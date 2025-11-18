Ngư dân câu được con mực khổng lồ nặng 50kg, dài 4,5 mét trên biển khiến người xem thích thú

Một con mực khổng lồ, dài tới 4,5 mét – dài hơn hai con trưởng thành – đã làm một nhóm ngư dân ở Philippines ngạc nhiên. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, con mực khổng lồ xuất hiện bên cạnh thuyền của nhóm ngư dân. Theo ước tính, con mực khổng lồ nặng khoảng 50 kg.

