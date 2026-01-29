Vì sao cải xoăn thống trị bảng xếp hạng các loại rau ''tốt nhất hành tinh'?

Dinh dưỡng 29/01/2026 05:30

Được mệnh danh là 'vua của các loại rau', cải xoăn chinh phục hoàn toàn giới mộ điệu sức khỏe nhờ sự kết hợp hoàn hảo: Giàu vitamin, khoáng chất và Omega-3, nhưng lại cực ít calo.

Cải xoăn hay còn gọi là cải kale là một loại rau ăn lá có nguồn gốc từ Mỹ. Kale cùng họ hàng với các loại rau cải bắp, súp lơ. Cải kale được phát hiện ở Mỹ vào năm 1669. Đến năm 2015 thì giống cải này mới du nhập về Việt Nam. Lá cải màu xanh đậm hoặc tím, cuộn xoắn lại nên được gọi dân giã là cải xoăn. Rau cải kale dễ trồng, vị ngon và có giá trị dinh dưỡng rất cao.

Vì sao cải xoăn thống trị bảng xếp hạng các loại rau ''tốt nhất hành tinh'? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn kale có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Cải kale là món quà tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp. Các nghiên cứu khoa học đã phân tích, chứng minh rất nhiều công dụng của cải kale.

Giúp xương chắc khỏe, chống loãng xương

Rau cải kale có hàm lượng vitamin K siêu dồi dào. Đây là vitamin thiết yếu cho chức năng của xương khớp. Vitamin K kích hoạt protein osteocalcin, gắn các ion canxi vào khung xương. Nó cũng ngăn ngừa sự mất xương, loãng xương.

Tăng cường thị lực, phòng ngừa bệnh ở mắt

Hàm lượng vitamin A vượt trội của cải kale có tác dụng cải thiện thị lực. Chất rhodopsin trong vitamin A duy trì giác mạc sạch sẽ, rõ ràng để tăng khả năng quan sát. Cải xoăn còn chứa lutein và zeaxanthin đã được nghiên cứu là chống lại bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa võng mạc và điểm vàng.

Vì sao cải xoăn thống trị bảng xếp hạng các loại rau ''tốt nhất hành tinh'? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Tác dụng của cải kale đối với tim mạch đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh. Trong đó có nghiên cứu ở những người uống nước ép cải kale liên tục 12 tuần. Kết quả, hàm lượng cholesterol tốt tăng 27%, cholesterol xấu giảm 10%. Vitamin K cải thiện chức năng của các tế bào mô mạch máu. Thường xuyên ăn cải kale giúp ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu, xơ vữa động mạch.

Kiểm soát cân nặng, giảm cân nhanh hơn

Rau kale phù hợp cho những ai đang ăn kiêng để giữ dáng, giảm cân. Hàm lượng calo trong rau rất thấp nhưng chứa nhiều nước, dinh dưỡng dồi dào tạo cảm giác no mà không sợ tích trữ chất béo. Vitamin C trong cải xoăn là chất có khả năng tổng hợp carnitine để đốt cháy mỡ thừa và giảm béo.

Những lưu ý khi sử dụng cải xoăn

Dù mang lại nhiều lợi ích, người dùng cũng cần lưu ý một số điểm khi sử dụng cải xoăn:

Vì sao cải xoăn thống trị bảng xếp hạng các loại rau ''tốt nhất hành tinh'? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không nên dùng cho người mắc bệnh rối loạn đông máu do hàm lượng vitamin K cao có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu; Người bị sỏi thận hoặc các bệnh liên quan đến tuyến giáp nên hạn chế hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều, cần sử dụng với liều lượng hợp lý theo tư vấn của chuyên gia; Tránh chế biến ở nhiệt độ cao trong thời gian dài để không làm mất chất dinh dưỡng.

Nên ưu tiên dùng phần lá non, vì lá già thường dai và có vị đắng; Cần rửa sạch rau trước khi sử dụng và lựa chọn nguồn mua đảm bảo an toàn; Có thể kết hợp cải xoăn với các thực phẩm lành mạnh như dầu ô-liu, bơ, hạnh nhân để tăng khả năng hấp thu dưỡng chất.

