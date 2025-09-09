Tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại 'vợ hờ' rồi phi tang thi thể dưới kênh

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhã (SN 1974, ngụ ấp 1, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 9/9, liên quan vụ giết người tình rồi phi tang thi thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi; ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà T.T.Đ (32 tuổi; ngụ xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 1-2025 đến ngày xảy ra án mạng, Nhã chung sống như vợ chồng với bà Đ. tại một phòng trọ thuộc xã Đức Hòa.

Tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại 'vợ hờ' rồi phi tang thi thể dưới kênh - Ảnh 1
Camera an ninh nhà trọ ghi lại hình ảnh Nhã dùng xe máy chở thi thể nạn nhân đem đi phi tang xuống kênh - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tối 29/8, Nhã bắt gặp bà Đ. cùng một người đàn ông khác đi ra từ nhà nghỉ tại xã Đức Hòa nên phát sinh mâu thuẫn vì ghen tuông. Khi về đến phòng trọ, Nhã khuyên can nhưng bà Đ. không nghe, dẫn đến xô xát. 

Khoảng 23 giờ cùng ngày, bà Đ. lấy dao chém Nhã. Nhã đưa tay lên đỡ rồi chụp dao, đánh mạnh vào đầu của bà Đ. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Ít phút sau, Nhã kiểm tra thì phát hiện bà Đ. đã tử vong. Nhã bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi sử dụng xe máy của bà Đ. để chở thi thể nạn nhân đi phi tang xuống kênh tại khu vực xã Bình Hiệp, cách nhà trọ hơn 70 km.

Sau đó, Nhã rời khỏi nhà trọ. Đến khi biết được công an đang truy bắt mình nên gọi điện thoại đầu thú với công an.

Tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại 'vợ hờ' rồi phi tang thi thể dưới kênh - Ảnh 2
Nạn nhân Đ. - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo gia đình, bà Đ. có chồng và có 2 con nhưng đã ly hôn chồng. Sau đó, bà Đ. đến xã Đức Hòa để làm công nhân rồi quen biết và sống chung như vợ chồng với Nhã. Trong khi đó, Nhã đã có vợ nhưng vợ đã mất.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại nhà trọ cho thấy quá trình Nhã dùng xe máy chở bao tải chứa thi thể nạn nhân rời khỏi đây.

Lực lượng chức năng xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đang xác minh danh tính của thi thể nổi trên mặt hồ công viên Đức Cơ.

