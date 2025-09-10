Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Đời sống 10/09/2025 11:59

Ngày 10/9, Công an xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, xác minh vụ việc 2 anh em ruột nghi bị hành hung khi có hành động hỗ trợ người bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 10/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang phối hợp cùng Công an xã Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh) điều tra, làm rõ vụ việc nhóm người hành hung các công dân đang tham gia hỗ trợ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 7/9, tại tuyến đường đê sông Đuống (thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng), anh Nguyễn Bá Thành (SN 1993), cùng các anh Nguyễn Bá Trung (SN 1981), Nguyễn Đức Đại (SN 1987) và Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982), phát hiện 2 nam thanh niên nghi bị tai nạn giao thông nằm bất động trên đường.

Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn - Ảnh 1
Anh Trung và anh Vĩnh bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, trong quá trình tham gia hỗ trợ cấp cứu, nhóm công dân này bất ngờ bị một nhóm hơn 10 thanh niên kéo đến, truy đuổi và hành hung.

Hậu quả, anh Nguyễn Bá Trung và anh Nguyễn Đức Vĩnh bị thương tích, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân. Anh Nguyễn Đức Đại và anh Nguyễn Bá Thành bị thương phần mềm, tự chăm sóc y tế tại nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Nhân Thắng, ngày 9/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc xác minh.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ việc là Trịnh Đình Long (SN 1994) và Trịnh Đình Luân (SN 1991). Đây hai anh em ruột, cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn - Ảnh 2
Lực lượng Công an có mặt tại hiện trường vụ việc, tối 7/9 - Ảnh: Báo Lao Động

Sáng 10/9, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Nguyễn Như Ý và Phan Phương Thảo (cùng ngụ tỉnh Cà Mau) bị đề nghị truy tố vì bắt nhốt, đánh đập người phụ nữ vì ghen tuông; trong khi chồng của Ý cũng bị đề nghị xử lý vì vi phạm chế độ 1 vợ, 1 chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   hành hung tin moi đánh người

TIN MỚI NHẤT

Mẹo chọn nước hoa phù hợp phong cách cá nhân: Hướng dẫn từ A đến Z

Mẹo chọn nước hoa phù hợp phong cách cá nhân: Hướng dẫn từ A đến Z

Làm đẹp 49 phút trước
Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông

Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông

Thế giới 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào 15 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Tinh hoa hội tụ vào 15 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Video 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/9-12/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/9-12/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Khoảnh khắc có 1-0-2, chú gấu tinh nghịch cố gắng đột nhập vào một nhà hàng, khiến thực khách hoảng sợ bỏ chạy

Khoảnh khắc có 1-0-2, chú gấu tinh nghịch cố gắng đột nhập vào một nhà hàng, khiến thực khách hoảng sợ bỏ chạy

Video 1 giờ 48 phút trước
Hạt sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người nên thận trọng khi ăn

Hạt sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người nên thận trọng khi ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Nóng: Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Nóng: Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Phá bỏ tổ ong vò vẽ đốt 3 cháu nhỏ sống trong mái ấm thương vong

Phá bỏ tổ ong vò vẽ đốt 3 cháu nhỏ sống trong mái ấm thương vong

Tá hỏa phát hiện thanh niên chết gục trong quán game, cả quán nghĩ đang ngủ

Tá hỏa phát hiện thanh niên chết gục trong quán game, cả quán nghĩ đang ngủ

Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt

Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt