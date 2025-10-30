Bàng hoàng nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ

Sao quốc tế 30/10/2025 14:20

Vừa qua, liên tiếp những tin buồn về sự ra đi của các nghệ sĩ được công bố, khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối.

Nữ ca sĩ Na Tang - người từng nổi tiếng với các ca khúc Xa cầu và Tự do, đã qua đời ở tuổi 59. Theo China Times, cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16/10. Thông tin được đăng tải ngày 29/10 khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ trong khu vực bàng hoàng, thương tiếc.

Ca sĩ Yvonne Cheng xác nhận Na Tang qua đời bên cạnh người chồng gốc Do Thái - doanh nhân Tạ Trí Vĩ. Bà cho biết, một người bạn thân của cố ca sĩ thường xuyên đến thăm trong năm cuối đời và luôn giữ kín bệnh tình theo mong muốn của cô.

“Người bạn ấy nói rằng, lần cuối đến gặp cô là một tháng trước, và khi bước ra khỏi nhà, anh ấy đã khóc”, Yvonne Cheng chia sẻ.

Bàng hoàng nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ - Ảnh 1

Sự ra đi của Na Tang khép lại một cuộc chiến bền bỉ gần 3 thập kỷ. Năm 1994, cô phát hiện mình mắc bệnh tự miễn. Sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, cô bắt đầu tìm đến yoga.

Năm ngoái, cô tiết lộ với truyền thông rằng mình đang điều trị bệnh lupus tái phát. Dù những năm sau đó, cơ thể cô liên tục phải đối mặt với lupus và cả chứng viêm cứng khớp cột sống, cô chưa bao giờ đầu hàng. Cô học cách "chung sống" với bệnh tật, biến yoga thành lẽ sống.

Cô không chỉ trở thành giáo viên yoga mà còn dùng chính trải nghiệm của mình để giúp đỡ người khác. Cô thành lập Hội yoga Na Tang năm 2012, từng mở lớp dạy miễn phí cho bệnh nhân khuyết tật và dẫn nhân viên đến các bệnh viện, trại trẻ mồ côi cắt tóc từ thiện.

 

Bàng hoàng nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ - Ảnh 2

Na Tang sinh năm 1966 tại Đài Loan, là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Hoa ngữ thập niên 1980-1990. Xuất thân nghèo khó, cô sớm phải đi làm thêm nhưng đã nỗ lực vươn lên, phát hành album đầu tay vào năm 1986.

Tên tuổi của cô gắn liền với các bản hit như Xa cầu và Tự do, cũng như vai diễn Dương Hồng trong phim Return the Pearl to Thee (1987).

Năm 2017, cô tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên doanh nhân Tạ Trí Vĩ. Gần 4 thập niên hoạt động nghệ thuật, Na Tang không chỉ được yêu mến bởi giọng hát dịu dàng, mà còn bởi một nghị lực bền bỉ, một tinh thần thép trước những biến cố lớn của cuộc đời.

