Thiếu tá Công an ở Đắk Lắk hy sinh: người vợ đang mang thai đau đớn đến ngã khuỵu, con trai mới ngày đầu đi học

Đời sống 09/09/2025 13:35

Rạng sáng 9/9, ngôi nhà trong con hẻm nhỏ ở thôn 2, xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk) tiếng khóc nấc xé lòng của người thân Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (36 tuổi, cán bộ Công an xã Xuân Lộc hy sinh khi truy bắt tội phạm) khiến những người hàng xóm không cầm nổi nước mắt.

 

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 9/9, trong một con hẻm ở thôn 2, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, không khí đau thương bao trùm khi mọi người đang tổ chức tang lễ cho thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (SN 1989, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, hy sinh khi làm nhiệm vụ).

 

Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh ra đi để lại người vợ đang mang thai và con trai mới 4 tuổi cùng người mẹ già khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Trong tiếng khóc nghẹn, chị Nguyễn Thị Thu Thắm (vợ thiếu tá Cánh) cho biết sáng qua, sau khi chở con trai đến trường nhập học, anh lên cơ quan làm việc. Đến trưa cùng ngày, chị ngã khuỵu khi nghe tin chồng bị một đối tượng dùng dao đâm, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

"Anh nói để tuần sau chở em đi sắm đồ để chuẩn bị đón thiên thần nhỏ. Anh nói anh đi làm, chiều tranh thủ đón con về sớm vì hôm nay là ngày đầu đến trường của con. Vậy mà... Sau này, con sẽ không còn cơ hội được cha đưa đến trường nữa..." – chị Thắm nghẹn ngào.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn 2, xã Xuân Lộc, không khí tang thương bao trùm. Người thân amh Cánh vẫn chưa thể tin, người con hiếu thảo, người chồng thủy chung, người cha trách nhiệm ấy đã mãi mãi nằm xuống.

Thiếu tá Công an ở Đắk Lắk hy sinh: người vợ đang mang thai đau đớn đến ngã khuỵu, con trai mới ngày đầu đi học - Ảnh 1
Rạng sáng 9/9, nhiều đồng đội đã túc trực lo lễ tang cho Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, Phòng Tổ chức – Cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh sinh ra và lớn lên ở vùng quê ven biển Sông Cầu (Phú Yên).

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tháng 3/2008, anh lên đường tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Bằng tinh thần kỷ luật và khát khao cống hiến, anh Cánh nhanh chóng trưởng thành trong môi trường rèn luyện khắc nghiệt tại Trung tâm Huấn luyện – Bồi dưỡng nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên.

Tháng 3/2011, với thành tích nổi bật, anh được chuyển sang chiến sĩ Công an chuyên nghiệp. Không bằng lòng với những gì đã có, anh miệt mài học tập, thi đậu vào Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang, rồi tiếp tục chinh phục giảng đường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Sau khi tốt nghiệp, anh trở về công tác tại Công an thị xã Sông Cầu, đảm nhận nhiệm vụ ở Đội điều tra tổng hợp. Dù ở vị trí nào, Thiếu tá Cánh cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, được cấp trên tin tưởng, đồng đội yêu mến.

Năm 2020, khi Bộ Công an triển khai đề án đưa công an chính quy về cơ sở, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã tình nguyện xung phong về công tác tại Công an xã Xuân Lộc.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, hai xã Xuân Lộc và Xuân Hải hợp nhất, anh được phân công giữ chức Phó Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk).

Thiếu tá Công an ở Đắk Lắk hy sinh: người vợ đang mang thai đau đớn đến ngã khuỵu, con trai mới ngày đầu đi học - Ảnh 2
Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc triển khai tổ công tác gồm 5 cán bộ để truy bắt Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc).

Trước đó tối 7/9, Ty dùng dao gây thương tích cho chị dâu là bà Nguyễn Thị Kết (SN 1989). Khoảng 10h30, khi lực lượng tiếp cận khu vực gần nhà Ty, đối tượng bỏ chạy vào rừng keo.

Trong qua trình Tổ công tác truy đuổi đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả đâm nhiều nhát vào người, khiến Thiếu tá Cánh hy sinh.

Tại Cơ quan Công an, qua trình lấy lời khai ban đầu Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Công an đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Ty để điều tra, xử lý.

Trước sự hy sinh anh dũng của đồng chí, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tặng danh hiệu Liệt sỹ đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh.

