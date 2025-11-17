Cười ha hả giữa đám tang mẹ, gã chồng bội bạc gặp vợ cũ, chỉ một câu giới thiệu đã khiến vợ mới 'mặt cắt không còn giọt máu

Tâm sự 17/11/2025 23:23

Tôi vẫn còn nhớ như in, hồi ấy chỉ có mẹ chồng là tốt với mình. Mỗi lần thấy con trai về đòi tiền, bà lại nói trên đời này chỉ có tôi là giỏi chịu. Nếu là người khác, chắn chắn họ đã bỏ đi từ lâu rồi.

Tôi thật không biết nói gì để mô tả chồng cũ của mình. Chúng tôi đã chia tay nhau được hơn 3 năm. Thế nhưng nỗi ám ảnh khi ở bên anh ta vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.

Chồng cũ của tôi tên Tài. Tên thì hay như vậy, nhưng anh ta chẳng có chút tài cán nào, nói thẳng ra thì chỉ siêng ăn nhác làm, ít tài nhiều tật. Cưới nhau xong, tôi mới biết Tài có máu lô đề cờ bạc. Làm được bao nhiêu, anh ta lại nướng vào mấy trò đỏ đen. 

Tôi vẫn còn nhớ như in, hồi ấy chỉ có mẹ chồng là tốt với mình. Mỗi lần thấy con trai về đòi tiền, bà lại nói trên đời này chỉ có tôi là giỏi chịu. Nếu là người khác, chắn chắn họ đã bỏ đi từ lâu rồi.

Quả thật sang đến năm thứ 2 của hôn nhân, tôi đành dứt áo ra đi. Bởi lẽ lúc ấy, Tài không chỉ nướng tiền vào đỏ đen mà còn bắt đầu ngoại tình. Đối với tôi, điều này như giọt nước tràn ly, khiến chúng tôi phải tan vỡ. 

Cười ha hả giữa đám tang mẹ, gã chồng bội bạc gặp vợ cũ, chỉ một câu giới thiệu đã khiến vợ mới 'mặt cắt không còn giọt máu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, tôi vẫn giữ liên lạc với mẹ chồng cũ. Biết Tài có vợ mới, tôi cũng mừng cho anh ta. Còn bản thân thì may mắn gặp thời nên công việc cũng khá lên. Có điều đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa tìm được người đàn ông phù hợp.

Cách đây hai ngày, tôi nghe tin mẹ chồng cũ qua đời. Lâu nay bà bị ốm, tôi đã dự định lúc nào rảnh sẽ đến thăm. Không ngờ chưa kịp đến thì mẹ đã đi rồi. Nghĩa tử là nghĩa tận, tôi quyết định đến viếng mẹ chồng lần cuối, xem như trọn vẹn với bà.

Lúc đó, anh ta vẫn đang ngồi ăn uống với đám bạn, còn nói chuyện rất rôm rả. Điều mà tôi không ngờ, đó là vừa thấy tôi xuống xe, chồng cũ liền gạt vợ con sang một bên, rồi giới thiệu tôi mới là vợ chính thức. Nghe xong, ngay cả tôi cũng ngỡ càng, còn vợ mới của anh ta thì mặt cắt không còn giọt máu.

Thật không hiểu tại sao anh ta lại trơ trẽn đến vậy. Mấy hôm nay, anh ta liên tục nhắn tin dặn tôi về làm lễ cúng cho mẹ chồng cũ. Tôi đang băn khoăn không biết có nên về hay không, dù sao cũng đã là người dưng, nhưng tôi vẫn rất tôn trọng mẹ chồng cũ. Theo mọi người, tôi có nên về hay không?

Gã chồng bội bạc vừa nói một câu đã khiến vợ mới 'hóa đá', sắc mặt tái xanh vì bàng hoàng, vợ cũ cũng toát mồ hôi lạnh

Gã chồng bội bạc vừa nói một câu đã khiến vợ mới 'hóa đá', sắc mặt tái xanh vì bàng hoàng, vợ cũ cũng toát mồ hôi lạnh

Quả thật sang đến năm thứ 2 của hôn nhân, tôi đành dứt áo ra đi. Bởi lẽ lúc ấy, Tài không chỉ nướng tiền vào đỏ đen mà còn bắt đầu ngoại tình. Đối với tôi, điều này như giọt nước tràn ly, khiến chúng tôi phải tan vỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bực tức vì bị bấm còi, tài xế ô tô tông trúng 3 người trên xe máy rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

Bực tức vì bị bấm còi, tài xế ô tô tông trúng 3 người trên xe máy rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

Video 1 giờ 24 phút trước
Ngư dân câu được con mực khổng lồ nặng 50kg, dài 4,5 mét trên biển khiến người xem thích thú

Ngư dân câu được con mực khổng lồ nặng 50kg, dài 4,5 mét trên biển khiến người xem thích thú

Video 2 giờ 24 phút trước
Biết vợ mang thai con người khác, chồng 'thâm trầm' làm điều khiến vợ 'quỳ xuống' xin tha thứ và hứa báo ân trọn đời

Biết vợ mang thai con người khác, chồng 'thâm trầm' làm điều khiến vợ 'quỳ xuống' xin tha thứ và hứa báo ân trọn đời

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Cười ha hả giữa đám tang mẹ, gã chồng bội bạc gặp vợ cũ, chỉ một câu giới thiệu đã khiến vợ mới 'mặt cắt không còn giọt máu

Cười ha hả giữa đám tang mẹ, gã chồng bội bạc gặp vợ cũ, chỉ một câu giới thiệu đã khiến vợ mới 'mặt cắt không còn giọt máu

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay 18/11/2025, 3 con giáp tài lộc đến như mưa, tiền bạc chất chật két, sớm mua nhà, tậu xe

Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay 18/11/2025, 3 con giáp tài lộc đến như mưa, tiền bạc chất chật két, sớm mua nhà, tậu xe

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Biết vợ ngoại tình với 'phi công trẻ', chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ phải sống trong ám ảnh

Biết vợ ngoại tình với 'phi công trẻ', chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ phải sống trong ám ảnh

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Chồng 'ngỡ ngàng' phát hiện vợ mới cưới có kỹ năng 'chăn gối' vượt xa tưởng tượng

Chồng 'ngỡ ngàng' phát hiện vợ mới cưới có kỹ năng 'chăn gối' vượt xa tưởng tượng

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, tiền đếm mỏi tay, giàu lên nhanh chóng, tình duyên phơi phới

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, tiền đếm mỏi tay, giàu lên nhanh chóng, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Ô tô đang di chuyển trên đường cao tốc thì mất lái, lao xuống mương khiến 5 người trên xe tử vong

Ô tô đang di chuyển trên đường cao tốc thì mất lái, lao xuống mương khiến 5 người trên xe tử vong

Video 4 giờ 54 phút trước
Bị vợ trề môi chê 3 triệu quá kẹt xỉ, chồng nổi điên 'hất tung' bát canh khi thấy bữa ăn trên bàn

Bị vợ trề môi chê 3 triệu quá kẹt xỉ, chồng nổi điên 'hất tung' bát canh khi thấy bữa ăn trên bàn

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông xâm hại bé gái 12 tuổi trên ô tô

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông xâm hại bé gái 12 tuổi trên ô tô

Tử vi thứ Ba 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Biết vợ mang thai con người khác, chồng 'thâm trầm' làm điều khiến vợ 'quỳ xuống' xin tha thứ và hứa báo ân trọn đời

Biết vợ mang thai con người khác, chồng 'thâm trầm' làm điều khiến vợ 'quỳ xuống' xin tha thứ và hứa báo ân trọn đời

Biết vợ ngoại tình với 'phi công trẻ', chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ phải sống trong ám ảnh

Biết vợ ngoại tình với 'phi công trẻ', chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ phải sống trong ám ảnh

Chồng 'ngỡ ngàng' phát hiện vợ mới cưới có kỹ năng 'chăn gối' vượt xa tưởng tượng

Chồng 'ngỡ ngàng' phát hiện vợ mới cưới có kỹ năng 'chăn gối' vượt xa tưởng tượng

Bị vợ trề môi chê 3 triệu quá kẹt xỉ, chồng nổi điên 'hất tung' bát canh khi thấy bữa ăn trên bàn

Bị vợ trề môi chê 3 triệu quá kẹt xỉ, chồng nổi điên 'hất tung' bát canh khi thấy bữa ăn trên bàn

Chồng mất chưa tròn 50 ngày, em trai đã đến xin 'thừa kế' vợ con, lý do "anh ta đưa ra khiến tôi sốc

Chồng mất chưa tròn 50 ngày, em trai đã đến xin 'thừa kế' vợ con, lý do "anh ta đưa ra khiến tôi sốc

Bất ngờ khi thấy chồng ngồi suy tư, vợ lẳng lặng lại gần và 'sốc nặng' với sự thật khiến trái tim cô đau nhó

Bất ngờ khi thấy chồng ngồi suy tư, vợ lẳng lặng lại gần và 'sốc nặng' với sự thật khiến trái tim cô đau nhó