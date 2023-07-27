Bật mí 3 loại thực phẩm màu vàng giúp mắt dễ chịu hơn, đạt hiệu quả còn hơn cả thuốc nhỏ mắt

Dinh dưỡng 27/07/2023 13:33

Mắt là một bộ phận quan trọng trên cơ thể và để bảo vệ nó chúng ta cần phải chăm sóc một cách đúng đắn đặc biệt trong khâu ăn uống.

Sau một ngày làm việc bận rộn, về nhà chúng ta sẽ thấy mắt đặc biệt mệt mỏi, cơ thể cũng rất mệt mỏi, lúc này chỉ muốn nằm một chỗ, không muốn xem điện thoại, xem phim, TV, và không muốn bận rộn với những thứ khác.

Nếu mắt đặc biệt mệt mỏi, mở mắt ra cảm thấy rất khô, muốn chảy nước mắt thì phải đặc biệt chú ý, đây là do mắt làm việc quá sức gây ra, tất yếu chúng ta sẽ sử dụng mắt quá mức trong cuộc sống hàng ngày.

Lúc này bạn nên ăn nhiều thực phẩm tốt cho mắt để bảo vệ mắt đặc biệt là 3 loại thực phẩm màu vàng này.

Ngô

Bật mí 3 loại thực phẩm màu vàng giúp mắt dễ chịu hơn, đạt hiệu quả còn hơn cả thuốc nhỏ mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nó chứa nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin A, có thể giảm thiểu mệt mỏi cho mắt. Đối với những người thường chơi điện thoại vào buổi tối và thường xuyên gặp vấn đề nhìn không rõ, ăn một ít ngô có lợi để làm chậm sự suy giảm thị lực, bảo vệ mắt không bị tổn thương.

Tất nhiên, ngoài việc ăn một ít ngô trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng nên sử dụng mắt đúng cách, không sử dụng mắt quá mức mà nên để nó được thư giãn.

Hơn nữa mùa hè không thèm ăn, ăn một chút ngô là một lựa chọn rất tốt, bởi vì ngô là ngũ cốc thô, rất giàu các loại chất dinh dưỡng, có thể được cơ thể hấp thụ mà không tăng thêm chất béo.

Cà rốt

Cà rốt chứa nhiều carotene và vitamin A, đồng thời cũng có thể ngăn ngừa mỏi mắt và thị lực kém, ăn điều độ một ít cũng có thể cải thiện thị lực về lâu dài.

Và cách chế biến cà rốt cũng rất đơn giản, dù là dùng để nguội hay nấu canh đều rất ngon.

Trứng

Bật mí 3 loại thực phẩm màu vàng giúp mắt dễ chịu hơn, đạt hiệu quả còn hơn cả thuốc nhỏ mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trứng trông có màu trắng và vàng nhưng lại là một trong những thực phẩm được gọi là màu vàng, rất giàu protein , chứa nhiều flavonoid và selen, có thể tăng cường sức khỏe của mắt.

Nếu mắt mỏi, cơ thể thiếu dinh dưỡng có thể ăn một ít trứng gà là hợp lý, tuy nhiên mọi người chú ý không nên ăn nhiều trứng, mỗi ngày ăn 1-2 quả trứng là đủ, không ăn quá 20 quả trứng mỗi tuần.

Nếu không sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể, vì nếu lạm dụng quá sẽ không tốt cho cơ thể.

Cũng có rất nhiều cách để chế biến món trứng, chẳng hạn như chúng ta thường làm món trứng hấp hoặc trứng chiên và ngoài ra còn dùng để làm một số món tráng miệng hoặc bánh ngọt đều là những lựa chọn rất hay.

 

 

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