Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với nghi can đâm trung tá Công an xã Xuân Lộc hy sinh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng Nguyễn Văn Ty bị điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Lệnh này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Ty là người đã dùng hung khí sát hại Trung tá Nguyễn Đông Cánh (Tổ phó tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).

Bị can Nguyễn Văn Ty - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Xây Dựng, vào sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập Tổ công tác gồm 5 đồng chí (trong đó có Trung tá Nguyễn Đông Cánh) trực tiếp xuống địa bàn, mời đối tượng Ty về trụ sở cơ quan để làm việc vì nhận được tin báo đối tượng này cố ý gây thương tích đối với chị dâu mình - bà Nguyễn Thị Kết (SN 1989, trú cùng xã).

Khoảng 10h30 ngày 8/9, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, đối tượng Nguyễn Văn Ty liền tẩu thoát, lẩn trốn vào khu vực đồi cát trong rừng keo thôn 4, xã Xuân Lộc.

Do đó, tổ công tác chia thành nhiều mũi truy tìm đối tượng Ty. Trong quá trình truy tìm, Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng Ty thủ sẵn dao Thái Lan trong người, rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người. Trung tá Cánh bị trọng thương, hy sinh; còn đối tượng Ty tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Lộc huy động lực lượng truy bắt Ty. Đến trưa 8/9, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ty khi đang cố thủ tại nhà riêng ở thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan công an và quá trình lấy lời khai ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Ty đã thừa nhận hành vi phạm tội.

