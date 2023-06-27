Tiểu đường “sợ” 3 loại rau này, nếu ăn thường xuyên chỉ số đường huyết sẽ “ngoan ngoãn” trở về như mức bình thường

Dinh dưỡng 27/06/2023 07:41

Đối với những người bị tiểu đường, nếu muốn kiểm soát đường huyết trong cơ thể, chúng ta nên dùng 3 loại rau củ này ngoài việc uống thuốc và giữ thói quen sinh hoạt phù hợp.

Ngày nay, với mức sống ngày càng được nâng cao thì ngày càng có nhiều người mắc các bệnh liên quan đến đường huyết, huyết áp và mỡ máu. Nhìn bề ngoài tuy có vẻ không nghiêm trọng nhưng lại luôn đe dọa đến sức khỏe của con người.

Đặc biệt là sự xuất hiện của lượng đường trong máu cao thường mang lại nhiều vấn đề không thể bỏ qua đối với sức khỏe của bệnh nhân, bởi vì lượng đường trong máu tăng liên tục sẽ không chỉ làm tổn thương các cơ quan đích tương ứng, chẳng hạn như sức khỏe của thận, gây ra bệnh võng mạc đái tháo đường, bệnh thần kinh ngoại biên tiểu đường, …

Vì vậy, mỗi chúng ta nên quan tâm đến việc phòng ngừa những căn bệnh này trong cuộc sống hàng ngày.

Đối với bệnh nhân đái tháo đường, nếu muốn kiểm soát đường huyết, ngoài việc dùng thuốc, họ cũng có thể ăn nhiều hơn 3 loại rau củ này có thể giúp hạ đường huyết.

Măng

Tiểu đường “sợ” 3 loại rau này, nếu ăn thường xuyên chỉ số đường huyết sẽ “ngoan ngoãn” trở về như mức bình thường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Là một loại thực phẩm giàu chất xơ, măng cũng là một loại thực phẩm hạ đường huyết tiêu biểu, có thể giúp con người đẩy nhanh quá trình tiêu hóa và hấp thu thức ăn, đồng thời dễ dàng hấp thu glucose, giúp kiểm soát lượng đường trong máu tránh tình trạng đường huyết tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Bí ngô

Tiểu đường “sợ” 3 loại rau này, nếu ăn thường xuyên chỉ số đường huyết sẽ “ngoan ngoãn” trở về như mức bình thường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lý do mà bí đỏ có hiệu quả giảm đường huyết là do chúng cũng chứa các chất có khả năng ức chế hấp thụ glucose, chẳng hạn như fructose.

Ngoài ra, các chất trong bí đỏ còn có thể kết hợp với cholesterol dư thừa trong cơ thể để ngăn ngừa tình trạng cholesterol cao ở người cao tuổi.

Các nghiên cứu y học hiện đại cũng đã chứng minh rằng bí đỏ còn chứa một số chất khác như mannitol, inositol và các loại đường nucleotide, tất cả đều có lợi cho sức khỏe con người và có thể giúp kích thích tiết insulin.

Vì vậy, với những người mắc bệnh tiểu đường, ăn một ít bí đỏ sẽ mang lại nhiều lợi ích, cho dù là nấu canh bí đỏ hay hấp bí đỏ, đều phù hợp cho những người có mức đường huyết cao.

Hành tây

Tiểu đường “sợ” 3 loại rau này, nếu ăn thường xuyên chỉ số đường huyết sẽ “ngoan ngoãn” trở về như mức bình thường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì hành tây có mùi đặc trưng nên có thể nhiều người không thích lắm và cảm thấy hơi khó chịu, nhưng ngoài những điều đó ra, chúng ta không thể phủ nhận rằng hành tây thực sự là một loại củ rất tốt.

Hành tây chứa một số chất có thể kích thích tổng hợp insulin và bài tiết insulin, đối với bệnh nhân đái tháo đường có tác dụng hỗ trợ điều trị.

Đồng thời do hành tây còn chứa chất gọi là prostaglandin A và axit amin lưu huỳnh nên hai chất này có thể giúp ích cho con người. điều chỉnh lipid máu, mở rộng mạch máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch ở một mức độ nhất định.

Vì vậy thường có tác dụng nhất định đối với việc phòng ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Tất nhiên, trong cuộc sống, ngoài việc kiểm soát chế độ ăn uống, bệnh nhân đái tháo đường cũng cần tập thể dục nhiều hơn, nếu cần dùng thuốc hoặc insulin cũng phải tuân theo lời khuyên của bác sĩ và uống thuốc hoặc tiêm insulin đúng giờ, đúng liều lượng.

Chỉ có như vậy, mới có thể kiểm soát đường huyết trong phạm vi tối ưu, đồng thời có thể chủ động ngăn ngừa các biến chứng do bệnh đái tháo đường gây ra.

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Từ khóa:   dinh dưỡng rau củ tiểu đường

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