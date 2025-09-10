Nóng: Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Đời sống 10/09/2025 11:19

Ngày 9/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội QLTT số 6 và Công an địa phương phát hiện, triệt phá thành công một cơ sở sản xuất và kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 8/9, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất hộ kinh doanh do ông N.V.L (sinh năm 1978) làm chủ đang sản xuất, kinh doanh số lượng lớn bỉm trẻ em, băng vệ sinh được xác định là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra xác định có 1 dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất băng vệ sinh các loại.

Số lượng hàng hoá tại cơ sở lúc này gồm: 121.700 miếng băng vệ sinh dạng rời mang nhãn hiệu Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh dạng rời mang nhãn hiệu Thạch Thảo, 67.500 miếng bỉm giấy nhập lậu mang nhãn hiệu NaNu và trên 10.000 kg nguyên phụ liệu, thành phần chính để sản xuất băng vệ sinh (túi nylon, màng trong, băng dính, keo dán, cuộn giấy…).

Nóng: Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng - Ảnh 1
Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông N.V.L. khai nhận toàn bộ số hàng hóa là băng vệ sinh nêu trên ông đã đặt mua trên thị trường các loại nguyên liệu để sản xuất băng vệ sinh gồm: giấy, bông, keo dán, băng dính, giấy ni lông, trên cuộn ni lông đã được in sẵn nhãn hiệu Diana, Thạch Thảo với giá rẻ không có hóa đơn, chứng từ, sau đó gia công sản xuất để đóng gói thành băng vệ sinh hoàn chỉnh.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu hộ kinh doanh này tạm dừng sản xuất, niêm phong toàn bộ dây chuyền máy móc, thiết bị và tạm giữ toàn bộ số băng vệ sinh giả, nguyên phụ liệu để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Nóng: Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng - Ảnh 2
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh sản xuất hàng hóa là bỉm và băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp sản xuất, kinh doanh bỉm, băng vệ sinh không rõ nguồn gốc, giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sản phẩm chính hãng, doanh nghiệp sản xuất chân chính, mà còn gây rủi ro lớn cho người dùng.

Theo các chuyên gia y tế, loại bỉm, băng vệ sinh giả mạo thương hiệu nổi tiếng thường có chất lượng thấm hút kém, quăn lại nhiều nếp, dễ có mùi hôi khi sử dụng, dễ gây mẩn ngứa, nhiễm trùng cho người sử dụng...

