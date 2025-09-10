Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 9/9, trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua địa phận xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Theo thông tin từ VOV, ngày 9/9, Công an xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau) vừa có báo cáo vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe trộn bê tông làm người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 15h cùng ngày, ông T.M.U (65 tuổi) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 69D1-308.12 chở bà Q.T.H (66 tuổi, ở ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ), lưu thông hướng trung tâm TP. Cà Mau (cũ) về hướng cầu Khánh An.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, khi đến đoạn ngã ba giao nhau giữa đường Võ Văn Kiệt với đường Xuyên Á, xe máy của ông U xảy ra va chạm với xe trộn bê tông của công ty bê tông Khánh An, mang biển kiểm soát 69C-079.15, chạy cùng chiều.

Hậu quả, bà H tử vong tại chỗ. Sau đó, Công an xã Hồ Thị Kỷ nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với PC08 – Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trượt chân xuống sông Trên địa bàn xã Ia O (tỉnh Gia Lai) vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 trẻ tử vong. Nạn nhân được xác định là cháu H.K.N (SN 2020, trú làng Dăng).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-may-va-cham-xe-tron-be-tong-nguoi-phu-nu-tu-vong-tai-cho-741592.html