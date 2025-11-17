Trong 10 ngày cuối tháng 11 dương lịch, tài lộc chiếu sáng, 3 con giáp tiền phủ đầy tay, cát khí cực vượng, càng chăm chỉ càng Phát Tài

Trong 10 ngày cuối tháng 11 dương lịch, Nhị Hợp che chở, công việc của người tuổi Ngọ có những bước tiến mới. Các kế hoạch bạn lập ra được thực hiện chỉn chu và sớm có được những kết quả ban đầu. Cơ hội hợp tác làm ăn cũng xuất hiện, chỉ cần con giáp này có thể nắm bắt thì chắc chắn sẽ có thu về một khoản lợi không hề nhỏ.

Sự xuất hiện của Thiên Ấn cũng giúp trí tuệ của con giáp này được khai sáng. Những ý tưởng táo bạo có thể giúp bạn tạo ấn tượng sâu sắc với đồng nghiệp và cấp trên. Sự linh hoạt và khéo léo của bạn sẽ khiến cho mọi việc trong tay bạn được tiến hành thuận lợi hơn hẳn.

Con giáp tuổi Tý

Trong 10 ngày cuối tháng 11 dương lịch, Chính Tài che chở, người tuổi Tý hoàn toàn có thể yên tâm khi hiện tại bạn đang có thu nhập ổn định, nhất là những người có công việc cố định. Biết chi tiêu hợp lý, vun vén làm ăn, tiết kiệm hợp lý, bản mệnh có cho mình những khoản tiền kha khá cho từng mục đích, không quá lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Hỏa khí vượng có thể khiến cho con giáp này trở nên nóng nảy hơn bình thường, nói năng thiếu kiểm soát. Hãy hít thở 1 hơi thật sâu trước khi bạn định nổi giận, bởi lời nói lúc nóng giận có thể gây ra hậu quả khôn lường, gây tổn thương rất nhiều cho người đối diện, đặc biệt nếu đối phương là những người thân yêu của bạn sẽ rất khó để hàn gắn.

Con giáp tuổi Thân

Trong 10 ngày cuối tháng 11 dương lịch, Tam Hội xuất hiện thì việc này mang lại cho bạn ý nghĩa lớn lao hơn bạn tưởng. Do đó, con giáp tuổi Thân nên gác lại bộn bề cuộc sống để ở bên người thân của mình. Thực Thần giúp tuổi Thân có cảm giác yên ổn với những gì đang có. Những điều bạn cảm thấy quen thuộc chính là thứ đang kìm hãm bạn, không cho bạn cơ hội làm mới bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang được cải thiện rõ rệt, cơ thể của bạn săn chắc, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Nếu ai có bệnh lúc này cũng nhanh chóng hồi phục hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!