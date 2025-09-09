Vụ va chạm giữa xe bồn với xe máy chở 3 mẹ con ở phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh khiến bé gái 8 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 19h30 ngày 8.9 tại tuyến đường Lê Văn Thiêm, thuộc TDP Tân Long, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, xe bồn BKS 38C - 143.xx do tài xế P.V.P (SN 1991, trú tại Sơn Trung 1, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển di chuyển trên tuyến đường Lê Văn Thiêm đã va chạm với xe mô tô BKS 37N1 - 289.xx di chuyển cùng chiều do chị N.T.L (SN 1992, trú tại TDP Tân Long, phường Vũng Áng) cầm lái chở theo 2 con là T.B.U (SN 2019) và T.B.T (SN 2017).

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe bồn với xe máy ở phường Vũng Áng khiến bé gái 8 tuổi tử vong. Ảnh trích xuất từ camera nhà dân - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, cú va chạm mạnh khiến chị N.T.L. cùng 2 con ngã ra đường. Người dân địa phương đã hỗ trợ đưa nạn nhân tới cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng chấn thương nặng, cháu T.B.T. đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

