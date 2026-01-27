Quả cam có nhiều công dụng tuyệt vời nhưng tuyệt đối không được ăn cam cùng với 4 loại thực phẩm này

Quả cam là một loại trái cây quen thuộc, dễ mua, dễ cất trữ hay chế biến. Nhưng tuyệt đối không được ăn cam cùng với bốn loại thực phẩm này, nếu không hậu quả có thể rất nghiêm trọng!

Quả cam là loại trái cây quen thuộc và phổ biến quanh năm tại Việt Nam. Ăn hoặc uống nước cam đều mang đến những tác dụng tích cực đối với cơ thể.

Công dụng của quả cam đối với sức khỏe 

Giữ cho thận khỏe mạnh: Hãy trợ giúp chức năng thận của bạn đúng cách bằng cách tiêu thụ ít nhất một trái cam mỗi ngày. Nếu bạn thích nước cam, thì đây là cách rất tốt để bổ sung citrate giúp làm chậm tiến trình hình thành sỏi thận và có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về thận.

Ngăn chặn virus xâm nhiễm: Tiêu thụ thực phẩm giàu polyphenol có thể giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, do đó sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm virus. Cam có chứa rất nhiều polyphenol là một chất phòng chống virus, chống viêm, chống dị ứng, chống ung thư và chống tăng sinh.

Chống lại các gốc tự do: Các gốc tự do tấn công tế bào của chúng ta và có thể là nguyên nhân gây bệnh cho cơ thể, kể cả bệnh tim và ung thư. Cam rất giàu vitamin C giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể bằng cách trung hòa các gốc tự do.

Tăng cường chức năng não bộ: Vitamin B9 có trong cam thúc đẩy não bộ phát triển khỏe mạnh và tăng cường trí não. Phụ nữ mang thai nên cho cam vào kế hoạch ăn uống của họ vì cam giúp tránh cho bé mắc các rối loạn thần kinh.

Không nên ăn 4 loại thực phẩm này cùng với cam

Sữa: Nhiều người ăn sữa và cam cùng lúc vào bữa sáng, tin rằng sự kết hợp này cung cấp cả protein và vitamin, tăng gấp đôi giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, điều này không đúng. Từ góc độ y học, không nên ăn sữa và cam cùng lúc. Cam chứa một lượng lớn axit hữu cơ và vitamin C, làm giảm độ pH trong dạ dày. Hơn nữa, protein trong sữa sẽ đông vón nhanh chóng trong môi trường axit, do đó làm chậm quá trình tiêu hóa.

Hải sản: Nhiều người thích ăn hải sản không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn vì những dưỡng chất có lợi. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tránh ăn hải sản và cam cùng lúc. Hải sản như tôm và cua chứa một lượng nhỏ hợp chất asen hóa trị năm, nhìn chung có độc tính thấp và ít gây hại. Ngược lại, cam chứa một lượng lớn vitamin C, một chất khử mạnh có thể khử các hợp chất asen hóa trị năm thành các hợp chất asen hóa trị ba độc hại hơn, có khả năng gây ngộ độc thực phẩm.

Gan động vật: Như chúng ta đã biết, gan động vật là nguồn cung cấp sắt và vitamin A dồi dào, trong khi cam lại giàu vitamin C. Cả hai đều bổ dưỡng khi ăn riêng, nhưng tuyệt đối không nên ăn cùng nhau. Điều này là do gan động vật chứa các ion đồng và sắt, khi vào ruột sẽ đẩy nhanh quá trình oxy hóa và phân hủy vitamin C, từ đó ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ vitamin C của cơ thể. Nếu thực sự muốn ăn cả hai cùng lúc, nên đợi ít nhất hai tiếng giữa hai lần ăn.

Cà rốt: Nhiều người thích làm nước ép trái cây và rau củ tốt cho sức khỏe và thơm ngon, và họ thường xay nhuyễn cà rốt và cam với nhau, tin rằng sự kết hợp này không chỉ đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn đẹp mắt. Tuy nhiên, sự kết hợp này làm giảm đáng kể hàm lượng vitamin C trong cam. Cà rốt chứa một loại enzyme gọi là ascorbic acid oxidase, enzyme này phân hủy vitamin C, dẫn đến giảm hơn 40% hàm lượng vitamin C.

Có nên dùng quá nhiều quả cam không?

Mỗi ngày ăn 1 quả cam có tác dụng gì? Có nên ăn nhiều cam không? Việc ăn 1 quả cam khoảng 85 - 100g mỗi ngày là liều lượng hợp lý cho cơ thể, vừa bổ sung dinh dưỡng, vi chất lại kích thích sự ngon miệng, tinh thần thoải mái. Tuy nhiên nếu dùng quá nhiều cam trong một ngày, dạ dày của bạn có thể gặp vấn đề đấy.

Cam có tính chua và giàu axit trái cây nên nếu ăn quá nhiều có thể làm bạn bị đau bụng, cồn cào, xót ruột, chuột rút bắp chân, tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn,...

Dùng nhiều quả cam còn khiến nguy xơ xuất hiện triệu chứng ợ nóng, nôn mửa, mất ngủ thậm chí đau tim. Các bệnh về tiết niệu cũng dễ xuất hiện hơn khi dùng trên 200g quả cam mỗi ngày.

3 thời điểm không nên uống nước cam để tránh làm mất hết dinh dưỡng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Nước cam giàu vitamin, tốt cho đề kháng nhưng nếu uống không đúng thời điểm có thể gây hại dạ dày, ảnh hưởng giấc ngủ và làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

