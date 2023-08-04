Tại sao chúng ta có thể no với một miếng bít tết mà không thể với hai đĩa bò nhúng lẩu?

Dinh dưỡng 04/08/2023 15:59

Thịt bò là một loại thực phẩm phổ biến hiện nay nhưng để lý giải tại sao chúng ta có thể no với một miếng bít tết nhưng lại không thể với hai đĩa bò nhúng lẩu thì rất nhiều người lại chưa biết.

Hiện nay khi điều kiện sống của con người ngày càng được cải thiện thì nhu cầu ăn uống của mọi người cũng tương đối cao, ví dụ như có nhiều loại thịt thường được ăn trong cuộc sống hàng ngày như thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, gà vịt,... Trong số đó, thịt bò là phổ biến ở đa số nền ẩm thực.

So với gà và lợn, thịt bò có cấu trúc sợi thịt khá cứng, đồng thời giá trị dinh dưỡng của nó cũng phong phú.

Thịt bò tươi sạch không chỉ có thể được sử dụng để nấu ăn, mà còn có thể được sử dụng để làm thức ăn nhẹ như thịt bò khô. Có thể nói, bò là một kho tàng của hàng ngàn giá trị.

Cách ăn thịt bò của người phương Tây rất khác với chúng ta, ví dụ như nhiều người phương Tây thích ăn bò bít tết và tùy từng bộ phận mà chế biến bít tết với nhiều hương vị khác nhau.

Tại sao chúng ta có thể no với một miếng bít tết mà không thể với hai đĩa bò nhúng lẩu? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi người phương Đông lại thích chế biến thịt bò thành nhiều món khác nhau đặc biệt là món ăn vặt như bò khô rất ngon mà lại rất lạ miệng.

Khi ăn bò bít tết chỉ cần ăn một miếng thịt bò là đã thấy no, nhưng khi ăn lẩu, thậm chí bạn gọi vài đĩa thịt bò, nhưng nó không thể lấp đầy dạ dày của bạn. Lý do là gì?

Đầu tiên, vì lượng thức ăn khác nhau, khi món bò bít tết được du nhập vào phương Đông thì thông thường trọng lượng của món bò bít tết được cung cấp tại nhà hàng phương Tây là khoảng 200 gram.

Ngoài ra, trong món bò bít tết cũng có rất nhiều món ăn kèm như mì ý, bông cải xanh, trứng và bánh mì. Một miếng bò bít tết khi ăn vào sẽ đủ để no bụng, dù nó có vẻ không lớn nhưng trọng lượng của nó thực sự đáp ứng được tiêu chuẩn.

Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét thịt bò trong món lẩu. Dù thịt bò trông rất nhiều trong một đĩa, nhưng thực tế thì thịt bò được cắt mỏng và chiếm diện tích đĩa lớn.

Tại sao chúng ta có thể no với một miếng bít tết mà không thể với hai đĩa bò nhúng lẩu? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Số lượng thịt bò nhiều cũng không đồng nghĩa với trọng lượng đạt chuẩn, trong một vài trường hợp, một vài đĩa thịt bò có thể không đạt được trọng lượng 200 gram. Do đó, khi ăn lẩu, một người có thể ăn được hai đĩa thịt bò mà vẫn không cảm thấy no.

Một điểm khác là do các món ăn kèm khác nhau. Thường thì trong nhà hàng phương Tây, món bò bít tết thường được kèm theo một số món ăn khác như bánh mì, rau xà lách và những món ăn khác.

Dường như chỉ ăn một miếng bò bít tết, nhưng thực tế chúng ta cũng đã ăn nhiều món ăn khác. Trong lẩu, sau khi thịt bò được nhúng vào nước lẩu, nó sẽ co lại và không đầy đặn như trước.

Đồ ăn kèm cũng không đủ để no bụng, trừ khi ăn thêm một số món ăn khác như mì ống hoặc các món ăn chính khác, nếu không thì chỉ ăn thịt bò thôi cũng không đủ no.

Và điều quan trọng nhất là ăn lẩu thì thực sự kích thích vị giác hơn. Dù nhà hàng phương Tây cũng cung cấp một ly đồ uống trước khi bắt đầu ăn, nhưng không thể phủ nhận rằng sau khi ăn xong một phần bò bít tết, bạn không muốn ăn thêm phần thứ hai nữa vì bò bít tết có một chút dầu mỡ.

Trong khi đó, lẩu có hương vị thơm ngon, khiến cho bạn không thể kiềm chế được cơn đói, nên sau khi ăn một vài miếng thịt bò, bạn sẽ muốn đặt thêm nhiều miếng bò bít tết để tiếp tục thưởng thức.

 

 

 

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Từ khóa:   dinh dưỡng thịt bò bò bít tết

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