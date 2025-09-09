Trong lúc ra bờ sông Lam cắt cỏ cho cá ăn, một người đàn ông ở Nghệ An không may bị đàn ong tấn công, dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 9/9, ông Trần Quang Trung, trưởng thôn 1, xã Anh Sơn (Nghệ An), cho biết sáng cùng ngày, anh P.V.N. (SN 1974, trú thôn 1) chèo thuyền ra mép sông để cắt cỏ mang về cho đàn cá nuôi. Đến gần trưa không thấy anh N. về, vợ anh lo lắng đi tìm. Đến bờ sông, chị phát hiện chiếc thuyền của chồng vẫn neo cạnh mép nước nhưng không thấy người đâu. Trong lúc đi dọc mép sông tìm kiếm, chị bàng hoàng phát hiện anh N. nằm bất động ngay gần một tổ ong, trên người có nhiều vết đốt.

Chị lập tức hô hoán bà con trong thôn đến ứng cứu, đưa nạn nhân về nhà và gọi xe đưa đi Trung tâm Y tế Anh Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ong đốt quá nhiều, anh N. đã không qua khỏi. “Gia đình anh N. thuộc diện cận nghèo, vợ chồng có 3 người con, một cháu đã lập gia đình, hai cháu còn đi học. Bố anh năm nay đã hơn 90 tuổi cần được chăm sóc. Hiện bà con trong thôn tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân”, ông Trung chia sẻ.

Ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch UBND xã Anh Sơn, xác nhận sự việc và cho biết chính quyền địa phương đã cử cán bộ tới thăm hỏi, động viên, đồng thời phối hợp cùng bà con hỗ trợ gia đình lo tang lễ. Anh N. được người dân đưa từ bờ sông về nhà bằng xe máy để đưa đi cấp cứu - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 6/9, chị D.T.Q. (34 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm) dẫn theo con trai là bé T.V.P. (3 tuổi) đem cơm cho chồng đang đi làm gần đó. Trên đường trở về nhà, hai mẹ con bất ngờ bị đàn ong vò vẽ tấn công, (nhánh cây có tổ ong rớt xuống) đốt nhiều vết vào cơ thể. Người mẹ ôm và che chắn cho con nên bị đốt nhiều vết. Người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, chị Q. không qua khỏi, còn bé P. được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Cà Mau cấp cứu. Đại diện bệnh viện cho biết bé P. bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết, hiện chức năng gan và thận của em đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đang được theo dõi hồi sức tích cực. Lãnh đạo UBND xã Khánh Lâm cho biết gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn. Chính quyền địa phương đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình.

