợ quản lý cân nặng: Khế là loại trái cây có hàm lượng calo thấp. Một kết quả có kích thước trung bình (khoảng 91 g) chỉ chứa khoảng 28 calo. Điều này giúp có thể ăn một lượng lớn mà không phải nạp quá nhiều lượng, phù hợp cho những người đang muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng. Chất xơ trong khế giúp cảm thấy không lâu hơn sau khi ăn, giảm cảm giác giác chủ đề ăn và hạn chế công việc ăn vặt không cần thiết. Điều khiển này kiểm soát tổng lượng calo được nạp vào cơ sở, hỗ trợ quá trình giảm cân.

Quả khế, từ món ăn dân dã đến bài thuốc quý cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những đối tượng nào không nên ăn khế?

Quả khế có những công dụng tuyệt vời cho cơ thể nếu bạn ăn nó đúng cách. Tuy nhiên có một số trường hợp nên tránh ăn khế như:

  • Người bị tiểu đường thì nên tránh ăn khế ngọt.
  • Người bị đau dạ dày thì không nên ăn khế chua hoặc quá nhiều khế ngọt (do trong khế ngọt cũng chứa một lượng axit nhất định).
  • Không nên ăn khế khi đói
  • Không nên ăn khế khi đang uống thuốc tây y hoặc đông y. Tốt nhất là bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ về việc sử dụng các loại hoa quả trong quá trình sử dụng thuốc.
Quả khế, từ món ăn dân dã đến bài thuốc quý cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến quả khế

Trong sinh hoạt hàng ngày, khế có thể được dùng theo nhiều cách đơn giản và an toàn. Khế chua thường được ăn tươi kèm muối hoặc đường, trong khi khế ngọt có thể ăn trực tiếp. Nước ép khế là thức uống giải khát phổ biến vào mùa hè, có thể thêm mật ong hoặc đường để dễ uống hơn.

Khế cũng là nguyên liệu quen thuộc trong các món canh chua, gỏi, xào, giúp món ăn có vị thanh nhẹ và kích thích vị giác. Ngoài ra, khế còn được chế biến thành mứt - một món ăn vặt chua ngọt, dễ bảo quản và phù hợp dùng trong các món tráng miệng.

Quả khế là trái cây dân dã với 6 công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Quả khế là trái cây dân dã với 6 công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Khế được người dân sử làm thực phẩm như nấu ăn, làm các món gỏi, món trộn hoặc ăn bình thường. Ngoài ra, khế còn có thể sử dụng chữa nhiều bệnh nhất là các bệnh về hô hấp.

Xem thêm
Từ khóa:   quả khế công dụng của quả khế dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 1/2/2026, Thần Tài hóa rủi thành may, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 1/2/2026, Thần Tài hóa rủi thành may, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 1/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Tử vi Chủ Nhật 1/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 31/1/2026, 3 con giáp no nê LỘC LÁ, nhiều Phúc nhiều Tài, giàu to hiếm gặp, muốn nghèo cũng khó, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 31/1/2026, 3 con giáp no nê LỘC LÁ, nhiều Phúc nhiều Tài, giàu to hiếm gặp, muốn nghèo cũng khó, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 31/1/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Đúng hôm nay, thứ Bảy 31/1/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Quả khế, từ món ăn dân dã đến bài thuốc quý cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ lỡ

Quả khế, từ món ăn dân dã đến bài thuốc quý cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ lỡ

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Danh tính nữ sinh 12 tuổi đạp xe ra bờ sông tìm ông ngoại rồi mất liên lạc bí ẩn

Danh tính nữ sinh 12 tuổi đạp xe ra bờ sông tìm ông ngoại rồi mất liên lạc bí ẩn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Va chạm với ô tô khách, người phụ nữ đi xe máy tử vong thương tâm

Va chạm với ô tô khách, người phụ nữ đi xe máy tử vong thương tâm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trà cam ngày Tết ông Công ông Táo – Thức uống "gây nghiện" cho những ngày xuân se lạnh

Trà cam ngày Tết ông Công ông Táo – Thức uống "gây nghiện" cho những ngày xuân se lạnh

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 31/1/2026, Thần Tài đợi cửa tiếp đón, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Sau hôm nay, thứ Bảy 31/1/2026, Thần Tài đợi cửa tiếp đón, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (31/1/2026), 3 con giáp sau cầu được ước thấy, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (31/1/2026), 3 con giáp sau cầu được ước thấy, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/1/2026: Thị trường biến động mạnh, vàng SJC lao dốc giảm gần 7 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 30/1/2026: Thị trường biến động mạnh, vàng SJC lao dốc giảm gần 7 triệu đồng sau một đêm

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Đúng ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, vận khí vạn sự muôn phần, 3 con giáp càng nhiều tuổi càng nhiều Phúc Lộc, đổi vận giàu sang, dư dả tiền tiêu

Đúng ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, vận khí vạn sự muôn phần, 3 con giáp càng nhiều tuổi càng nhiều Phúc Lộc, đổi vận giàu sang, dư dả tiền tiêu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Được ví là "nhân sâm của người Việt", loại hạt này nấu món gì cũng đại bổ, giá lại cực bình dân

Được ví là "nhân sâm của người Việt", loại hạt này nấu món gì cũng đại bổ, giá lại cực bình dân

Ngỡ ngàng loại rau Việt tốt cho tim mạch và não bộ, thế giới săn lùng, nước ta sẵn có

Ngỡ ngàng loại rau Việt tốt cho tim mạch và não bộ, thế giới săn lùng, nước ta sẵn có

Vì sao cải xoăn thống trị bảng xếp hạng các loại rau ''tốt nhất hành tinh"?

Vì sao cải xoăn thống trị bảng xếp hạng các loại rau ''tốt nhất hành tinh"?

Được ví như “thần dược” tự nhiên, nha đam thật sự mang đến những lợi ích gì cho sức khỏe?

Được ví như “thần dược” tự nhiên, nha đam thật sự mang đến những lợi ích gì cho sức khỏe?

Quả cam có nhiều công dụng tuyệt vời nhưng tuyệt đối không được ăn cam cùng với 4 loại thực phẩm này

Quả cam có nhiều công dụng tuyệt vời nhưng tuyệt đối không được ăn cam cùng với 4 loại thực phẩm này

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn lá kinh giới?

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn lá kinh giới?