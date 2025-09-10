Tá hỏa phát hiện thanh niên chết gục trong quán game, cả quán nghĩ đang ngủ

Đời sống 10/09/2025 10:58

Ngày 10/9, lãnh đạo UBND phường An Dương xác nhận sự việc nam thanh niên tử vong tại quán Internet gần chợ Minh Khai vào tối 8/9.

Theo thông tin từ báo Dân trí, danh tính nạn nhân được nhà chức trách xác định là B. (25 tuổi, ở phường Hồng Phong, Hải Phòng).

Sáng 8/9, anh B. đi xe máy đến quán nét VIP Gaming Center, gần khu vực chợ Minh Kha, phường An Dương chơi đến chiều tối không về, gục đầu trên bàn máy. Nhân viên và mọi người nghĩ anh B. mệt quá nằm ngủ. Tuy nhiên khi tài khoản chơi game hết tiền, nhân viên sờ vào người thì nhận thấy anh B. đã lạnh, không có phản ứng.

Tá hỏa phát hiện thanh niên chết gục trong quán game, cả quán nghĩ đang ngủ - Ảnh 1
Công an An Dương (Hải Phòng) bảo vệ hiện trường phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân B. tử vong trong quán nét vào chiều tối 8/9 - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, ngay sau đó, chủ quán nét đã thông báo cho nhà chức trách, đồng thời gọi xe cấp cứu nhưng anh B. được bác sĩ xác định đã tử vong trước đó.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân đưa về mai táng.

Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt

Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt

ThS.BS.CK2 Đinh Phương Đông, phụ trách khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương, cho biết vừa qua cơ sở đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị bỏng vì sự cố khi đang nấu thức ăn.

Xem thêm
Từ khóa:   chết gục trong quán game tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Mẹo chọn nước hoa phù hợp phong cách cá nhân: Hướng dẫn từ A đến Z

Mẹo chọn nước hoa phù hợp phong cách cá nhân: Hướng dẫn từ A đến Z

Làm đẹp 49 phút trước
Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông

Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông

Thế giới 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/9/2025, Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào 15 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Tinh hoa hội tụ vào 15 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp ngày càng giàu có, tiền đếm không xuể, bội thu lộc khủng, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Video 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/9-12/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/9-12/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Khoảnh khắc có 1-0-2, chú gấu tinh nghịch cố gắng đột nhập vào một nhà hàng, khiến thực khách hoảng sợ bỏ chạy

Khoảnh khắc có 1-0-2, chú gấu tinh nghịch cố gắng đột nhập vào một nhà hàng, khiến thực khách hoảng sợ bỏ chạy

Video 1 giờ 48 phút trước
Hạt sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người nên thận trọng khi ăn

Hạt sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người nên thận trọng khi ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Danh tính đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Nóng: Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Nóng: Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Phá bỏ tổ ong vò vẽ đốt 3 cháu nhỏ sống trong mái ấm thương vong

Phá bỏ tổ ong vò vẽ đốt 3 cháu nhỏ sống trong mái ấm thương vong

Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt

Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt