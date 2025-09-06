Quảng Ninh: Công an vào cuộc vụ học sinh bị đánh hội đồng do mâu thuẫn yêu đương

Vụ việc diễn ra khi đông đảo phụ huynh, học sinh đang di chuyển qua, càng tăng sự hỗn loạn và lo ngại về tình hình an ninh, bạo lực học đường.

Theo VTC News, mạng xã hội đang lan truyền clip ghi cảnh một học sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng gần khu vực Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh. Trong clip, hơn chục thanh niên (phần lớn mặc đồng phục trắng) bao vây, dồn ép nạn nhân vào phía hàng rào để đánh hội đồng. Một số thanh niên khác đi xe máy cũng tham gia hành hung.

Nạn nhân có lúc bị đánh ngã xuống nền gạch, những người đứng xung quanh chỉ quan sát hoặc quay clip, không có hành động can ngăn. Vụ việc diễn ra khi đông đảo phụ huynh, học sinh đang di chuyển qua, càng tăng sự hỗn loạn và lo ngại về tình hình an ninh, bạo lực học đường.

Quảng Ninh: Công an vào cuộc vụ học sinh bị đánh hội đồng do mâu thuẫn yêu đương - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo VTC News. 

Báo cáo nhanh của Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 7h30 ngày 5/9, khi một nhóm học sinh xảy ra mâu thuẫn, xô xát ngay trước cổng trường.

Sau khi phát hiện sự việc, Phòng Công tác học sinh sinh viên của trường phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, khoa/bộ môn và Công an tỉnh Quảng Ninh để rà soát, xác minh danh tính những người liên quan.

Thông tin thêm với phóng viên báo Điện tử VTC News, ông Nhữ Đình Tùng, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng cho biết, theo báo cáo sơ bộ, sự việc liên quan hai nam sinh bậc trung học cơ sở cùng "yêu" một bạn nữ, dẫn tới mâu thuẫn. Hai học sinh này đã được đưa đến trụ sở Công an phường để làm việc. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh những người khác để xử lý.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng xảy ra vụ đánh nhau khiến một người bị thương. Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 29/8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam giới mặc áo đen dùng tay, chân hành hung một học sinh gần khu vực Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh).

Quảng Ninh: Công an vào cuộc vụ học sinh bị đánh hội đồng do mâu thuẫn yêu đương - Ảnh 2
Vụ một học sinh gần khu vực Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) trước đó. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Hình ảnh video clip ghi lại vụ việc cho thấy nam sinh mặc áo trắng đang đi xe đạp ven đường thì bị một người ngồi sau xe máy dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu. Nam sinh còn tiếp tục bị một người khác lao đến đấm, đá liên tiếp vào nhiều chỗ hiểm như gáy, đầu.

Bị tấn công bất ngờ, nam sinh không thể phản kháng, chỉ có thể nằm chịu trận cho đến khi bị co giật.

Trước sự việc trên, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc, xác minh và triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang L. (SN 2008) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Một nhóm hơn 10 người đã xông vào quán ăn trên đường Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, TP.HCM, hành hung chủ quán, nhân viên và khách hàng, đồng thời đe dọa "san bằng" quán nếu không xin lỗi.

