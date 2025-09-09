Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Đời sống 09/09/2025 15:46

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với nghi can đâm trung tá Công an xã Xuân Lộc hy sinh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng Nguyễn Văn Ty bị điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Lệnh này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Ty là người đã dùng hung khí sát hại Trung tá Nguyễn Đông Cánh (Tổ phó tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).

Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ - Ảnh 1
Bị can Nguyễn Văn Ty - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Xây Dựng, vào sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập Tổ công tác gồm 5 đồng chí (trong đó có Trung tá Nguyễn Đông Cánh) trực tiếp xuống địa bàn, mời đối tượng Ty về trụ sở cơ quan để làm việc vì nhận được tin báo đối tượng này cố ý gây thương tích đối với chị dâu mình - bà Nguyễn Thị Kết (SN 1989, trú cùng xã).

Khoảng 10h30 ngày 8/9, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, đối tượng Nguyễn Văn Ty liền tẩu thoát, lẩn trốn vào khu vực đồi cát trong rừng keo thôn 4, xã Xuân Lộc.

Do đó, tổ công tác chia thành nhiều mũi truy tìm đối tượng Ty. Trong quá trình truy tìm, Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng Ty thủ sẵn dao Thái Lan trong người, rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người. Trung tá Cánh bị trọng thương, hy sinh; còn đối tượng Ty tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Lộc huy động lực lượng truy bắt Ty. Đến trưa 8/9, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ty khi đang cố thủ tại nhà riêng ở thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan công an và quá trình lấy lời khai ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Ty đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đắp thuốc chữa vết mèo cắn, bé trai 4 tuổi suy gan thận, nguy kịch

Đắp thuốc chữa vết mèo cắn, bé trai 4 tuổi suy gan thận, nguy kịch

Ngày 9/9, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bé trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch với mu bàn chân trái sưng to, hoại tử, kèm suy hô hấp, rối loạn đông máu nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người chiến sỹ công an hy sinh tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trượt chân xuống sông

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trượt chân xuống sông

Đời sống 8 phút trước
Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp sau lễ khai giảng

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp sau lễ khai giảng

Đời sống 16 phút trước
Bức tường bất ngờ đổ sập sau trận mưa lớn, đè trúng xe Maybach trị giá 5,5 tỷ đồng

Bức tường bất ngờ đổ sập sau trận mưa lớn, đè trúng xe Maybach trị giá 5,5 tỷ đồng

Video 20 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại 'vợ hờ' rồi phi tang thi thể dưới kênh

Tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại 'vợ hờ' rồi phi tang thi thể dưới kênh

Đời sống 22 phút trước
Đúng 20h ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Đúng 20h ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Hoảng hốt phát hiện thi thể người nổi trên mặt hồ công viên, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Hoảng hốt phát hiện thi thể người nổi trên mặt hồ công viên, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Đời sống 31 phút trước
Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Video 32 phút trước
Từ ngày 10 đến 30/9/2025, 3 con giáp Thiên Tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG đến nhà, tài khí nhân đôi, Đại Cát Đại Lợi, giàu nhanh ú ụ

Từ ngày 10 đến 30/9/2025, 3 con giáp Thiên Tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG đến nhà, tài khí nhân đôi, Đại Cát Đại Lợi, giàu nhanh ú ụ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Cục nóng điều hòa phát nổ giữa đêm, 3 người trong một gia đình tử vong

Cục nóng điều hòa phát nổ giữa đêm, 3 người trong một gia đình tử vong

Thế giới 1 giờ 13 phút trước
Mệnh trời an định, 3 con giáp tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, trúng đậm giàu to, trả hết nợ nần, làm nên nghiệp lớn trong 21 ngày tới

Mệnh trời an định, 3 con giáp tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, trúng đậm giàu to, trả hết nợ nần, làm nên nghiệp lớn trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua nhà em trai thắp nhang rồi rời đi khiến 4 căn nhà cháy rực lửa, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở An Giang

Qua nhà em trai thắp nhang rồi rời đi khiến 4 căn nhà cháy rực lửa, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở An Giang

Lời khai bất ngờ của bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân tại phòng khám TP.HCM

Lời khai bất ngờ của bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân tại phòng khám TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 9/9/2025: Giá vàng thế giới tăng mạnh lập đỉnh mới, vàng trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 9/9/2025: Giá vàng thế giới tăng mạnh lập đỉnh mới, vàng trong nước lao dốc không phanh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trượt chân xuống sông

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trượt chân xuống sông

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp sau lễ khai giảng

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp sau lễ khai giảng

Tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại 'vợ hờ' rồi phi tang thi thể dưới kênh

Tình tiết bất ngờ trong vụ sát hại 'vợ hờ' rồi phi tang thi thể dưới kênh

Hoảng hốt phát hiện thi thể người nổi trên mặt hồ công viên, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Hoảng hốt phát hiện thi thể người nổi trên mặt hồ công viên, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Đắp thuốc chữa vết mèo cắn, bé trai 4 tuổi suy gan thận, nguy kịch

Đắp thuốc chữa vết mèo cắn, bé trai 4 tuổi suy gan thận, nguy kịch

Vợ đau đớn phát hiện chồng bị ong đốt tử vong bên bờ sông Lam

Vợ đau đớn phát hiện chồng bị ong đốt tử vong bên bờ sông Lam