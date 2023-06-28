Không chỉ có muối, người bị cao huyết áp cũng nên tránh 3 loại thực phẩm tưởng chừng như vô hại này

Dinh dưỡng 28/06/2023 06:25

Việc ăn những loại thực phẩm này có thể làm tăng huyết áp của chúng ta đặc biệt là người già, vì thế cần phải hạn chế để giữ sức khỏe ổn định.

Nhiều người nói rằng muối là tác nhân đẩy nhanh bệnh cao huyết áp, vì muối có chứa nhiều natri.

Khi cơ thể con người hấp thụ quá nhiều natri, cơ thể sẽ mất nước, áp suất trong mạch máu tăng lên, tính đàn hồi của mạch máu cũng bị ảnh hưởng, từ đó có thể dẫn đến hiện tượng co mạch máu, ảnh hưởng đến lưu thông máu trong cơ thể.

Do đó, đối với những người có huyết áp cao, lượng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày không nên vượt quá 6 gam.

Trên thực tế, người bị cao huyết áp nên ăn ít muối, những thực phẩm dưới đây cũng có thể khiến huyết áp tăng cao, mọi người nên chú ý hơn.

Thực phẩm cay và kích thích

Trong cuộc sống hàng ngày, những thực phẩm cay và kích thích này sau khi đi vào dạ dày con người không chỉ gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa mà còn cũng ảnh hưởng đến cơ thể con người.

Không chỉ có muối, người bị cao huyết áp cũng nên tránh 3 loại thực phẩm tưởng chừng như vô hại này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới sự kích thích của đồ ăn cay, nhịp tim của cơ thể con người sẽ trở nên nhanh hơn, các mạch máu sẽ ở trạng thái giãn nở, lúc này huyết áp sẽ đột ngột tăng cao.

Ngoài ra, ăn cay trong thời gian dài có thể khiến cơ thể con người bị táo bón. Khi cơ thể con người đại tiện khó khăn cần phải tập trung và rặn bằng sức của vùng bụng, lúc này đại não sẽ ở trạng thái xung huyết cũng khiến huyết áp tăng cao.

 Do đó, nếu muốn giữ huyết áp ổn định, hãy cố gắng tránh một số loại thực phẩm cay và kích thích.

Thực phẩm nhiều calo và nhiều đường

Không chỉ có muối, người bị cao huyết áp cũng nên tránh 3 loại thực phẩm tưởng chừng như vô hại này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều bạn có thể tò mò, thực phẩm có hàm lượng đường cao sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao, điều này có liên quan gì đến huyết áp?

Thực tế, theo nghiên cứu có liên quan, khoảng 50% người huyết áp cao có chuyển hóa đường bất thường.

Nếu bạn thường ăn một số loại thực phẩm có hàm lượng đường cao như bánh ngọt, món tráng miệng, sô cô la, kem, v.v., cơ thể con người  sẽ tích tụ chất béo và hàm lượng cholesterol sẽ tăng lên, điều này cũng rất bất lợi cho việc kiểm soát huyết áp.

Nội tạng động vật

Không chỉ có muối, người bị cao huyết áp cũng nên tránh 3 loại thực phẩm tưởng chừng như vô hại này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị cao huyết áp nên cố gắng tránh chạm vào chúng càng ít càng tốt, những nội tạng động vật này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa protein bất thường của cơ thể con người và gây ra tình trạng tăng huyết áp.

Người bị cao huyết áp thông thường có thể uống một ít sữa, sữa đậu nành và các loại đồ uống khác một cách thích hợp để giúp cơ thể bổ sung dinh dưỡng, thúc đẩy huyết áp duy trì ở mức ổn định.

 

 

 

 

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Từ khóa:   dinh dưỡng huyết áp cao thực phẩm

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