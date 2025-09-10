Xe máy va chạm xe trộn bê tông, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Đời sống 10/09/2025 05:05

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 9/9, trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua địa phận xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Theo thông tin từ VOV, ngày 9/9, Công an xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau) vừa có báo cáo vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe trộn bê tông làm người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 15h cùng ngày, ông T.M.U (65 tuổi) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 69D1-308.12 chở bà Q.T.H (66 tuổi, ở ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ), lưu thông hướng trung tâm TP. Cà Mau (cũ) về hướng cầu Khánh An.

Xe máy va chạm xe trộn bê tông, người phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VOV

 

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, khi đến đoạn ngã ba giao nhau giữa đường Võ Văn Kiệt với đường Xuyên Á, xe máy của ông U xảy ra va chạm với xe trộn bê tông của công ty bê tông Khánh An, mang biển kiểm soát 69C-079.15, chạy cùng chiều.

Hậu quả, bà H tử vong tại chỗ. Sau đó, Công an xã Hồ Thị Kỷ nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với PC08 – Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trượt chân xuống sông

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trượt chân xuống sông

Trên địa bàn xã Ia O (tỉnh Gia Lai) vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 trẻ tử vong. Nạn nhân được xác định là cháu H.K.N (SN 2020, trú làng Dăng).

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ bị hoại tử mông, biến dạng cơ thể vì tiêm filler collagen giá rẻ

Người phụ nữ bị hoại tử mông, biến dạng cơ thể vì tiêm filler collagen giá rẻ

Sức khỏe 59 phút trước
Xe máy va chạm xe trộn bê tông, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Xe máy va chạm xe trộn bê tông, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Quả na có thơm ngon bổ dưỡng đến thế nào thì nhóm người này cũng nên hạn chế ăn

Quả na có thơm ngon bổ dưỡng đến thế nào thì nhóm người này cũng nên hạn chế ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Sau hôm nay, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/9/2025), 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/9/2025), 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đây là loại quả nhỏ nhưng có võ, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả nhỏ nhưng có võ, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/9/2025), 3 con giáp 'rót lộc về tận tay', sự nghiệp tăng tiến 'bứt tốc như Rồng', ngồi im của nả tự tìm đến cửa

Cuối ngày hôm nay (10/9/2025), 3 con giáp 'rót lộc về tận tay', sự nghiệp tăng tiến 'bứt tốc như Rồng', ngồi im của nả tự tìm đến cửa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi hoảng hốt khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi mẹ

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi hoảng hốt khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi mẹ

Tâm sự 7 giờ 28 phút trước
Vừa nhìn thấy một thứ trên ngực tôi, chồng liền xô tôi khỏi giường, đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Vừa nhìn thấy một thứ trên ngực tôi, chồng liền xô tôi khỏi giường, đòi trả dâu ngay đêm tân hôn

Tâm sự 7 giờ 35 phút trước
Tình cờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Tình cờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Tâm sự 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Tử vi thứ Tư 10/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Tư 10/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Qua nhà em trai thắp nhang rồi rời đi khiến 4 căn nhà cháy rực lửa, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở An Giang

Qua nhà em trai thắp nhang rồi rời đi khiến 4 căn nhà cháy rực lửa, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở An Giang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm sát hại người tình, phi tang xác ở Tây Ninh

Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm sát hại người tình, phi tang xác ở Tây Ninh

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trượt chân xuống sông

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trượt chân xuống sông

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp sau lễ khai giảng

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp sau lễ khai giảng

Tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại 'vợ hờ' rồi phi tang thi thể dưới kênh

Tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại 'vợ hờ' rồi phi tang thi thể dưới kênh

Hoảng hốt phát hiện thi thể người nổi trên mặt hồ công viên, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Hoảng hốt phát hiện thi thể người nổi trên mặt hồ công viên, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ