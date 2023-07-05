Tiết lộ 7 bí mật về nước đun sôi mà nhiều người chưa biết

Dinh dưỡng 05/07/2023 15:55

Nước đun sôi là một phương pháp rất hiệu quả để tiêu diệt các vi khuẩn, virus và các tạp chất có hại trong nước. Dưới đây là 8 bí mật được các chuyên gia tiết lộ về nước đun sôi hầu như ít người biết.

Nước sôi để qua đêm có gây ung thư không?

Chất gây ung thư không được tạo ra trong chân không. Bởi vì nhiều người hiện đang mắc hội chứng sợ hóa chất nên nhiều thứ, trong đó có nước, đã được xem là loại một trong số chúng.

Ví dụ, trên mạng, một trong những tin đồn đáng lo ngại nhất là “chất gây ung thư sẽ được tạo ra trong nước thông thường sau ba ngày lưu trữ”.

Nên biết rằng ngay cả khi để nước lâu ngày, chất gây ung thư đáng lo ngại nhất là axit nitơ không thể tồn tại trong nước chỉ chứa khoáng chất và nguyên tố vi lượng.

Nước có thể đun đi đun lại nhiều lần để uống không?

Đầu tiên phải nói rằng, chỉ cần nguồn nước hay các dụng cụ đun nước được đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn, chất lượng thì về mặt lý thuyết dù đun nước nhiều lần cũng không sinh ra chất gây ung thư.

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Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học trên thế giới hiện chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh nước có khả năng gây ung thư.

Tuy nhiên, để có cuộc sống lành mạnh, khuyến cáo nên hạn chế uống nước như vậy.

Nổi váng trắng trong ấm nước là gì?

Nước đun sôi có chứa khoáng chất và cặn trắng dày sẽ hình thành bên trong ấm. Đây là sự hiện diễn của khoáng chất, vì vậy theo nghĩa này, nước đun sôi cũng là một loại "nước khoáng".

Có những khoáng chất và nguyên tố vi lượng như vậy trong nước phải không? Trên thực tế, hàm lượng khoáng chất trong nước rất nhỏ và việc bổ sung khoáng chất theo yêu cầu của cơ thể con người sẽ không có tác động lớn.

Các khoáng chất mà cơ thể thường cần được lấy từ các nguồn khác trong chế độ ăn uống.

Hạn sử dụng của nước đun sôi chỉ có 16 tiếng?

Hạn sử dụng của nước đun sôi chỉ có 16 tiếng là gần như không chính xác, nhưng so sánh chất lượng nước đun sôi vừa để nguội, nước để qua đêm hay nước đun sôi sau hơn chục tiếng thì quả thực không thể tốt bằng trước đây.

Đặc biệt là những người yếu bụng hoặc trẻ nhỏ, tốt nhất nên uống nước đun sôi để nguội.

Tuy nhiên, đối với máy lọc nước gia đình, một thùng nước thường được lưu trữ trong khoảng một tuần nhưng về mặt lý thuyết thì nó đã vượt quá “thời hạn sử dụng” của nước.

Tiết lộ 7 bí mật về nước đun sôi mà nhiều người chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu nước đóng chai thông thường đã được tiến hành quá trình khử trùng và đóng kín, chỉ cần máy lọc nước được vệ sinh sạch sẽ, bạn có thể yên tâm sử dụng.

Tôi có cần bật máy hút mùi khi đun nước không?

Để đun nước và nấu ăn, tốt nhất là bật máy hút mùi hoặc quạt hút để đẩy càng nhiều hơi nước ra ngoài càng tốt.

Hơi nước trong bếp nếu không được thải ra ngoài kịp thời sẽ bám vào các góc và bị ẩm mốc dễ gây dị ứng. Nếu trong nhà có người bị dị ứng, cần kịp thời loại bỏ để tránh nấm mốc.

Nước sôi bao lâu thì tắt bếp?

Nước đun sôi thường được sử dụng để diệt vi sinh vật trong nước, đun sôi nước là cách tốt nhất để khử trùng vi khuẩn.

Tuy nhiên, các chất bài tiết của vi sinh vật trong nước, đặc biệt là nội độc tố được giải phóng sau khi vi khuẩn gây bệnh bị tiêu diệt, không thể bị tiêu diệt ở 100°C, vì vậy nước nên được đun sôi trong 2 đến 3 phút trước khi tắt lửa.

Bạn có mở nắp khi nước sắp sôi không?

Khi nước gần 100°C, nên mở nắp để một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong nước bay hơi, sau khi nước sôi khoảng 2 đến 3 phút thì tắt lửa.

 

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Từ khóa:   nước lọc ung thư nước khoáng

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