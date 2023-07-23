Đừng vội bỏ khoai tây mọc mầm, 4 cách làm sau sẽ biến chúng thành “bảo bối” mà ai cũng cần

Hơn nữa, sau khi khoai tây nảy mầm sẽ xuất hiện một loại độc tố có tên là solanine, đây là một loại độc tố thần kinh, sau khi ăn vào sẽ khiến chúng ta bị tiêu chảy, đau bụng hoặc nôn mửa.

Khoai tây là một trong những nguyên liệu phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ai cũng biết khoai tây nếu không được bảo quản đúng cách sẽ rất dễ dẫn đến hiện tượng mọc mầm.

Vậy ăn khoai tây mọc mầm có được không? Nếu bạn không ăn được và không muốn vứt đi thì sao?

Trên thực tế, vỏ khoai tây chúng ta thường ăn cũng chứa solanine nhưng chúng ta thường gọt bỏ vỏ nên không bị ngộ độc.

Khoai tây nảy mầm có thể ăn được, nhưng trước khi nấu, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng. Cắt bỏ phần nảy mầm của khoai tây, khi bóc vỏ thì bóc dày hơn một chút, khi nấu ăn cũng phải nấu chín kỹ để giảm thiểu lượng solanine trong khoai tây.

Đồng thời, sau khi bóc vỏ, có thể ngâm trong dấm một thời gian, dấm có thể trung hoà các độc tố trong khoai tây.

Nếu bạn không muốn ăn khoai tây nảy mầm, đừng vứt bỏ vì chúng vẫn có nhiều công dụng, có thể cung cấp nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng ta.

Trồng lại

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không muốn ăn khoai tây nảy mầm vì sợ ngộ độc và không muốn lãng phí thì nên trồng lại

Trước tiên chuẩn bị một chậu hoa, dùng dao cắt bỏ phần nảy mầm của khoai tây, sau đó gieo vào đất dinh dưỡng, rồi rải một chút nước để giữ độ ẩm, đặt chậu hoa trên ban công, chỉ cần đảm bảo đủ nước và ánh sáng là được, sau khoảng hai tháng bạn sẽ có được những củ khoai tây mới.

Loại bỏ dầu mỡ

Mỗi chúng ta đều có một chiếc máy hút mùi ở nhà, nếu không được vệ sinh thường xuyên thì sẽ có một lớp dầu mỡ bám dày.

Đây là nơi khoai tây mọc mầm có ích. Cắt khoai tây thành từng miếng nhỏ và dùng trực tiếp chà xát lên máy hút mùi.

Chúng ta đều biết khoai tây chứa nhiều tinh bột, có khả năng thấm hút và loại bỏ dầu mỡ rất tốt. Sau khi chà đi chà lại, dùng giẻ lau lại một lần nữa, vết dầu mỡ có thể được loại bỏ một cách hiệu quả!

Làm sạch quần áo.

Bực bội nhất chính là quần áo vô tình bị dính dầu mỡ, bực bội hơn nữa là giặt bao nhiêu cũng không thể sạch hết.

Lúc này, khoai tây chính là vị cứu tinh của chúng ta! Cắt một miếng khoai tây nhỏ, rắc một ít muối ăn lên củ khoai tây, sau đó chà đi chà lại trên vết dầu mỡ của quần áo, vết dầu mỡ sẽ được hấp thụ từ từ, siêu thiết thực!

Thuận tiện và tiết kiệm tiền! Không bao giờ lo lắng về việc dính dầu mỡ trên quần áo của bạn nữa.

Làm sạch ấm nước

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, bóc vỏ khoai tây nảy mầm, sau đó bỏ vỏ vào trong ấm nước, đổ nước sạch vào đủ để ngập vỏ khoai tây, đun sôi nước và lắc ấm nước mạnh, sau đó đổ nước ra, bạn sẽ thấy nước có rất nhiều vết bẩn, ấm nước sẽ được làm rất sạch.