Chuyên gia bật mí thứ tự ưu tiên khi mua các loại thịt để đảm bảo sức khỏe tốt nhất

Dinh dưỡng 07/07/2023 17:08

Thịt là một nguồn thực phẩm quan trọng đối với con người, tuy nhiên để bảo vệ sức khỏe, ta nên ưu tiên chọn các loại thịt có chất lượng tốt và ít chất béo, không chứa các chất bảo quản và không được chế biến quá nhiều.

“Tôi béo quá, tôi muốn giảm cân , tôi không ăn thịt nữa!” Tôi thường nghe câu này từ những người giảm cân ở c phòng khám.

Nhưng liệu bạn có thể giảm cân nếu chuyển từ ăn thịt sang ăn chay? Có thể tránh được tình trạng thừa dinh dưỡng không?

Chúng ta thường ăn nhiều loại thịt như heo, bò, cừu, gà, vịt, cá, tất cả đều thuộc loại thực phẩm động vật, giàu chất đạm, chất béo, vitamin tan trong chất béo, vitamin nhóm B và khoáng chất, là một phần quan trọng trong chế độ ăn cân bằng.

Hàm lượng protein trong thực phẩm động vật thường cao hơn, thành phần axit amin phù hợp hơn với nhu cầu của cơ thể con người và tỉ lệ hấp thụ của cơ thể sau khi ăn cao hơn.

Tuy nhiên, một số loại thịt lại chứa nhiều axit béo bão hòa và cholesterol, việc tiêu thụ quá nhiều có thể tăng nguy cơ béo phì và các bệnh tim mạch.

Có thể bạn đã từng nghe câu “Thà ăn bốn chân còn hơn ăn hai chân, thà ăn hai chân còn hơn không chân”, vậy thực hư câu nói này có đúng không?

Từ góc độ cung cấp chất dinh dưỡng của những loại thịt này, bốn chân là chỉ gia súc như lợn, trâu bò, cừu, người ta còn gọi những loại thịt này là “thịt đỏ”.

Chuyên gia bật mí thứ tự ưu tiên khi mua các loại thịt để đảm bảo sức khỏe tốt nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng chất béo trong các loại thịt này tương đối cao, trong đó thịt lợn là cao nhất, trung bình khoảng 30%, tiếp theo là thịt cừu khoảng 15% và thịt bò khoảng 5%.

Hai chân dùng để chỉ thịt gia cầm, chẳng hạn như gà, vịt và ngỗng, còn được gọi là "thịt trắng".

Hàm lượng chất béo trong thịt gia cầm rất khác nhau, gà là từ 9% đến 14%, vịt là 20% và ngỗng là giữa gà và vịt.

Loại không có chân là thịt cá có hàm lượng chất béo thấp nhất, dao động từ 1% đến 10%, số liệu trên là giá trị trung bình.

Tất nhiên, ngay cả đối với cùng một con vật, hàm lượng chất béo của các bộ phận khác nhau cũng có sự khác biệt lớn, chẳng hạn hàm lượng chất béo trong thịt ba rọi cao hơn nhiều so với thịt thăn và hàm lượng chất béo trong phần bụng cá cao hơn so với phần lưng cá.

Ngoài hàm lượng chất béo khác nhau, các loại thịt này còn có tỷ lệ thành phần axit béo trong mỡ khác nhau, thịt gia súc có thành phần chủ yếu là axit béo bão hòa, thịt gia cầm chủ yếu là axit béo không bão hòa đơn, cá chủ yếu là axit béo không bão hòa đa.

Một số loại cá, đặc biệt là cá biển sâu, rất giàu axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA).

Chuyên gia bật mí thứ tự ưu tiên khi mua các loại thịt để đảm bảo sức khỏe tốt nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ quá nhiều axit béo bão hòa sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, trong khi axit béo không bão hòa đơn và đa lại có tác dụng bảo vệ sức khỏe cơ thể, đặc biệt là EPA và DHA có tác dụng phòng ngừa các bệnh liên quan đến lipid máu.

Do đó, khi chọn thịt, bạn có thể chọn cá trước, sau đó là gia cầm và cuối cùng là gia súc. Tất nhiên, tiền đề của tất cả các tác dụng có lợi là năng lượng nạp vào không được quá mức.

Tiết lộ mẹo vặt mà người bị bệnh tiểu đường lâu năm hay dùng để làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn

Tiết lộ mẹo vặt mà người bị bệnh tiểu đường lâu năm hay dùng để làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn

Không chỉ lựa chọn thực phẩm trong việc ăn uống, người bị bệnh tiểu đường nên sắp xếp thứ tự ăn vì nó giúp kiểm soát tổng lượng thức ăn mà mình dùng.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng thịt

TIN MỚI NHẤT

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 17 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 28 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 32 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 55 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ