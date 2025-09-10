Ngày 10/9, lãnh đạo UBND phường An Dương xác nhận sự việc nam thanh niên tử vong tại quán Internet gần chợ Minh Khai vào tối 8/9.
- Xe máy va chạm xe trộn bê tông, người phụ nữ tử vong tại chỗ
- Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp sau lễ khai giảng
Theo thông tin từ báo Dân trí, danh tính nạn nhân được nhà chức trách xác định là B. (25 tuổi, ở phường Hồng Phong, Hải Phòng).
Sáng 8/9, anh B. đi xe máy đến quán nét VIP Gaming Center, gần khu vực chợ Minh Kha, phường An Dương chơi đến chiều tối không về, gục đầu trên bàn máy. Nhân viên và mọi người nghĩ anh B. mệt quá nằm ngủ. Tuy nhiên khi tài khoản chơi game hết tiền, nhân viên sờ vào người thì nhận thấy anh B. đã lạnh, không có phản ứng.
Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, ngay sau đó, chủ quán nét đã thông báo cho nhà chức trách, đồng thời gọi xe cấp cứu nhưng anh B. được bác sĩ xác định đã tử vong trước đó.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, Cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân đưa về mai táng.