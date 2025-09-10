Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Đời sống 10/09/2025 11:43

Nguyễn Như Ý và Phan Phương Thảo (cùng ngụ tỉnh Cà Mau) bị đề nghị truy tố vì bắt nhốt, đánh đập người phụ nữ vì ghen tuông; trong khi chồng của Ý cũng bị đề nghị xử lý vì vi phạm chế độ 1 vợ, 1 chồng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 5 - Cà Mau, đề nghị truy tố Nguyễn Như Ý (39 tuổi, chủ cơ sở thẩm mỹ tại xã Năm Căn) và Phan Phương Thảo (23 tuổi, ngụ phường Lý Văn Lâm, Cà Mau) về 2 hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích”.

Dựa vào kết luận điều tra, chiều 10/4/2025, người quen báo cho Nguyễn Như Ý phát hiện xe của ông T.C.N. (chồng Ý) trong nhà nghỉ trên địa bàn Năm Căn. Nhận tin, Ý gọi điện nhờ một người cháu tới nhà nghỉ trên kiểm tra và phát hiện ông N. đang ở cùng phòng với bà P.T.H.M., rồi quay video gửi cho Ý.

Ngay sau đó Ý nhờ Phan Phương Thảo từ đi TP. Cà Mau (cũ) về Năm Căn, trên đường đi Thảo phát hiện P.T.H.M. chạy xe trên đường nên gọi Ý tới.

Trước một trụ sở ngân hàng, Thảo chặn xe, khống chế M., còn Ý dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, mặt M. Sau đó, Thảo cùng Ý đưa M. lên xe ô tô về cơ sở thẩm mỹ của Ý tiếp tục hành hung và cắt tóc, dùng máy xăm lên trán, đổ chất lỏng lên mặt M. gây bỏng.

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau - Ảnh 1
Nạn nhân vụ đánh ghen bị thương tích 8% - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, kết luận giám định pháp y xác định, bà P.T.H.M. bị thủng màng nhĩ tai phải, sẹo mặt, tỷ lệ thương tích 8%. Đặc biệt, các vết bỏng hóa chất trên mặt ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ nạn nhân.

Cơ quan điều tra xác định, Như Ý và Thảo không bàn bạc trước kế hoạch gây thương tích, nhưng cả hai đã cùng cố ý thực hiện. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành cả hai tội hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng kiến nghị xử lý hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng của ông T.C.N. và bà P.T.H.M. là nguyên nhân khởi đầu của vụ việc. Hiện Nguyễn Như Ý và Phan Phương Thảo bị cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ truy tố.

Trước đó, bà P.T.H.M. có đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau. Theo trình bày của bà M., chiều 10/4, bà đi trên đường bất ngờ bị 2 người phụ ép xe, hành hung. Sau đó, bà M. bị lôi lên ô tô chở về một tiệm spa rồi bị cắt tóc, xăm lên trán và đổ axit lên vùng mặt bên phải.

