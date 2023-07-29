Bất kể hầm thịt gì, đừng quên cho "3 loại" gia vị này vào vì nấu càng chín sẽ càng thơm

Dinh dưỡng 29/07/2023 12:08

Khi hầm thịt nếu muốn tăng độ thơm ngon thì bạn nên sử dụng 3 loại gia vị này với mức độ vừa phải để chúng không làm mất sự hấp dẫn của món ăn.

Quế

Vỏ quế được làm bằng cách bóc vỏ cây quế và phơi khô. Nó là một trong những loại gia vị được con người sử dụng sớm nhất và được mệnh danh là "vua của các loại gia vị".

Vỏ quế chứa nhiều dầu dễ bay hơi, mùi vị đậm đà, thơm ngon và êm dịu, thường được dùng để hầm thịt.

Thêm quế khi hầm thịt có thể làm tăng hương vị và loại bỏ dầu mỡ, điều này sẽ làm tăng cảm giác ngon miệng rất nhiều.

Bất kể hầm thịt gì, đừng quên cho '3 loại' gia vị này vào vì nấu càng chín sẽ càng thơm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quế tính nóng, thêm quế vào món hầm không những có thể tăng mùi thơm mà còn có thể tán hàn, làm ấm bụng.

Những người hay bị lạnh bụng vào mùa thu, sợ lạnh vào mùa đông có thể cải thiện đáng kể sau khi ăn thịt lợn hầm quế.

Nhược điểm của quế là màu sắc của nó rất đậm, không phù hợp để sử dụng với các loại thịt trắng. Khi cho quế vào gà luộc hay thịt trắng với tỏi, màu sắc dễ bị đen và ảnh hưởng đến thẩm mỹ của món ăn!

Thảo quả

Bất kể hầm thịt gì, đừng quên cho '3 loại' gia vị này vào vì nấu càng chín sẽ càng thơm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thảo quả là một loại cây thuốc và ăn được. Hương thơm của thảo quả rất độc đáo, có hương bạc hà nhẹ trước khi sấy khô, xen lẫn hương khói. Thảo quả khi phơi khô có mùi thơm nồng, thường được dùng để hầm thịt.

Thảo quả có vị cay nồng, tác dụng làm tăng mùi thơm, khi hầm thịt cho thêm một ít có thể khử mùi tanh của cá rất hiệu quả. Nếu lỡ tay cho quá nhiều dễ khiến thịt có vị đắng, vị thuốc nồng.

Vì thế, khi hầm thịt, không thể không thêm cây này nhưng cũng không nên thêm quá nhiều cùng một lúc.

Vỏ quýt

Vỏ quýt là một loại gia vị rất phổ biến trong đời sống hàng ngày, nhiều người đã từng nhìn thấy nhưng có thể chưa biết.

Trên thực tế, vỏ quýt được làm từ vỏ quýt khô đã được lưu trữ trên một năm có thể được sử dụng làm gia vị.

Bất kể hầm thịt gì, đừng quên cho '3 loại' gia vị này vào vì nấu càng chín sẽ càng thơm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bình thường ít khi cho vỏ quýt vào khi hầm thịt, nhưng nó lại là một loại gia vị cần thiết cho các đầu bếp nhà hàng khi hầm thịt. Thịt sau khi hầm lâu sẽ có vị béo, da già có mùi thơm trái cây, vị hơi chua.

Thêm vỏ quýt vào món hầm không chỉ có thể làm tăng mùi thơm và loại bỏ mùi đặc biệt mà còn làm giảm độ nhờn, để thịt có vị đặc biệt.

Thêm vỏ quýt khi hầm thịt có thể làm thịt béo mà không ngấy, nhanh mềm và thối. Nói chung, vỏ quýt bảo quản càng lâu thì giá trị càng cao.

 

 

 

 

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