Tủ lạnh đang có mùi hôi, chuyên gia chỉ ra nên dùng thử cách này sẽ đạt hiệu quả không ngờ tới

Dinh dưỡng 24/07/2023 13:11

Tủ lạnh là một món đồ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tuy nhiên để chúng luôn sạch sẽ và không có mùi là một điều khó khăn. Vì thế chuyên gia đã chia sẻ một cách khiến tủ lạnh không còn mùi hôi ngay lập tức.

Tủ lạnh là vật dụng nhà bếp quan trọng nhất trong chế độ ăn uống lành mạnh hàng ngày, đồng thời cũng là nơi cất giữ thực phẩm an toàn và lành mạnh cho mọi người.

Nhưng trong một thời gian dài, nếu không được vệ sinh đúng chỗ, tủ lạnh rất dễ bị bốc mùi khó chịu.

Tủ lạnh đang có mùi hôi, chuyên gia chỉ ra nên dùng thử cách này sẽ đạt hiệu quả không ngờ tới - Ảnh 1
Đặt giấy vào tủ lạnh sẽ khiến bên trong không còn mùi hôi. Ảnh minh họa: Internet

Đừng lo, khi thấy tủ lạnh có mùi hôi, hãy cho giấy vệ sinh vào tủ lạnh và vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Các phân tử bột giấy của giấy vệ sinh lớn, có thể phát huy tác dụng hấp phụ, cho vào tủ lạnh có thể khử mùi đặc trưng sinh ra trong tủ lạnh một cách hiệu quả.

Sau khi để lâu sẽ thấy giấy vệ sinh dần ẩm tức là đã có tác dụng, lúc này giấy vệ sinh mới cần được thay kịp thời, nếu không sẽ không đạt được hiệu quả hấp phụ. Nói chung, mỗi tháng một lần là đủ.

 

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