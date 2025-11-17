Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, tiền đếm mỏi tay, giàu lên nhanh chóng, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 17/11/2025 22:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, tiền đếm mỏi tay, giàu lên nhanh chóng, tình duyên phơi phới khi bước qua tháng 10 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Bước qua tháng 10 âm lịch, có Chính Quan giúp sức, công việc của người tuổi Dần có thể thuận lợi thu về kết quả như ý. Với sự tự tin, bản mệnh có thể hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào được giao, dù có hóc búa đến đâu. Lại thêm có quý nhân giúp sức, con giáp này không phải quá lo lắng, chỉ cần đi đúng hướng thì sẽ sớm thấy tương lai sáng lạn.  

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, tiền đếm mỏi tay, giàu lên nhanh chóng, tình duyên phơi phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Phương diện tình cảm của tuổi Dần không thuận lợi khiến bản mệnh phiền muộn không thôi trong ngày Mộc khắc Thổ này. Có vẻ như bạn và người ấy vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung, những bất đồng cứ ngày một lớn dần khiến hai người chẳng thể nào hòa hợp. 

Con giáp tuổi Ngọ 

Bước qua tháng 10 âm lịch, Thiên Tài chiếu mệnh báo hiệu người tuổi Ngọ có điểm sáng về tài lộc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư trước đó của mình. Ngoài ra, tài lộc còn đến từ sự trợ giúp từ gia đình bạn. 

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, tiền đếm mỏi tay, giàu lên nhanh chóng, tình duyên phơi phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bản mệnh cũng có thể thử vận may của mình trong thời gian này, nhưng nên nhớ bạn không nên làm giàu theo phương thức này. Những nguồn tài sản có được không phải từ sức lao động chính đáng thường không thể bền lâu.

Con giáp tuổi Tý 

Bước qua tháng 10 âm lịch, nhờ tính cách cần cù, tiết kiệm mà con giáp tuổi Tý có được số tiền kha khá trong ngày hôm nay với sự che chở của Chính Tài nên khoản này càng nhiều thêm. Một lưu ý nhỏ là hãy học cách yêu thương bản thân, đừng nên quá tiết kiệm mà không dám thưởng cho mình một vài món đồ ưa thích.

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, tiền đếm mỏi tay, giàu lên nhanh chóng, tình duyên phơi phới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn vẫn cảm thấy mọi việc không có gì cho đến khi mọi người tỏ vẻ lo lắng cho bạn. Cho dù bạn có giải thích với họ là mọi thứ vẫn đang ổn, người thân vẫn cứ lẳng lặng theo dõi vì họ không an tâm về bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

