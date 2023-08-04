Chủ sạp bán hoa quả bật mí một mẹo nhỏ để chuối không bị thâm đen sau 2 ngày mua về

Dinh dưỡng 04/08/2023 12:07

Chuối là một loại trái cây bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe, tuy nhiên để bảo quản chúng không bị dập thì không phải điều dễ dàng. Nhưng với mẹo nhỏ dưới đây, bạn có thể bảo quản chúng lâu dài mà không bị dập.

Chuối rất giàu vitamin, cũng như nhiều loại khoáng chất, kali và các chất dinh dưỡng khác.

Nếu bạn thường ăn nhiều chuối hơn, nó có thể bổ sung dinh dưỡng tốt cho cơ thể, đồng thời có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa của dạ dày chúng ta.

Một số người cho rằng, chuối sau khi mua về nên bảo quản kịp thời trong tủ lạnh. Trên thực tế, nhận định này là sai, bởi vì bề mặt chuối có chứa enzym oxy hóa, một khi bảo quản trong tủ lạnh, bảo quản ở nhiệt độ thấp, không những không có tác dụng giữ tươi mà còn đẩy nhanh quá trình chuối bị dập.

Vậy khi gặp phải những loại chuối này chúng ta phải bảo quản như thế nào để chuối không bị biến chất, thâm đen.

Đầu tiên bạn chuẩn bị một chậu nước sạch, cho một thìa muối vào nước, sau đó cho một lượng baking soda thích hợp vào khuấy đều cho tan.

Chủ sạp bán hoa quả bật mí một mẹo nhỏ để chuối không bị thâm đen sau 2 ngày mua về - Ảnh 1
Ảnh: Aboluowang

Tiếp theo, chúng ta cần ngâm và rửa sạch chuối trong nước muối và soda, bởi vì khi những người nông dân trồng trái cây hái chuối, để cải thiện thời gian bảo quản của chuối, họ sẽ hái trước khi chuối chín hoàn toàn.

Khi những quả chuối đã hái này đến tay thương lái, thương lái sẽ phun thuốc kích chín lên để chuối chín nhanh hơn.

Do đó, sau khi mua chuối về nhà, bạn nên rửa sạch chất làm chín trên bề mặt có thể làm tăng thời gian bảo quản của chuối.

Làm sạch chuối trực tiếp bằng nước sạch không hiệu quả lắm, vì vậy chúng ta phải dùng muối và nước soda để rửa chuối.

Bởi vì sau khi muối và baking soda kết hợp với nhau, chúng có tác dụng khử độc tốt và cũng có thể làm sạch chuối.

Để làm sạch chuối, chúng ta cần dùng khăn giấy nhà bếp để lau khô độ ẩm trên bề mặt, nếu độ ẩm không được làm khô cũng sẽ khiến chuối bị thối nhanh hơn, đảm bảo chuối luôn khô ráo.

Chủ sạp bán hoa quả bật mí một mẹo nhỏ để chuối không bị thâm đen sau 2 ngày mua về - Ảnh 2
Ảnh: Aboluowang

Sau đó, chúng ta phải bọc gốc chuối bằng màng bọc thực phẩm, vì chuối là loại trái cây thải ra khí ethylene.

Nếu khí ethylene thoát ra quá nhiều sẽ đẩy nhanh quá trình chín của quả, gốc chuối là nơi khí ethylene thoát ra nhiều nhất. Khi chuối được bảo quản, thời gian bảo quản có thể được cải thiện rất nhiều.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần chuẩn bị dây treo chuối để bảo quản. Vì chuối rất sợ bị dập nên chuối treo lơ lửng sẽ không bị ép, giữa cùi và quả sẽ không bị va chạm. Khi bảo quản chuối sẽ dễ bảo quản hơn mà không bị biến chất.

Ngoài ra, trong quá trình bảo quản chuối, chỉ cần phát hiện chuối đã bắt đầu hư, nhất định phải ăn càng sớm càng tốt.

Không nên úp chuối liên tục nếu không chuối sẽ ngày càng thối, nên ăn kịp thời để tránh chuối bị thối.

 

 

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