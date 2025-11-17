Ô tô đang di chuyển trên đường cao tốc thì mất lái, lao xuống mương khiến 5 người trên xe tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 14/11, gần làng Bhimpura. Hình ảnh ghi lại ghi khoảnh khắc một chiếc xe XUV700 chạy quá tốc độ lao ra khỏi đường cao tốc Delhi-Mumbai, Ấn Độ, trước khi rơi xuống một con mương gần sông Mahi, khiến 5 người tử vong.
Video 25 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi