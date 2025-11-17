Ô tô đang di chuyển trên đường cao tốc thì mất lái, lao xuống mương khiến 5 người trên xe tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 14/11, gần làng Bhimpura. Hình ảnh ghi lại ghi khoảnh khắc một chiếc xe XUV700 chạy quá tốc độ lao ra khỏi đường cao tốc Delhi-Mumbai, Ấn Độ, trước khi rơi xuống một con mương gần sông Mahi, khiến 5 người tử vong.

