Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trượt chân xuống sông

Đời sống 09/09/2025 17:26

Trên địa bàn xã Ia O (tỉnh Gia Lai) vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 trẻ tử vong. Nạn nhân được xác định là cháu H.K.N (SN 2020, trú làng Dăng).

Theo thông tin từ báo Gia Lai, khoảng 17 giờ ngày 8/9, khi đang chơi cùng mẹ tại nhà nổi của gia đình trên đoạn sông Sê San thuộc khu vực làng Dăng, cháu H.K.N (SN 2020, trú làng Dăng) không may bị trượt chân rơi xuống sông.

Sau đó, gia đình và người thân lặn tìm kiếm tại khu vực cháu N. rơi xuống. Đến 21 giờ 10 phút cùng ngày, thi thể cháu N. mới được tìm thấy.

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trượt chân xuống sông - Ảnh 1
Khu vực cháu N. bị trượt chân rơi xuống sông - Ảnh: Báo Gia Lai

Theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 28/8, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy thi thể nạn nhân là bé trai G.M.Đ (5 tuổi, ấp Thuận An, xã Bàu Hàm) và đưa lên bờ, bàn giao lại cho Công an xã Bình Minh tiếp nhận xử lý theo quy định.

Trước đó, vào lúc 16h25 ngày 28.8, nhận được tin báo nghi có nạn nhân bị đuối nước tại hồ nuôi cá nhà dân ở ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Khi đến hiện trường, chỉ huy cứu nạn cứu hộ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xác định nạn nhân có khả năng bị đuối nước tại khu vực hồ nuôi cá của nhà dân, hồ có chiều sâu khoảng 6m, diện tích hồ khoảng 500 m2.

Đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an xã, chính quyền địa phương và người dân tổ chức các hoạt động tìm kiếm nạn nhân.

Đến 17h45 cùng ngày, đơn vị đã tìm thấy thi thể nạn nhân và đưa lên bờ.

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp sau lễ khai giảng

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp sau lễ khai giảng

Clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh trên con đường đất vắng đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Vụ việc được xác định xảy ra tại xã Đông Hiếu, Nghệ An, liên quan đến các nữ sinh Trường THPT Đông Hiếu.

Từ khóa:   đuối nước tử vong tin moi

