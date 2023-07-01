Quý ông sau 40 tuổi nên ăn 5 loại thực phẩm này nếu muốn phong độ như hồi tuổi đôi mươi

Hơn nữa, thiếu hụt testosterone sẽ dẫn đến suy giảm sức khỏe tổng thể của nam giới trung niên và cao tuổi, bao gồm suy giảm ham muốn , trầm cảm, mệt mỏi và rối loạn cương dương, lúc này sẽ xuất hiện triệu chứng “mãn dục nam”.

Sau khi một người đàn ông đến độ tuổi 40, tình trạng thể chất sẽ giảm mạnh và rõ ràng cảm thấy rằng sức khỏe của mình không còn tốt như khi còn trẻ.

Vì vậy, đàn ông sau tứ tuần đừng bỏ lỡ 5 loại thực phẩm này, kích thích nội tiết tố nam, ngày càng phong độ.

Androgen thấp trong thời gian dài ở nam giới có thể dẫn đến loãng xương nghiêm trọng, giảm ham muốn, rối loạn chức năng sinh lý, kháng thụ thể insulin, dễ mắc bệnh tiểu đường và tăng lipid máu.

Cá chạch

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Cá chạch có tác dụng rất tốt cho chứng liệt dương do thận dương hư. Cá chạch chứa một lượng lớn lysine, có tác dụng thúc đẩy quá trình hình thành tinh trùng, nâng cao chất lượng tinh trùng, tăng cường sinh lực, bồi bổ cơ thể cường tráng.

Do đó, ăn chạch thường xuyên không những có thể thúc đẩy quá trình hình thành tinh trùng mà còn giúp nâng cao chất lượng tinh trùng.

Hàu

Hàu có thể bổ thận tráng dương, nâng cao hiệu quả chức năng sinh lý. Hàu chứa nhiều kẽm. Vì thiếu kẽm có thể gây rối loạn chức năng tình dục và phì đại tuyến tiền liệt.

Ngoài ra, hàu còn chứa một lượng lớn arginine cần thiết cho quá trình sản xuất tinh trùng và nguyên tố vi lượng chì. Arginine là thành phần chính cấu tạo nên tinh trùng và thúc đẩy quá trình tiết hormone.

Do đó, ăn hàu sống có thể bổ sung nội tiết tố nam và cải thiện chức năng tình dục.

Kỷ tử

Tác dụng của kỷ tử đen tốt hơn kỷ tử đỏ. Hàm lượng dinh dưỡng và hiệu quả của kỷ tử đen cao hơn kỷ tử đỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, kỷ tử đen rất giàu axit amin và vitamin, có tác dụng tốt trong việc điều trị gan thận âm hư, đau thắt lưng và đầu gối, tiểu đêm.

Dâu tằm

Dâu tằm có màu đen tím, vị ngọt tính lạnh, có tác dụng bổ gan thận, đặc biệt là đối với nam giới bị thận hư, có thể gọi là một vị thuốc bổ tự nhiên.

Theo ghi chép cổ xưa của Trung Quốc, hơn 2000 năm trước, dâu tằm là một loại thuốc bổ được các hoàng đế Trung Quốc sử dụng, không có gì ngạc nhiên khi vua có thể vui chơi suốt đêm và vẫn khỏe mạnh như người trẻ khi đã 80 tuổi.

Ngoài ra, kết hợp dâu tằm với quả sơn tra, có thể điều trị suy thận, tóc bạc sớm, mờ mắt.

Quả chà là

Cùi của quả chà là có vị ngọt, bổ dưỡng, không chỉ dùng làm thực phẩm, hoa quả mà còn được dùng làm nguyên liệu nấu đường, nấu rượu.

Ảnh minh họa: Internet

Vì quả chà là rất giàu vitamin và khoáng chất nên có thể tăng cường khả năng miễn dịch, đặc biệt là đối với nam giới.

Ngoài ra quả chà là còn giúp nam giới tăng cường khả năng ham muốn.